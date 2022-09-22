Українські війська продовжили контрнаступ у напрямку Лимана, - ISW
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Збройні сили України продовжують активні контрнаступальні дії у напрямку Лимана Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
"Українські війська 21 вересня намагалися прорвати російську оборону навколо Ямполя (на південний схід від Лимана) і в самому Лимані", - зазначили аналітики.
В ISW також вказують, що тривають активні бої у Дробишевому (на північний захід від Лимана).
Окрім цього, фахівці розповіли, що у Генштабі ЗСУ поінформували про те, що Збройні сили України відбили спробу окупантів атакувати поблизу Куп'янська на сході Харківської області вздовж річки Оскіл.
"Цей звіт свідчить про те, що російські війська, ймовірно, вживають обмежених спроб загрожувати щойно відвойованим українським позиціям уздовж правого берега річки Оскіл", - додали в Інституті вивчення війни.
Будь ласка, зачекайте...
Yet they grind exceeding small;
Though with patience He stands waiting,
With exactness grinds He all.
Переклад №1
Мельница Бога
Очень хороша.
Мельница Бога
Мелет не спеша.
Медленно, но верно
Ходит колесо.
Будет перемелено
Абсолютно все.
Переклад №2
Медлят жернова Господни,
Да мелка идет мука;
Велико Его терпенье,
Но тверда Его рука.
а суть така:
хоч мельнця бога перемелює дуже мало - вона перемелює що завгодно.
1. ... но зимой 1942/43 на Волге был нанесен контрудар.
2. ... второй фронт был открыт только через полтора года после Сталиградской битвы
Дошло?
Йоу, та як же ж геніально: мости підірвать, а воду хай беруть - нічого страшного...
Вібачаюсь, а Крим повертати назад в Україну ви коли плануєте?