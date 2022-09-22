"Сьогодні Росія – імперія зла та брехні", - Моравецький
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І Європі потрібно повалити цю імперію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
"Рональд Рейган назвав Радянський Союз імперією зла. Сьогодні Росія – імперія зла та брехні. Європа, завдяки консервативній революції, має знайти в собі сили повалити цю імперію ще раз", – написав Моравецький.
Топ коментарі
+9 jklpqrs
показати весь коментар22.09.2022 11:37
+5 частный сектор
показати весь коментар22.09.2022 11:44
+4 Сергій Петренко 5798b72f
показати весь коментар22.09.2022 11:59
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Вона всю свою історію така була.
Тепер на зміну їй прийшла держава рашистська, україноненависницька пітьма.