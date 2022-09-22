УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4643 відвідувача онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні
644 6
візит (1296) МАГАТЕ (377) Рафаель Гроссі (166)

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі планує ще один візит до України

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в середу заявив, що найближчим часом здійснить візит до України для обговорення ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Гроссі сказав на пресконференції на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Я щойно обговорив із міністром (закордонних справ України Дмитром) Кулебою і сподіваюсь, що буду незабаром їхати до Києва або до України. І, можливо, пізніше, в певний момент часу – до Росії", – сказав гендиректор МАГАТЕ.

"З урахуванням серйозності ситуації й того, що відбувається на місці, ми маємо рухатися швидко. Ми намагаємося, щоб це сталося якнайшвидше", – додав він.

Перед тим у середу Гроссі провів зустрічі з главами МЗС України та Росії Дмитром Кулебою і Сєргієм Лавровим, під час яких обговорив ситуацію з ядерною безпекою в контексті українсько-російської війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба та Гроссі обговорили безпеку і захист ЗАЕС

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
солце, воздух, МАГАТЕ як люблю я все оте
показати весь коментар
22.09.2022 09:32 Відповісти
Магате на ЗАЭС....😠
https://www.tiktok.com/@listen_memes/video/7140928690023648517?is_from_webapp=v1&item_id=7140928690023648517
показати весь коментар
22.09.2022 10:26 Відповісти
Чтобы опять озаботиться и рыло сделать. Безпонтовая канторка.
показати весь коментар
22.09.2022 09:36 Відповісти
"З урахуванням серйозності ситуації й того, що відбувається на місці, ми маємо рухатися швидко. Ми намагаємося, щоб це сталося якнайшвидше" - сказал Гросси
показати весь коментар
22.09.2022 09:37 Відповісти
йой, макрон покусав гроссі...?
показати весь коментар
22.09.2022 09:41 Відповісти
https://www.tiktok.com/@listen_memes/video/7140928690023648517?is_from_webapp=v1&item_id=7140928690023648517
показати весь коментар
22.09.2022 10:27 Відповісти
 
 