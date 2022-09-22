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Украинские войска продолжили контрнаступление в направлении Лимана, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сержант,навчання,зсу,тренування,підготовка

Вооруженные силы Украины продолжают активные контрнаступательные действия в направлении Лимана Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Украинские войска 21 сентября пытались прорвать российскую оборону вокруг Ямполя (юго-восточнее Лимана) и в самом Лимане", - отметили аналитики.

В ISW также указывают, что продолжаются активные бои в Дробышево (к северо-западу от Лимана).

Кроме этого, специалисты рассказали, что в Генштабе ВСУ проинформировали о том, что Вооруженные силы Украины отразили попытку оккупантов атаковать вблизи Купянска на востоке Харьковской области вдоль реки Оскол.

"Этот отчет свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, предпринимают ограниченные попытки угрожать только отвоеванным украинским позициям вдоль правого берега реки Оскол", - добавили в Институте изучения войны.

Также читайте: Украинские войска расширяют позиции и могут окружить удерживаемые вокруг Лимана российские силы, - ISW
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Топ комментарии
+19
Though the mills of God grind slowly;
Yet they grind exceeding small;
Though with patience He stands waiting,
With exactness grinds He all.

Переклад №1
Мельница Бога
Очень хороша.
Мельница Бога
Мелет не спеша.
Медленно, но верно
Ходит колесо.
Будет перемелено
Абсолютно все.

Переклад №2
Медлят жернова Господни,

Да мелка идет мука;

Велико Его терпенье,

Но тверда Его рука.
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22.09.2022 08:22
+10
Друзі Лиман нам потрібен конче, бо за ним Лисичанськ і Северодонецьк. Визволення цих міст покладе жирну крапку на російській мобілізації.
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22.09.2022 09:36
+9
,Наївний, чи тупий 🤔 Крапку в мобілізації покладе Хаймарс з АТАКМС... навіть дуже жирну крапку
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22.09.2022 09:46
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Though the mills of God grind slowly;
Yet they grind exceeding small;
Though with patience He stands waiting,
With exactness grinds He all.

Переклад №1
Мельница Бога
Очень хороша.
Мельница Бога
Мелет не спеша.
Медленно, но верно
Ходит колесо.
Будет перемелено
Абсолютно все.

Переклад №2
Медлят жернова Господни,

Да мелка идет мука;

