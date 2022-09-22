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Українські війська продовжили контрнаступ у напрямку Лимана, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сержант,навчання,зсу,тренування,підготовка

Збройні сили України продовжують активні контрнаступальні дії у напрямку Лимана Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські війська 21 вересня намагалися прорвати російську оборону навколо Ямполя (на південний схід від Лимана) і в самому Лимані", - зазначили аналітики.

В ISW також вказують, що тривають активні бої у Дробишевому (на північний захід від Лимана).

Окрім цього, фахівці розповіли, що у Генштабі ЗСУ поінформували про те, що Збройні сили України відбили спробу окупантів атакувати поблизу Куп'янська на сході Харківської області вздовж річки Оскіл.

"Цей звіт свідчить про те, що російські війська, ймовірно, вживають обмежених спроб загрожувати щойно відвойованим українським позиціям уздовж правого берега річки Оскіл", - додали в Інституті вивчення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські війська розширюють позиції та можуть оточити російські сили, які утримуються навколо Лимана, - ISW

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Though the mills of God grind slowly;
Yet they grind exceeding small;
Though with patience He stands waiting,
With exactness grinds He all.

Переклад №1
Мельница Бога
Очень хороша.
Мельница Бога
Мелет не спеша.
Медленно, но верно
Ходит колесо.
Будет перемелено
Абсолютно все.

Переклад №2
Медлят жернова Господни,

Да мелка идет мука;

Велико Его терпенье,

Но тверда Его рука.
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22.09.2022 08:22
+10
Друзі Лиман нам потрібен конче, бо за ним Лисичанськ і Северодонецьк. Визволення цих міст покладе жирну крапку на російській мобілізації.
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22.09.2022 09:36
+9
,Наївний, чи тупий 🤔 Крапку в мобілізації покладе Хаймарс з АТАКМС... навіть дуже жирну крапку
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22.09.2022 09:46
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Though the mills of God grind slowly;
Yet they grind exceeding small;
Though with patience He stands waiting,
With exactness grinds He all.

Переклад №1
Мельница Бога
Очень хороша.
Мельница Бога
Мелет не спеша.
Медленно, но верно
Ходит колесо.
Будет перемелено
Абсолютно все.

Переклад №2
Медлят жернова Господни,

Да мелка идет мука;

