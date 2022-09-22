"Сьогодні Росія – імперія зла та брехні", - Моравецький

І Європі потрібно повалити цю імперію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Рональд Рейган назвав Радянський Союз імперією зла. Сьогодні Росія – імперія зла та брехні. Європа, завдяки консервативній революції, має знайти в собі сили повалити цю імперію ще раз", – написав Моравецький.

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