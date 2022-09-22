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Військові РФ на Миколаївщині молоковозами доправляють пальне на фронт, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,найманці

У Миколаївській області загарбники молоковозами підвозять пальне в зону бойових дій.

Таку інформацію оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"У Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози та задіяли їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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А как Ваньки зимой будут воевать, если костер будет просто отличным целеуказателем для сброса гранат с дрона? В степи нету домов, тут не Донецк все же, а собраться в казарме-отеле - получить из химарса прилет. Не совсем понятно, как так вышло, что у кацапов оперативно-тактические ракеты могут прилететь в лучшем случае через 8-12 часов (облететь орланом, который не должны сбить, затем достать из карты памяти зеркалки видеозапись, обработать фотографии цели, загрузить в искандер на соответствие образа, проложить инерциальный курс еще, выстрелить из него), а на деле намного больше, а у нас может быть и 7 минут до уничтожения цели с момента обнаружения удачного момента. Где-то в 50 раз быстрее, получается, если не в 100. Забавный факт, но я совсем не против такому развитию событий.
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22.09.2022 08:45 Відповісти
Если бы только топливо...
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22.09.2022 08:48 Відповісти
А заправляти танки молоком не пробували?
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22.09.2022 09:23 Відповісти
Полковница Абдрестовия говорит что Херсон про-ли. Разве только Херсон? Из-за того, что "зеленые" скоты *****-ли Херсон. Враг в Снигиревке и Николаев полгода без воды. И с Кинбурна рашисты лупят по Очакову. И Кривой Рог и Запорожье стали прифронтовыми городами... Вот ценв зеленого "прое-ли"
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22.09.2022 09:51 Відповісти
 
 