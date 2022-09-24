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Мобілізація закінчиться поваленням Путіна з поста президента РФ, - міністр оборони Словаччини Надь

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ярослав,надь

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що псевдореферендуми на території України є лише приводом для майбутніх претензій Росії щодо нападу українців на російську землю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Призвавши синів російських матерів, він поставить себе в складну політичну позицію, і я припускаю, що це закінчиться поваленням Володимира Путіна з поста президента Російської Федерації", – сказав Надь.

Прем'єр-міністр Едуард Гегер також різко засудив мобілізацію та псевдореферендуми, оголошені Путіним.

"Це незаконна анексія, яку не можна прийняти. Ми знову заявляємо про нашу підтримку повної територіальної цілісності та суверенітету України", – сказав він.

Уряд підтвердив, що с, попри загальну підтримку Росії серед словацького населення.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
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22.09.2022 10:13
+8
десь у тундрі загубився той "бунт страшний і беспощадний"....
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22.09.2022 10:13
+5
Скоріш за все його вже повалили, тепер намагаються заднім числом зробити це нібито руками так званого нарду.
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22.09.2022 10:16
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22.09.2022 10:13 Відповісти
десь у тундрі загубився той "бунт страшний і беспощадний"....
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22.09.2022 10:13 Відповісти
Так точно господин генерал!
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22.09.2022 10:15 Відповісти
Скоріш за все його вже повалили, тепер намагаються заднім числом зробити це нібито руками так званого нарду.
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22.09.2022 10:16 Відповісти
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22.09.2022 10:18 Відповісти
закінчиться поваленням Путіна з поста...

ta nebude cevo...kto v mesto ***** zahoche "razhlebivatj" vse dermo sho tot zavaril ? da nikto. dazhe girkin. vot i budut ***** podderzhivat na trone do smerti vseh dvoinikov....
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22.09.2022 10:30 Відповісти
Слава Україні! я вважаю те, що відбувалось вчора з "типу спротиву"стосовно мобілізації,як завжди, серед московитів,виявилось пшиком, бо хоч і шкурні інтереси цієї недонації,й мають місце якісь прояви псевдоспротиву, але більшість, просто знімало на телефони те, як в*язали силовики не багаточисельних протестувальників,думаю,сьогодні московити з відчуттям виконаного боргу,спокійно розійшлися по робочих місцях,ось такий він, так званий, "московитський бунт,стихійний та нещадний",були безголовими рабами, ними й залишаться...
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22.09.2022 10:42 Відповісти
Агония шизофреника, знает что конец близок, так оттягивает его..
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22.09.2022 15:30 Відповісти
 
 