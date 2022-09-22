Військові РФ на Миколаївщині молоковозами доправляють пальне на фронт, - Генштаб

У Миколаївській області загарбники молоковозами підвозять пальне в зону бойових дій.

Таку інформацію оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"У Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози та задіяли їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій", - йдеться в повідомленні.

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