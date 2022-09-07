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Запад придерживается ошибочной позиции, предоставляя Украине оружие, - Эрдоган

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не согласен с подходами Запада относительно ситуации в Украине.

Об этом он заявил во время визита в столицу Сербии Белград на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Турция придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России, так будет впредь. Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Однако нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится", - отметил турецкий лидер.

Он считает, что те, кто не воспринимает Россию всерьез - ошибаются.

"Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада (по войне РФ и Украины, - ред.). Потому, что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, отправляют в Украину", - сказал президент.

Эрдоган отметил, что до тех пор, пока будет иметь место курс на провоцирование военных действий, результативность мирных инициатив минимальна.

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"Можете ли вы сказать, что на данный момент побеждает одна из сторон? Нет! У этой войны нет победителей, но очень много проигравших. Погибает большое число людей, а говорить о финансовой стороне не уместно", - подчеркнул турецкий лидер.

Турецкий лидер привлек внимание к реакции Москвы, перекрывшей газоснабжение стран Запада. "Россия прекратила поставки газа, а цены в Европе взлетели. Сейчас (в европейских странах) повсеместно ищут пути преодоления зимнего сезона. Почему же вы раньше не думали об этом? Ведь в руках у России важный ресурс. Вместо этого сейчас анализируют резервы газохранилищ", - сказал Эрдоган.

Президент Турции прокомментировал тему напряженности в отношениях между Сербией и Косово.

"Последний виток напряженности остался позади. Надеюсь, что эта позитивная атмосфера сохранится. Эскалация не отвечает интересам народов Балканского региона", - сказал Эрдоган.
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Топ комментарии
+78
Цей старий турок точно в НАТО?! Давно потрібно звернути увагу що на цього підара, що на Орбана
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07.09.2022 16:22
+70
Гнида.
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07.09.2022 16:19
+56
Если бы со Змеиного zволочь не выбили, не было б никакого зернового коридора
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07.09.2022 16:19
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Страница 3 из 3
В Азербайджану немає окремих військ,там загальні війська з Туреччиною,вони вибивають росіян разом,Ердоган робить свої справи заради Туреччини,плював він на ті російські війська,і за Сирію взявся,мішали с 300 в Сирії,дозволив Путіну перевезти в РФ,хай Україна знищує.Озброює Україну,РФ геть не думає озброювати.Потрібно слідкувати,що він робить,а говорити він може ,що захоче.Україні потрібно більш за себе думати,а не за те,що сказав Ердоган.
Ердоган надає Україні зброю,а Європі не можна,це на РФ розрахунок,знову ***** обмане.
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07.09.2022 17:58 Ответить
А чего тогда ердоган полез в Сирию?
Что, мирно не мог договориться?
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07.09.2022 17:59 Ответить
С турецким барыгой всё ясно. Пошел в жопу.
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07.09.2022 18:01 Ответить
Дошло? А я еще 6 месяцев назад писал
кто такой Эрдоган,меня за это банили.Все орали турки наши братья.
Такие ж братья как и Белорусы,китайцы,венгры.
Ещё он заявил,что во всём виноваты санкции,их надо срочно снимать
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07.09.2022 18:12 Ответить
Україна досі не озброїлась дальними ракетами та ядерною зброєю для знищення загрози з боку кацапів,хоча часу мали ***** купу.
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07.09.2022 18:16 Ответить
Вовремя предать , это не предать , а предвидеть , якось так , з цими турками ніколи , нічого , не зрозуміло.
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07.09.2022 18:17 Ответить
Цікаво як буде виправдовувати цього турецького гівнюка Раміс Юнус.
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07.09.2022 18:18 Ответить
Що воно хотіло сказати - хто перекладе?
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07.09.2022 18:20 Ответить
Таке враження,що цей турецький паша просто їбо###нутий...
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07.09.2022 18:21 Ответить
Тоді навіщо байрактари даєш? Чи це не зброя?
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07.09.2022 18:24 Ответить
от турок!
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07.09.2022 18:29 Ответить
Let this muslim ape will take hands together with Rome Pope, everybody in Hungary, Serbia and other Gipsy terrirories and will follous after russian warship Na ***
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07.09.2022 18:30 Ответить
Эрдоган,Орбан и Путин-одного поля ягоды!
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07.09.2022 18:31 Ответить
А ведь он прав. Какого хрена политики запада и руководство Украины продавалось *****? В глазки заглядывали. За взятки контракты продлевали на невыгодных ценах за ресурс и в тоже время заключали на невыгодных ценах транспортировку по трубопроводам? Почему не покупали на границе с кацапией? Америкосы же вам продажным ******* говорили - все ресурсы кацапов используется как оружие для шантажа. Спасибо бабке меркель, старой комсомолке, за зависимость Европы от кацапов. Чем ее ***** шантажировал - фотками как комсомолка на столе голая для кацапов плясала? По другому в партии комуняк было не пробиться на верха - либо сосать, либо давать вышестоящему партактиву. И это распространялось не только для женщин.