Велико Его терпенье,

Но тверда Его рука.
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22.09.2022 08:22 Відповісти
Переклад довільний, як бабка сказала й щось недочула, народна творчість, яка не передає суті,
а суть така:
хоч мельнця бога перемелює дуже мало - вона перемелює що завгодно.
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22.09.2022 09:39 Відповісти
Сорі, дмьітрьій...
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22.09.2022 08:56 Відповісти
Чому не в окопі, марш на передок, наведи там порядок... а поки ти такий морально підзайобаний будеш наводити порядки у військах та штабах, на твоєму дивані попідзайобується твій сусід, жінка буде рада
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22.09.2022 09:43 Відповісти
Так,бо орки визнають,що ЗСУ уже на вулицях Лимана ,були на околиці 19 вересня.
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22.09.2022 10:27 Відповісти
Левитана в сводках информбюро можно послушать в 42-ом году, когда Сралин принял в зад по-полной программе и так и сидел, пока союзники не заставили нацистов перекинуть войска на свой фронт. Особенно открыв этот видеоролик на ютубе, где 2МВ война описывается по дням с картой наземных боевых действий, и сравнить его выступления. Там было ровно один в один все тоже самое, что сейчас кацапы вытворяют. Только тогда не было Интернета и массовых камер, вот незадачка какая вышла.
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22.09.2022 08:53 Відповісти
Красная армия отгребла под Харьковом примерно весной 1942, после чего отступала все лето, и немцы прорвались на Кавказ и к Волге. Но зимой 1943/44 на Волге был нанесен контрудар - Сталинградская битва, и армия Паулюса попала в окружение. Союзники нам, конечно, помогали, но второй фронт был открыт только через полгода после Сталиградской битвы - летом 1944.
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22.09.2022 19:50 Відповісти
перепрошую,але Сталінград відбувся на переломі 42-43 років,але аж ніяк не 43-44.
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22.09.2022 20:30 Відповісти
Дякую, це очепятка (я ж перед цим написав, що відступ до Волги почався весною 1942), вже виправив.
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22.09.2022 21:25 Відповісти
До твого відома, союзники відкрили (неформально) другий фронт це влітку 1943 року. Саме тоді вони висадилися на Сициліїх і змусили Гітлера припинити свою наступальну операцію "Цитадель" під Курском. Німці перекинули частину своїх військ зі Східного фронту і вже до кінця війни не змогли переломити зід війни на цьому напрямку.
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22.09.2022 20:52 Відповісти
Про таке чув, але Сталінград по-любому був раніше.
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22.09.2022 21:27 Відповісти
Союзники допомагали з самого початку війни. Вони відтягували величезні ресурси німців на ведення ними кампанії у північній Африці ((операція «Торч»)., наприклад. А сталінград це не заслуга сталінських генералів, а слабке прикриття з флангів 6-ї армії румунськими підрозділами.
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23.09.2022 08:05 Відповісти
І ще одна важлива деталь щодо допомоги союзників: за наказом президента США Рузвельта, у другій половині 1942 року на території Ірану, окупованій британськими і радянськими військами, був створений так званий «Перський транспортний коридор» для передання до СРСР великої кількості озброєння і військового оснащення; до 90% цього, за оцінками ******** американських статистиків, ішло під Сталінград.
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23.09.2022 08:07 Відповісти
До речі, тупорилий сралін не зміг скористатися результатами оточення німців і перейти у контрнаступ. Натомість він наказав добивату армію Паулюса у сралінграді. В результаті німці самі перейшли у контрнаступ взимку 1943 року і відбили низку населених пунктів,на східній Україні, включаючи Дніпропетровськ та Харків, .
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23.09.2022 08:14 Відповісти
Цей німецький контрнаступ обернувся Курською дугою.
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23.09.2022 12:15 Відповісти
Очепятки.
1. ... но зимой 1942/43 на Волге был нанесен контрудар.
2. ... второй фронт был открыт только через полтора года после Сталиградской битвы
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22.09.2022 21:16 Відповісти
А Італію атакувати та змусити перейти на бік союзників - це не другий фронт? Не треба повторювати радянські міфи, мов, другий фронт - це Нормандська десантна операція, майже кінець війни. До Нормандії була Італія, до Італії була північна Африка. Союзники боролися на багатьох напрямках. Тільки в радянських підручниках про це не писали. Почали з Нормандії, мов, коли все зрозуміло було.
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22.09.2022 21:58 Відповісти
Лето 43 на Сицилии плюс операция "Тухлая котлета", когда пустили дезу, что будет высадка в Греции, оттянули часть войск с Восточного фронта, когда был Курск, а в 42-43, когда был Сталинград, то параллельно шла битва в Африке, куда немцы стянули большую часть танков, т.к. союзники своих танков туда натаскали морем немеряно.
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22.09.2022 22:11 Відповісти
Очень важное поражение немцы получили в Северной Африке. Фашикам так и не удалось сделать Средиземное море своим внутренним озером. А в дальнейшем взять нефть в Аравии и возможный выход к типа союзнику Индии
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22.09.2022 23:25 Відповісти
А ещё об этом мало кто знает, Франко который типа играл в нейтралитет не дал фашикам контролировать Гибралтар. Что позволило ему после войны остаться у власти, не смотря на его типа фашистский режим.
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22.09.2022 23:29 Відповісти
Генерал Франко - взагалі загадкова фігура із загадковою долею. Прийшовши до влади в результаті військового путчу, та ще й за допомогою Гітлера, він примудрився залишитись при владі аж до смерті десь у 1970-х. Чимось Піночета нагадує.
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23.09.2022 12:19 Відповісти
Молох віини збирає жатву.
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22.09.2022 08:20 Відповісти
Друзі Лиман нам потрібен конче, бо за ним Лисичанськ і Северодонецьк. Визволення цих міст покладе жирну крапку на російській мобілізації.
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22.09.2022 09:36 Відповісти
,Наївний, чи тупий 🤔 Крапку в мобілізації покладе Хаймарс з АТАКМС... навіть дуже жирну крапку
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22.09.2022 09:46 Відповісти
А ось цікаво, чого ж до цього часу москалі качають воду з Дніпра у північно-кримський канал вже 7-й місяць і ніяки Хаймарси не зтирають ну хоча б початкову насосну станцію в Новій Каховці?
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22.09.2022 10:19 Відповісти
потому, что цикаво, что Крым будем забирать назад в Украину, а значит пусть туда идёт вода, ничего страшного, дошло?
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22.09.2022 10:56 Відповісти
Сейчас водой в Крыму пользуются военные параши, а взорванную насосную станцию можно восстановить после освобождения Крыма.
Дошло?
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22.09.2022 13:39 Відповісти
Alex_Dimitrov
Йоу, та як же ж геніально: мости підірвать, а воду хай беруть - нічого страшного...
Вібачаюсь, а Крим повертати назад в Україну ви коли плануєте?
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22.09.2022 14:36 Відповісти
На Донбасі стоять елітні частини ворога, там буде важко. Але ми це пройдемо.
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22.09.2022 21:19 Відповісти
Рюзький фарш обогощет Украинскую Землю!Слава ЗСУ!
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22.09.2022 16:05 Відповісти
По видимому, командование РФ подбрасывает к району Лиман-Ямполь-Заречное резервы, полагая, что данный район ключевой (следует признать ошибкой командования ВСУ то, что на третьем этапе изюмской операции данный район не был атакован более энергично - видимо, просто не хватало сил). Бои в данном районе приняли характер абсолютно прямого столкновения, что для командования ВСУ, в общем-то, не характерно (командование ВСУ задумало какую-то очередную "гадость"?).
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23.09.2022 03:35 Відповісти
 
 