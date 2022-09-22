ЗСУ за добу завдали 41 удару по позиціях росіян, - Генштаб
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Підтвердили ураження 4 опорних пунктів та 15 позицій зенітних ракетних комплексів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 22 вересня, інформує Цензор.НЕТ.
"Ракетні війська і артилерія за добу уразили 24 об’єкти російського війська. Зокрема, ударили по 4 пунктах управління різного рівня, 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 складах боєприпасів та ПММ", - йдеться в повідомленні.
В зону ураження потрапили склади, 4 об’єкти ППО та артилерії.
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Роман Шишацкий
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