Турецький лідер привернув увагу до реакції Москви, яка перекрила газопостачання країн Заходу. "Росія припинила постачання газу, а ціни в Європі злетіли. Нині (у європейських країнах. - Ред.) повсюдно шукають шляхи подолання зимового сезону. Чому ж ви раніше не думали про це? Адже в руках Росії важливий ресурс. Натомість зараз аналізують резерви газосховищ", - сказав Ердоган. Джерело: https://censor.net/ua/n3365685
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07.09.2022 18:32 Ответить
Кого з турків не зустріну,всі мені казали,що єрдоґан є дибіл,лиш один втішився розквіту інфраструктури в Стамбулі.
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07.09.2022 18:34 Ответить
Таке враження що текст повідомлення взагалі ніхто з коментуючих не читав - тільки заголовок, який не відповідає цитуємому.
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07.09.2022 20:07 Ответить
Собака дикая!!! хочет нас за скидку на газ продать. Боится будущей сильной Украины!!!
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07.09.2022 18:36 Ответить
Лукашенко номер 2!!! А чогож сам воюєш за Алеппо чи Кіпр? Скажи своєму коріфану, хай забирається з території України і війні кінець!!
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07.09.2022 18:36 Ответить
Щось останніми днями поперло з усіх щілин.
Мабуть, у ***** справи йдуть кепсько, от і мобілізує своїх друзів та симпатиків з усього світу: то Орбан протидіє санкціям, то один із засновників Pink Floyd Роджер Вотерс перднув два дні тому, закликавши Лєнку схилити свого чоловіка до капітуляції України (оригінал тут), а от тепер ще й Ердоган долучився.
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07.09.2022 18:37 Ответить
хоче повернення есесеру та берлінської стіни, шоп знову запустити свою волл для мейк мані, продажна стерво !!!
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07.09.2022 19:16 Ответить
САМ СЕБЕ ПРОТИВОРЕЧИТ !!! ГОВОРИТ ЧТО ПРО ФИНАНСОВУЮ СТОРОНУ ГОВОРИТЬ НЕДОРЕЧНО, А САМ ГОВОРИТ ПРО ЦЕНУ НА ГАЗ !!! ВОН СТАРЫХ ПЕРДУНОВ С ПОЛИТИКИ !!!
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07.09.2022 18:41 Ответить
Наконец-то этот выродок показал свое истинное лицо. Все клянут Германию и Шольца, а тут наш "стратегический партнер" оказался путинским холуем. Так оказалось что Шольц и Штаммаер , по сравнению с этой гнидой, очень даже, нормально поддерживают Украину. Как говорится, переоценка ценностей должна происходить повсеместно и не только в этом. Вообщем я поддерживал создание Крымско-татарской автономии на крымском полуострове, но теперь понял что Эрдоган предаст не только Украину, но и своих собратьев крымских татар! Вообщем ГНИДА!
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07.09.2022 18:56 Ответить
А сам он Байрактары чтоли не даёт? И завод строить не планирует?
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07.09.2022 18:56 Ответить
Завод производящий Байкрактарьі - частная компания.
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07.09.2022 19:10 Ответить
Це твої тато і мамо зробили давно помилку, вилупке турецький
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07.09.2022 18:56 Ответить
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОТ ЭРДОГАНА И ТУРЦИИ ДЕЛАМИ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ УКРАИНЕ , ЧЕМ СЛОВАМИ РОССИИ.
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07.09.2022 18:58 Ответить
Вы правильно говорите, но народ читат только заголовки. В тексты совершенно не желает вникать. Эрдоган сказал по сути, что "запад не дает современную технику, а металлом", все остальное дипломатическая лабуда.
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08.09.2022 06:42 Ответить
Правильно все Ердоган говорить: Украіні потрібно зараз не старі запаси а нові ******* взаємоповя"зані збройні системи, та не провокаційні поставки зброї а тотально переважаючи поставки озброення ніж е в рфії))
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07.09.2022 19:28 Ответить
Шо?
Зовсім ********?
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07.09.2022 19:29 Ответить
Ердоган - диктатор, який чудом пережив спробу військового перевороту. Ментально він дуже близький до путіна.
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07.09.2022 19:34 Ответить
Нееонятно зачем Цензор озаглавил это новость? Если прочесть то, что Эрдоган на самом деле говорил-полное несоответствие.
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07.09.2022 19:37 Ответить
Ось і потекло гімно з турецького потоку. Ракети щоб вбивати українців окупанти везуть Босфором, а Україні зброю не давайте. К
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07.09.2022 19:52 Ответить
Читаю "зраду", которую тут на форуме развели . . .
Ребята, НИКОГДА не давайте оценку сказанному, лично не послушав оригинал. В наше время Интернета можно найти любое выступление. Могли быть неточности перевода, а может новостной сайт переврал вольно или нет. А потом окажется : то ее говорил, это не так поняли, а это журналисты извратили
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07.09.2022 20:02 Ответить
Повія-ердоганчик зайвий раз підтверджує свій статус. Борони Боже цього козла допустити до нашого Криму.
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07.09.2022 20:06 Ответить
