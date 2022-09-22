Украинские войска продолжили контрнаступление в направлении Лимана, - ISW
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Вооруженные силы Украины продолжают активные контрнаступательные действия в направлении Лимана Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
"Украинские войска 21 сентября пытались прорвать российскую оборону вокруг Ямполя (юго-восточнее Лимана) и в самом Лимане", - отметили аналитики.
В ISW также указывают, что продолжаются активные бои в Дробышево (к северо-западу от Лимана).
Кроме этого, специалисты рассказали, что в Генштабе ВСУ проинформировали о том, что Вооруженные силы Украины отразили попытку оккупантов атаковать вблизи Купянска на востоке Харьковской области вдоль реки Оскол.
"Этот отчет свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, предпринимают ограниченные попытки угрожать только отвоеванным украинским позициям вдоль правого берега реки Оскол", - добавили в Институте изучения войны.
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Yet they grind exceeding small;
Though with patience He stands waiting,
With exactness grinds He all.
Переклад №1
Мельница Бога
Очень хороша.
Мельница Бога
Мелет не спеша.
Медленно, но верно
Ходит колесо.
Будет перемелено
Абсолютно все.
Переклад №2
Медлят жернова Господни,
Да мелка идет мука;
Велико Его терпенье,
Но тверда Его рука.
а суть така:
хоч мельнця бога перемелює дуже мало - вона перемелює що завгодно.
1. ... но зимой 1942/43 на Волге был нанесен контрудар.
2. ... второй фронт был открыт только через полтора года после Сталиградской битвы
Дошло?
Йоу, та як же ж геніально: мости підірвать, а воду хай беруть - нічого страшного...
Вібачаюсь, а Крим повертати назад в Україну ви коли плануєте?