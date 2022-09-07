Ташева звернулася до громадян Росії в Криму: Повертайтеся туди, звідки понаїхали
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Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева порадила росіянам в окупованому Криму якнайшвидше повертатися назад до Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Таміла Ташева розповіла під час брифінгу.
"Окремо звертаємося до громадян Росії, які незаконно приїхали до України і перебувають в окупованому Криму. Так, у Криму тепло і дуже душевно. Але вже зараз ми просимо вас вирушати до себе додому в Тюмень, Елісту, Саранськ, Іркутськ чи звідки ви понаїхали", - зауважила вона.
Ташева також звернулася до українців в окупованому Криму, закликавши вже зараз подбати про базові заходи безпеки та переїхати якнайдалі від військових об'єктів.
Вона наголосила, що виїзд з Криму через територію РФ і треті країни не вважатиметься адміністративним правопорушенням, оскільки здійснений в умовах крайньої потреби.
"Окремо хочу сказати представникам незначної групи осіб з-поміж кримських татар – "саткъынам", або ж запроданцям: ви обов’язково відповідатимете згідно з українським законодавством, але ключове, що вже є, – вам дали оцінку самі киримли", - додала Ташева.
Будь ласка, зачекайте...
ГАЗ-М20 «Побєда»
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Ось у чому є плюс "расейского языга", то це в тому, що іноді великі тексти можна передати лише двома-трьома словами.
Зокрема, замість наведеного вище тексту можна сказати всього два слова - "*********, *****", і сенс залишився колишній, а поетичності навіть додалося
ТАНЕЦ СМЕРТИ (Ансамбль "БереZка")
БАЛАКЛЕЯ!
затем БАЛАКЛАВА!
далее БАЛАШИХА!
Спецоперация идет по плану!
Паники нет!
Цели будут достигнуты!
photo Efrem Lukatsky (на фото сбитый не так давно российский вертолет с командой)
Карл, после всего, что натворила орда насильников и убийц в Украине.