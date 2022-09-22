Окупанти пограбували музей в Ізюмі, - поліція

Поліція Харківщини виявила викрадені з музею в Ізюмі експонати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Харківської області.

Як зазначається, військовослужбовці Збройних сил України в місті Ізюм виявили зброю та музейні експонати. Ці предмети були викрадені російськими загарбниками під час окупації населеного пункту.

Працівники слідчо-оперативної групи Ізюмського районного управління поліції провели огляд місця події.

Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Після проведення експертних досліджень музейні експонати будуть передані до музею.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.





