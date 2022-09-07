Запад придерживается ошибочной позиции, предоставляя Украине оружие, - Эрдоган
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не согласен с подходами Запада относительно ситуации в Украине.
Об этом он заявил во время визита в столицу Сербии Белград на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
"Турция придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России, так будет впредь. Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Однако нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится", - отметил турецкий лидер.
Он считает, что те, кто не воспринимает Россию всерьез - ошибаются.
"Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада (по войне РФ и Украины, - ред.). Потому, что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, отправляют в Украину", - сказал президент.
Эрдоган отметил, что до тех пор, пока будет иметь место курс на провоцирование военных действий, результативность мирных инициатив минимальна.
"Можете ли вы сказать, что на данный момент побеждает одна из сторон? Нет! У этой войны нет победителей, но очень много проигравших. Погибает большое число людей, а говорить о финансовой стороне не уместно", - подчеркнул турецкий лидер.
Турецкий лидер привлек внимание к реакции Москвы, перекрывшей газоснабжение стран Запада. "Россия прекратила поставки газа, а цены в Европе взлетели. Сейчас (в европейских странах) повсеместно ищут пути преодоления зимнего сезона. Почему же вы раньше не думали об этом? Ведь в руках у России важный ресурс. Вместо этого сейчас анализируют резервы газохранилищ", - сказал Эрдоган.
Президент Турции прокомментировал тему напряженности в отношениях между Сербией и Косово.
"Последний виток напряженности остался позади. Надеюсь, что эта позитивная атмосфера сохранится. Эскалация не отвечает интересам народов Балканского региона", - сказал Эрдоган.
Пожалуйста, подождите...
Ердоган надає Україні зброю,а Європі не можна,це на РФ розрахунок,знову ***** обмане.
Что, мирно не мог договориться?
кто такой Эрдоган,меня за это банили.Все орали турки наши братья.
Такие ж братья как и Белорусы,китайцы,венгры.
Ещё он заявил,что во всём виноваты санкции,их надо срочно снимать
Турецький лідер привернув увагу до реакції Москви, яка перекрила газопостачання країн Заходу. "Росія припинила постачання газу, а ціни в Європі злетіли. Нині (у європейських країнах. - Ред.) повсюдно шукають шляхи подолання зимового сезону. Чому ж ви раніше не думали про це? Адже в руках Росії важливий ресурс. Натомість зараз аналізують резерви газосховищ", - сказав Ердоган. Джерело: https://censor.net/ua/n3365685
Мабуть, у ***** справи йдуть кепсько, от і мобілізує своїх друзів та симпатиків з усього світу: то Орбан протидіє санкціям, то один із засновників Pink Floyd Роджер Вотерс перднув два дні тому, закликавши Лєнку схилити свого чоловіка до капітуляції України (оригінал тут), а от тепер ще й Ердоган долучився.
Зовсім ********?
Ребята, НИКОГДА не давайте оценку сказанному, лично не послушав оригинал. В наше время Интернета можно найти любое выступление. Могли быть неточности перевода, а может новостной сайт переврал вольно или нет. А потом окажется : то ее говорил, это не так поняли, а это журналисты извратили
Только немного непонятно, что этот торгаш c базара делает в СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКОМ СОЮЗЕ?!
А на собі - її місце - заміна ********* системами ...
Але і за це - щиро дякуємо !
Бо попередні керівники України не тільки мало робили для набуття ******** військової техніки , але і просирали наявні озброєння
Сяде хто за це
А на рахунок поставок ********* озброєння - так то для випробувань у реальних бойових діях та + реклама непогана на увесь світ
Байрактари - не держава Турція дарувала - а особисто турецька фірма - їх виробник ...
Намагається зараз на нашій біді заробити і піднятися до рівня - володаря близького сходу ....
Від нього можна чекати що завгодно, встромить ніж у спину Україні, у самий неочікуваний момент...
Впевнений, він вже уві сні баче Крим (а може і не тільки) турецьким!
Це взагалі наша національна слабкість мабуть, більше слухати балачки ніж аналізувати дії та цілі. Зебобік та виключно всі наші політики усіх часів дуже багато чого говорили і говорять, і що бандити будуть в тюрмі сидіти, і що війну закінчать за дні, і що епоха бідності вже позаду і цей список нескінченний... А результати ми бачимо навколо себе.