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Новости За рубежом
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Газ (10096) Россия (91250) Турция (3231) Эрдоган (821) Евросоюз (15873)

Эрдоган заявил, что с энергокризисом Европа "пожинает то, что посеяла"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ердоган,туреччина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Европа сама виновата в нынешнем энергетическом кризисе.

Об этом он заявил перед началом балканского тура, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"У нас нет проблем с природным газом. Европа на самом деле пожинает то, что посеяла. Позиция г-на Путина говорит о том, что если вы поступаете так, то и я буду делать так. Он использует все имеющиеся в его распоряжении средства и оружие. Важнейшим из них является природный газ", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что "нам бы этого не хотелось, но такая ситуация складывается в Европе, и я думаю, этой зимой у Европы будут серьезные проблемы".

"У нас такой проблемы нет", – отметил президент Турции.

Как сообщалось, накануне Кремль начал прямой шантаж Запада, выдвинув условия прокачки газа по "Северному потоку".

Читайте также: Россия больше не является надежным поставщиком энергии для Германии, – вице-канцлер Габек
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Топ комментарии
+43
А яку думку цей пан Ердоган хотів донести? Що треба з ****** дружити, щоб був газ? Чи що не треба було з ****** раніше дружити і потрапляти в залежність?
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06.09.2022 11:31
+43
Пан ердоган хоче донести думку що він хитрожопий. Але,як то кажуть на кожну хитру дупу є х.. з різьбою.
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06.09.2022 11:35
+27
Ердоган на подтанцовках
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06.09.2022 11:34
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За великим рахунком він правий. Саме Європа весь час потакала росії і путіну створивши з них монстра. Тепер прийшов час розраховуватися.
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06.09.2022 12:21 Ответить
Диктатори в різних країнах все сміливіше піднімають голови. Ще й наш Боневтік в диктатори рветься...
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06.09.2022 12:24 Ответить
коли кацапи прийдуть до нього, що він тоді буде співати. Хоче на двох ярмарках бути.
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06.09.2022 12:25 Ответить
Не придут. В Турции сейчас самая сильная армия в Европе.
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06.09.2022 12:27 Ответить
Дело даже не в Путе, а в зелёном переходе - глобальной зелёной афёре. В Европе закрывались угольные, сланцевые шахты и не строялись новые АЭС. И в замен этого активно подсаживались на путинскую нефте-газовую иглу.
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06.09.2022 12:26 Ответить
Зеленая энергетика продвигалась чтобы не покупать у русских нефть и газ. Если не убедить всех что ископаемые ресурсы грязные и вредные, кто станет вкладывать в солнечные панели и ветряки. Атом это тоже зависимость, потому что Россия производит половину всего обогащенного урана в мире.
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06.09.2022 12:46 Ответить
Китай, Индия и многие другие страны как-то без этого живут. А Европа почему-то должна мёрзнуть.
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06.09.2022 15:57 Ответить
Никакой всемирной зелёной аферы не существует - есть только глобальное непонимание, что и правильные вещи надо делать правильно: с головой и вовремя
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06.09.2022 13:03 Ответить
Квоты на СО2 (налог на воздух) из-за которых резко выросла цена на отопление и электричество и есть основная афёра.
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06.09.2022 15:55 Ответить
Ердаган пытается отпетлять от своих хитрожопых многоходовочек с братаном путеным, которые вспывают, как какашки на центральном пляже?
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06.09.2022 12:40 Ответить
Ердаган пытается отпетлять от своих хитрожопых какашек, которые всплывают на центральном пляже?
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06.09.2022 12:42 Ответить
Можно даже сказать так, что Европа родила Путина. Поэтому раз Европа родила Путина, теперь ее задача и убить Путина, почти как сказал Тарас Бульба. Я тебя породил! Я тебя убью. И чтобы на политической карте мира исчезла так называемая Россия.
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06.09.2022 12:43 Ответить
Всё он правильно сказал. У турков всегда двойное дно в высказываниях. Первое - для тупых как *****. Второе - для умных. Как по мне, звучит оно так: "Зря присосались к одной трубе и позволили себя шантажировать. Надо было диверсифицировать поставки и развивать армию."
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06.09.2022 12:48 Ответить
Эрдоган прав о вине Европы. Уже в 2014 году самому занюханому бюргеру-хуторянину хоть с 4 классами кирхо-приходского образования должно было быть ясно, что Россия против цивилизованного мира ведёт энергетическую войну. При экономической мощности Германии этих 7 лет более, чем достаточно, чтобы стать энергетически независимым от мордора и тем ликвидировать саму возможность России вторгнуться в Украину.
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06.09.2022 12:53 Ответить
В ЕС думали , что подключив росию в круг своих экономических и торговых партнёров, они смогут избегнуть агрессии росии . Эта ихняя долголетняя стратегия относительно росии , накрылась медным тазом . И теперь они вынуждены пожинать то что сами посеяли . И поэтому , эта зима для них , будет напряжённой . Но только эта зима . К следующей зиме , они перейдут на газ с альтернативных источников . Создав новые логистические пути к этим новым источникам . И тогда росия окажется под вечными газовыми и нефтянными санкциями . За всё придётся заплатить .
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06.09.2022 14:41 Ответить
чому Ердоган не скаже про інфляцію в своїй країні і девальвацію ліри?
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06.09.2022 13:23 Ответить
Правильно говорит:Меркель подтвердит-я хотела,я и добилась этой зависимости Германии от смердючего газа....
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06.09.2022 13:45 Ответить
Мораль сей басни такова, нельзя попадать в какую-нибудь зависимость от **********.
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06.09.2022 14:03 Ответить
Врсточная хитрожопость во всей красе. Понимай как хочешь: или европа сама виновата, что покупала газ только у россии и выростила монополиста и он вытворяет все, что захочет, или европа сама виновата потому, что накладывает санкции на россию, а путину ничего иного не оттается - только отбиваться перекрытием вентеля.
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06.09.2022 14:30 Ответить
Повторю:
У турков всегда двойное дно в высказываниях. Первое - для тупых как *****. Второе - для умных. Как по мне, звучит оно так: "Зря присосались к одной трубе и позволили себя шантажировать. Надо было диверсифицировать поставки и развивать армию."
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06.09.2022 14:36 Ответить
"Я предал Украину, поэтому у меня нет такой проблемы. Вы тоже предавайте, и у вас тоже не будет такой проблемы".
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06.09.2022 15:14 Ответить
Именно так. Он свистит в путинскую пипиську )))
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07.09.2022 08:11 Ответить
Це не ердоган має питати Європу чому у неї ароблеми з газом.
Це Європа має питати Ердогана чому він санкції проти росії не ввів.
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06.09.2022 15:15 Ответить
Навіщо Турція в нато?
Це біла ворона в нато.
Вони санкції проти росії не прийняли.
Вони ставили палки в колеса на вступ фінляндії і швеції в нато.
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06.09.2022 15:16 Ответить
Добре. Кожен лишився на свому. Як на мене НАТО повинен бути як кулак.
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06.09.2022 16:37 Ответить
"Позиция г-на Путина говорит о том, что если вы поступаете так, то и я буду делать так. Он использует ". Важнейшим из них является природный газ "
А Европа использовала против Путина "все имеющиеся в его распоряжении средства и оружие"? )
Раджеп не понимает, что несет чушь и над ним все смеются? ))))
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07.09.2022 08:09 Ответить
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