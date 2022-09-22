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"Сьогодні Росія – імперія зла та брехні", - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

моравецький

І Європі потрібно повалити цю імперію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Рональд Рейган назвав Радянський Союз імперією зла. Сьогодні Росія – імперія зла та брехні. Європа, завдяки консервативній революції, має знайти в собі сили повалити цю імперію ще раз", – написав Моравецький.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
почему сегодня? к словам не придираюсь, но вопрос важный, на самом деле.
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22.09.2022 11:37
+5
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22.09.2022 11:44
+4
Дуже позорна країна.

Вона всю свою історію така була.
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22.09.2022 11:59
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почему сегодня? к словам не придираюсь, но вопрос важный, на самом деле.
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22.09.2022 11:37 Відповісти
Это завист от того, когда это дошло
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22.09.2022 11:56 Відповісти
Імперія зла - полюбить і козла!
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22.09.2022 11:41 Відповісти
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22.09.2022 11:44 Відповісти
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22.09.2022 11:46 Відповісти
Только не "руський", а "руццкий". Это абсолютно разные вещи.
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22.09.2022 11:49 Відповісти
русскій
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22.09.2022 12:57 Відповісти
Если во главе этой империи стоит какое-то *****, срущее в чемодан, разве может быть по другому?
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22.09.2022 11:45 Відповісти
"завдяки консервативній революції"??
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22.09.2022 11:45 Відповісти
Є питання до Заходу,навіщо ви підгодували москву (1990 році,Горбачов і Джордж Буш-старший підписали торговельну угоду про поставку заморожених курячих ніжок) та саме головне, для чого залишили їм ядерне озброєння коли імперія зла підкосилася?
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22.09.2022 11:46 Відповісти
Яка в біса імперія? Реакція на мобілізацію показала, що там, де колись, можливо, і була імперія, тепер величезна купа індивідуалізованих моральних потвор, яку від остаточного розтікання у всі боки рятує лише "ядерна парасолька".
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22.09.2022 11:57 Відповісти
Дуже позорна країна.

Вона всю свою історію така була.
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22.09.2022 11:59 Відповісти
Мій дідунько часто примовляв, що "есесесер - це брехунська і злодійська держава!". В той далекий час це сприймалось з іронією.
Тепер на зміну їй прийшла держава рашистська, україноненависницька пітьма.
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22.09.2022 13:25 Відповісти
 
 