Эрдоган заявил, что с энергокризисом Европа "пожинает то, что посеяла"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Европа сама виновата в нынешнем энергетическом кризисе.
Об этом он заявил перед началом балканского тура, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"У нас нет проблем с природным газом. Европа на самом деле пожинает то, что посеяла. Позиция г-на Путина говорит о том, что если вы поступаете так, то и я буду делать так. Он использует все имеющиеся в его распоряжении средства и оружие. Важнейшим из них является природный газ", - сказал Эрдоган.
Он добавил, что "нам бы этого не хотелось, но такая ситуация складывается в Европе, и я думаю, этой зимой у Европы будут серьезные проблемы".
"У нас такой проблемы нет", – отметил президент Турции.
Как сообщалось, накануне Кремль начал прямой шантаж Запада, выдвинув условия прокачки газа по "Северному потоку".
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У турков всегда двойное дно в высказываниях. Первое - для тупых как *****. Второе - для умных. Как по мне, звучит оно так: "Зря присосались к одной трубе и позволили себя шантажировать. Надо было диверсифицировать поставки и развивать армию."
Це Європа має питати Ердогана чому він санкції проти росії не ввів.
Це біла ворона в нато.
Вони санкції проти росії не прийняли.
Вони ставили палки в колеса на вступ фінляндії і швеції в нато.
А Европа использовала против Путина "все имеющиеся в его распоряжении средства и оружие"? )
Раджеп не понимает, что несет чушь и над ним все смеются? ))))