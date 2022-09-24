Мобілізація закінчиться поваленням Путіна з поста президента РФ, - міністр оборони Словаччини Надь

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що псевдореферендуми на території України є лише приводом для майбутніх претензій Росії щодо нападу українців на російську землю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Призвавши синів російських матерів, він поставить себе в складну політичну позицію, і я припускаю, що це закінчиться поваленням Володимира Путіна з поста президента Російської Федерації", – сказав Надь.

Прем'єр-міністр Едуард Гегер також різко засудив мобілізацію та псевдореферендуми, оголошені Путіним.

"Це незаконна анексія, яку не можна прийняти. Ми знову заявляємо про нашу підтримку повної територіальної цілісності та суверенітету України", – сказав він.

Уряд підтвердив, що с, попри загальну підтримку Росії серед словацького населення.

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