Велико Его терпенье,

Но тверда Его рука.
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22.09.2022 08:22 Ответить
Переклад довільний, як бабка сказала й щось недочула, народна творчість, яка не передає суті,
а суть така:
хоч мельнця бога перемелює дуже мало - вона перемелює що завгодно.
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22.09.2022 09:39 Ответить
Сорі, дмьітрьій...
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22.09.2022 08:56 Ответить
Чому не в окопі, марш на передок, наведи там порядок... а поки ти такий морально підзайобаний будеш наводити порядки у військах та штабах, на твоєму дивані попідзайобується твій сусід, жінка буде рада
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22.09.2022 09:43 Ответить
Так,бо орки визнають,що ЗСУ уже на вулицях Лимана ,були на околиці 19 вересня.
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22.09.2022 10:27 Ответить
Левитана в сводках информбюро можно послушать в 42-ом году, когда Сралин принял в зад по-полной программе и так и сидел, пока союзники не заставили нацистов перекинуть войска на свой фронт. Особенно открыв этот видеоролик на ютубе, где 2МВ война описывается по дням с картой наземных боевых действий, и сравнить его выступления. Там было ровно один в один все тоже самое, что сейчас кацапы вытворяют. Только тогда не было Интернета и массовых камер, вот незадачка какая вышла.
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22.09.2022 08:53 Ответить
Красная армия отгребла под Харьковом примерно весной 1942, после чего отступала все лето, и немцы прорвались на Кавказ и к Волге. Но зимой 1943/44 на Волге был нанесен контрудар - Сталинградская битва, и армия Паулюса попала в окружение. Союзники нам, конечно, помогали, но второй фронт был открыт только через полгода после Сталиградской битвы - летом 1944.
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22.09.2022 19:50 Ответить
перепрошую,але Сталінград відбувся на переломі 42-43 років,але аж ніяк не 43-44.
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22.09.2022 20:30 Ответить
Дякую, це очепятка (я ж перед цим написав, що відступ до Волги почався весною 1942), вже виправив.
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22.09.2022 21:25 Ответить
До твого відома, союзники відкрили (неформально) другий фронт це влітку 1943 року. Саме тоді вони висадилися на Сициліїх і змусили Гітлера припинити свою наступальну операцію "Цитадель" під Курском. Німці перекинули частину своїх військ зі Східного фронту і вже до кінця війни не змогли переломити зід війни на цьому напрямку.
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22.09.2022 20:52 Ответить
Про таке чув, але Сталінград по-любому був раніше.
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22.09.2022 21:27 Ответить
Союзники допомагали з самого початку війни. Вони відтягували величезні ресурси німців на ведення ними кампанії у північній Африці ((операція «Торч»)., наприклад. А сталінград це не заслуга сталінських генералів, а слабке прикриття з флангів 6-ї армії румунськими підрозділами.
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23.09.2022 08:05 Ответить
І ще одна важлива деталь щодо допомоги союзників: за наказом президента США Рузвельта, у другій половині 1942 року на території Ірану, окупованій британськими і радянськими військами, був створений так званий «Перський транспортний коридор» для передання до СРСР великої кількості озброєння і військового оснащення; до 90% цього, за оцінками ******** американських статистиків, ішло під Сталінград.
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23.09.2022 08:07 Ответить
До речі, тупорилий сралін не зміг скористатися результатами оточення німців і перейти у контрнаступ. Натомість він наказав добивату армію Паулюса у сралінграді. В результаті німці самі перейшли у контрнаступ взимку 1943 року і відбили низку населених пунктів,на східній Україні, включаючи Дніпропетровськ та Харків, .
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23.09.2022 08:14 Ответить
Цей німецький контрнаступ обернувся Курською дугою.
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23.09.2022 12:15 Ответить
Очепятки.
1. ... но зимой 1942/43 на Волге был нанесен контрудар.
2. ... второй фронт был открыт только через полтора года после Сталиградской битвы
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22.09.2022 21:16 Ответить
А Італію атакувати та змусити перейти на бік союзників - це не другий фронт? Не треба повторювати радянські міфи, мов, другий фронт - це Нормандська десантна операція, майже кінець війни. До Нормандії була Італія, до Італії була північна Африка. Союзники боролися на багатьох напрямках. Тільки в радянських підручниках про це не писали. Почали з Нормандії, мов, коли все зрозуміло було.
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22.09.2022 21:58 Ответить
Лето 43 на Сицилии плюс операция "Тухлая котлета", когда пустили дезу, что будет высадка в Греции, оттянули часть войск с Восточного фронта, когда был Курск, а в 42-43, когда был Сталинград, то параллельно шла битва в Африке, куда немцы стянули большую часть танков, т.к. союзники своих танков туда натаскали морем немеряно.
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22.09.2022 22:11 Ответить
Очень важное поражение немцы получили в Северной Африке. Фашикам так и не удалось сделать Средиземное море своим внутренним озером. А в дальнейшем взять нефть в Аравии и возможный выход к типа союзнику Индии
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22.09.2022 23:25 Ответить
А ещё об этом мало кто знает, Франко который типа играл в нейтралитет не дал фашикам контролировать Гибралтар. Что позволило ему после войны остаться у власти, не смотря на его типа фашистский режим.
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22.09.2022 23:29 Ответить
Генерал Франко - взагалі загадкова фігура із загадковою долею. Прийшовши до влади в результаті військового путчу, та ще й за допомогою Гітлера, він примудрився залишитись при владі аж до смерті десь у 1970-х. Чимось Піночета нагадує.
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23.09.2022 12:19 Ответить
Молох віини збирає жатву.
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22.09.2022 08:20 Ответить
Друзі Лиман нам потрібен конче, бо за ним Лисичанськ і Северодонецьк. Визволення цих міст покладе жирну крапку на російській мобілізації.
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22.09.2022 09:36 Ответить
,Наївний, чи тупий 🤔 Крапку в мобілізації покладе Хаймарс з АТАКМС... навіть дуже жирну крапку
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22.09.2022 09:46 Ответить
А ось цікаво, чого ж до цього часу москалі качають воду з Дніпра у північно-кримський канал вже 7-й місяць і ніяки Хаймарси не зтирають ну хоча б початкову насосну станцію в Новій Каховці?
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22.09.2022 10:19 Ответить
потому, что цикаво, что Крым будем забирать назад в Украину, а значит пусть туда идёт вода, ничего страшного, дошло?
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22.09.2022 10:56 Ответить
Сейчас водой в Крыму пользуются военные параши, а взорванную насосную станцию можно восстановить после освобождения Крыма.
Дошло?
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22.09.2022 13:39 Ответить
Alex_Dimitrov
Йоу, та як же ж геніально: мости підірвать, а воду хай беруть - нічого страшного...
Вібачаюсь, а Крим повертати назад в Україну ви коли плануєте?
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22.09.2022 14:36 Ответить
На Донбасі стоять елітні частини ворога, там буде важко. Але ми це пройдемо.
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22.09.2022 21:19 Ответить
Рюзький фарш обогощет Украинскую Землю!Слава ЗСУ!
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22.09.2022 16:05 Ответить
По видимому, командование РФ подбрасывает к району Лиман-Ямполь-Заречное резервы, полагая, что данный район ключевой (следует признать ошибкой командования ВСУ то, что на третьем этапе изюмской операции данный район не был атакован более энергично - видимо, просто не хватало сил). Бои в данном районе приняли характер абсолютно прямого столкновения, что для командования ВСУ, в общем-то, не характерно (командование ВСУ задумало какую-то очередную "гадость"?).
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23.09.2022 03:35 Ответить
 
 