ок. Запомнили...
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07.09.2022 20:07 Ответить
Этот Эрдоган опять торгуется, как на базаре. Ему бы помидорами торговать... И самое смешное, что эти его подходцы работают в НАТО. Пересказывая Ульянова, что каждая кухарка может управлять государством - каждый торгаш с базара может успешно торговаться с НАТО...
Только немного непонятно, что этот торгаш c базара делает в СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКОМ СОЮЗЕ?!
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07.09.2022 20:15 Ответить
с турцией все понятно. Ноги моей не будет в этой говностране
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07.09.2022 20:27 Ответить
От дає старигань... А Байрактари та Kirpi, чиї? Турецькі. А хто окупував Північний Кіпр, за що його досі в ЄС не приймають, то й досі сидить в "членах"? Туреччина. То й виходить, що Ердоган таке саме куйло, тільки з вусами...
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07.09.2022 20:37 Ответить
Ердоган каже щоб дали ******* зброю, а не ї..али муму.
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07.09.2022 20:50 Ответить
А чого сам не дасть ?
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07.09.2022 21:35 Ответить
Бо не хоче "нагнєтать" ...
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07.09.2022 22:05 Ответить
Турция постоянно находится в состоянии войны. В Сирии, в Ливии. То что может Турция дает. MRAP, на которых воюют наши десантники. Байрактары нам продает. Босфор для военных судов рф закрыл. Цензор написал заголовок не соответствующий тексту самого заявления.
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08.09.2022 06:39 Ответить
Ну сказал и сказал, делов то. Главное, не то, что он говорит, а то что делает. Или кто-то думает, что Байрактары в Украину поставляются без его ведома?
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07.09.2022 21:39 Ответить
Якщо по факту, то нам дійсно "трошки" наскидали старого мотлоху...і лише зараз починають давати щось дієве та ефективне... Тому "істина десь посередині"...
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07.09.2022 22:02 Ответить
Факт - скидають на утилізацію техніку часів СРСР
А на собі - її місце - заміна ********* системами ...
Але і за це - щиро дякуємо !
Бо попередні керівники України не тільки мало робили для набуття ******** військової техніки , але і просирали наявні озброєння
Сяде хто за це
А на рахунок поставок ********* озброєння - так то для випробувань у реальних бойових діях та + реклама непогана на увесь світ
Байрактари - не держава Турція дарувала - а особисто турецька фірма - їх виробник ...
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07.09.2022 23:45 Ответить
Цей шакал османський, намріяв собі стати ****** номер 2, турецьким, і навіть не дуже приховує свої імперські амбіції!
Намагається зараз на нашій біді заробити і піднятися до рівня - володаря близького сходу ....
Від нього можна чекати що завгодно, встромить ніж у спину Україні, у самий неочікуваний момент...
Впевнений, він вже уві сні баче Крим (а може і не тільки) турецьким!
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07.09.2022 22:10 Ответить
Тут Єродогана можна лиш в одному зрозуміти: він заздрить заходу,бо хотів би сам свою зброю постачати українцям.Але нажаль це лиш сарказм мій.
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07.09.2022 22:46 Ответить
Если бы у западных политиков были мозги "без слюней и соплей", то взвесив все доводы за и против, пришли бы к единственно верному и логичному решению - превентивному термоядерному удару по паРашке (85% от всех имеющимся ядерных боеголовок и бомб) с максимальным ущербом для инфраструктуры и наибольшим истреблением населения!
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07.09.2022 23:28 Ответить
Спокойно. Эрдоган отрабатывает у путлера Сирию и Нагорный Карабах. Эти заявления ничего не стоят. Хитрый лис
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07.09.2022 23:30 Ответить
Еще один пример как эта сволочь разваливает НАТО. Венгры ЕС а этот НАИО
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07.09.2022 23:35 Ответить
от турок идут байрактары и очень хорошие бронемашины, а то всё такое... запад во всём виноват, покупайте только турецкое вооружение )
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07.09.2022 23:42 Ответить
Треба меньше дивитися хто що говорить і більше на те хто що робить. Ердоган продає та дарує нам байрактары, а рашці ні. Він намагався вивезти наших хлопців з Маріуполя і т.д. Турція веде свою гру і крутить пуйлом як щеня ганчіркою. Ердоган отримав майже весь Карабах та вирішив питання в Сирії. Взамін на балачки і обіцянки. А то шо він там патякає різним людям різні речі, то пусте, дивіться на дії.
Це взагалі наша національна слабкість мабуть, більше слухати балачки ніж аналізувати дії та цілі. Зебобік та виключно всі наші політики усіх часів дуже багато чого говорили і говорять, і що бандити будуть в тюрмі сидіти, і що війну закінчать за дні, і що епоха бідності вже позаду і цей список нескінченний... А результати ми бачимо навколо себе.
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08.09.2022 12:28 Ответить
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