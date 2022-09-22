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ЗСУ за добу завдали 41 удару по позиціях росіян, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,техніка,знищена

Підтвердили ураження 4 опорних пунктів та 15 позицій зенітних ракетних комплексів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 22 вересня, інформує Цензор.НЕТ

"Ракетні війська і артилерія за добу уразили 24 об’єкти російського війська. Зокрема, ударили по 4 пунктах управління різного рівня, 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 складах боєприпасів та ПММ", - йдеться в повідомленні.

В зону ураження потрапили склади, 4 об’єкти ППО та артилерії.

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Автор: Марина Макєєва
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22.09.2022 09:22 Відповісти
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22.09.2022 09:22 Відповісти
Не треба ореолу святості навколо слів - російський та русскій. Ці слова мають стати "наріцатєльнимі".
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22.09.2022 09:30 Відповісти
Просто коли кажуть, що є кацапи і є русскіє, то хочеться взяти щось важке...
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22.09.2022 09:50 Відповісти
Саме зараз ЗСУ можуть розвинути успіх.
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22.09.2022 11:55 Відповісти
 
 