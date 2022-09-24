УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5002 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна Мобілізація в РФ
1 714 12
війна (56444) Крим (12756) мобілізація (1458) Ташева (65)

Громадян України в окупованому Криму закликають саботувати мобілізацію до армії РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

За участь у війни проти України в лавах армії РФ жителі окупованого Криму будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним українським законодавством.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева.

"Ми розуміємо, що Російська Федерація буде намагатися призивати саме наших українських громадян, які проживають на окупованих територіях, включно з АРК та м. Севастополем. Тому ми закликаємо українських громадян саботувати мобілізацію, ухилятися від неї", - наголосила вона.

Ташева нагадала, що за участь у війни проти України в лавах армії РФ жителі окупованого Криму будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним українським законодавством.

"Ви маєте розуміти, що якщо потрапите на поле бою, швидше за все, ви будете вбиті чи поранені, станете інвалідами. Ми не хочемо такого для наших українських громадян", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ташева звернулася до громадян Росії в Криму: Повертайтеся туди, звідки понаїхали

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+3
"Камніснєба" вже налаштувались та гигикають...
показати весь коментар
22.09.2022 12:43
+2
А що там ще є українці?
показати весь коментар
22.09.2022 13:00
+1
это обращаются к тем у кого два паспорта
показати весь коментар
22.09.2022 12:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Камніснєба" вже налаштувались та гигикають...
показати весь коментар
22.09.2022 12:43 Відповісти
саботуйте, чего молчите недограждане Украины
показати весь коментар
22.09.2022 12:44 Відповісти
Навіщо? Просто здавайтесь в полон, коли потрапите в Україну.
показати весь коментар
22.09.2022 12:45 Відповісти
Каким раком? Там чеченцев и узбеков будет целая куча в заградотрядах. Попробуй позвони. А поехать самостоятельно - подорваться на мине или получить от нас огонь. В плен сдаться очень сложно, если не устроить бунт и не перебить заградотряд. Вот так можно: убить всех командиров, мусульман, построить технику в колонну, позвонить, ждать дрона, дрон прямо перед кабиной будет лететь (ну чуть выше, чтобы видеосвязь работала) и показывать, где можно проехать. Сдать технику за бабки и новый паспорт и все отлично.
показати весь коментар
22.09.2022 12:49 Відповісти
Есть телефоны куда можно позвонить и сообщить о желании сдаться. Дальше по инструкциям.
показати весь коментар
22.09.2022 12:59 Відповісти
Шо ти тут безнадьогу розводиш??? Ти кацап, чи шо?
показати весь коментар
22.09.2022 13:03 Відповісти
Якщо вони ЛИШЕ громадяни України, то їх і не призовуть, але от якщо в них 2 паспорти...
показати весь коментар
22.09.2022 12:46 Відповісти
это обращаются к тем у кого два паспорта
показати весь коментар
22.09.2022 12:48 Відповісти
А що там ще є українці?
показати весь коментар
22.09.2022 13:00 Відповісти
только паспорта
показати весь коментар
22.09.2022 13:02 Відповісти
Є
показати весь коментар
22.09.2022 14:06 Відповісти
там наших нема, нехай каміння з неба падають.
показати весь коментар
22.09.2022 14:12 Відповісти
 
 