Переговори про вступ до ЄС навряд почнуться раніше, ніж за рік, - представниця Єврокомісії Матернова

У Єврокомісії пояснили, що переговори про вступ України до ЄС навряд чи зможуть початися раніше жовтня 2023 року. Втім, більш ранні терміни не є цілковито неможливими.

Про це в інтерв’ю Європейській правді заявила заступниця генерального директора Генерального директорату з питань сусідства та переговорів про розширення ЄК Катаріна Матернова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона пояснила, що плановий звіт про прогрес України, зокрема виконання 7 рекомендацій, які Київ отримав разом зі статусом кандидата, буде готуватися лише у січні чи лютому, і лише після того можливо буде порушувати питання переговорів. Крім того, для рішення про початок переговорів Україні потрібно буде працювати над побудовою консенсусу в ЄС і "створити необхідний імпульс", щоб це сталося.

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Водночас Матернова не стала цілковито виключати, що переговори можуть початися раніше жовтня 2023 року.

"Якби ви спитали мене у січні 2022 року, чи буде Україна державою-кандидатом в ЄС вже у червні – я би сказала, що це дуже, дуже… Словом, просто неможливо. А потім це стало можливим! Тому я би не хотіла говорити, що це прямо неможливо – але це дуже малоймовірно", - зазначила вона.

Матернова додала, що у будь-якому разі швидше виконання "домашнього завдання" зіграє на користь Україні. "Не йдеться ж про те, що ви щось робите для нас - ви робите те, що є добрим для держави", - зазначила вона.

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Європосадовиця відзначила, що Брюссель бачить перші кроки України для виконання рекомендацій, які їй дали разом зі статусом кандидата як передумову для подальшого наближення до членства.

Водночас вона застерегла від очікувань швидкого процесу переговорів, коли той розпочнеться, пояснивши, що це більше схоже на марафон з численними блокпостами.