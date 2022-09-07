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Крим (12756) окупація (5834) Ташева (65)

Ташева звернулася до громадян Росії в Криму: Повертайтеся туди, звідки понаїхали

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

ташева

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева порадила росіянам в окупованому Криму якнайшвидше повертатися назад до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Таміла Ташева розповіла під час брифінгу.

 "Окремо звертаємося до громадян Росії, які незаконно приїхали до України і перебувають в окупованому Криму. Так, у Криму тепло і дуже душевно. Але вже зараз ми просимо вас вирушати до себе додому в Тюмень, Елісту, Саранськ, Іркутськ чи звідки ви понаїхали", - зауважила вона.

Ташева також звернулася до українців в окупованому Криму, закликавши вже зараз подбати про базові заходи безпеки та переїхати якнайдалі від військових об'єктів.

Вона наголосила, що виїзд з Криму через територію РФ і треті країни не вважатиметься адміністративним правопорушенням, оскільки здійснений в умовах крайньої потреби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримчани виїжджають через треті країни, щоб уникнути призову в армію РФ, - Ташева

"Окремо хочу сказати представникам незначної групи осіб з-поміж кримських татар – "саткъынам", або ж запроданцям: ви обов’язково відповідатимете згідно з українським законодавством, але ключове, що вже є, – вам дали оцінку самі киримли", - додала Ташева.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Мамулєчка пора валіть....
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07.09.2022 15:24
+15
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07.09.2022 15:29
+12
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07.09.2022 15:31
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Мамулєчка пора валіть....
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07.09.2022 15:24 Відповісти
В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов
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07.09.2022 15:43 Відповісти
Лозунг- спасибо деду за победу переходит в лозунг: Спасибо сыну за машину!
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07.09.2022 15:25 Відповісти
Насправді, нічого нового


ГАЗ-М20 «Побєда»
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07.09.2022 15:29 Відповісти
Теперь спасибо сыну за "Калину".
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07.09.2022 15:45 Відповісти
Было у отца три сына: Гранта, Веста и Калина.
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07.09.2022 15:30 Відповісти
К. Алина + П. Вова = ❤️
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07.09.2022 15:35 Відповісти
И все - без мозгов и тормозов.
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07.09.2022 15:47 Відповісти
Это по умолчанию.
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07.09.2022 16:30 Відповісти
Лапатнікі-вазвращайтєсь все взад в радной свінарнік...
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07.09.2022 15:27 Відповісти
У нас з-за екологію пакети подорожчали. Тому виїзжайте, бо пакетів на вас не напасешся
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07.09.2022 15:27 Відповісти
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07.09.2022 15:27 Відповісти
"Окремо звертаємося до громадян Росії, які незаконно приїхали до України і перебувають в окупованому Криму. Так, у Криму тепло і дуже душевно. Але вже зараз ми просимо вас вирушати до себе додому в Тюмень, Елісту, Саранськ, Іркутськ чи звідки ви понаїхали"
__________________________________________________________________________________

Ось у чому є плюс "расейского языга", то це в тому, що іноді великі тексти можна передати лише двома-трьома словами.
Зокрема, замість наведеного вище тексту можна сказати всього два слова - "*********, *****", і сенс залишився колишній, а поетичності навіть додалося
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07.09.2022 15:29 Відповісти
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07.09.2022 15:29 Відповісти
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07.09.2022 15:31 Відповісти
**********.
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07.09.2022 15:44 Відповісти
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07.09.2022 16:18 Відповісти
Сергеи Лоико

ТАНЕЦ СМЕРТИ (Ансамбль "БереZка")

БАЛАКЛЕЯ!

затем БАЛАКЛАВА!

далее БАЛАШИХА!

Спецоперация идет по плану!

Паники нет!

Цели будут достигнуты!

photo Efrem Lukatsky (на фото сбитый не так давно российский вертолет с командой)
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07.09.2022 15:44 Відповісти
В широком смысле в Крыму все кроме татар понаехавшие.
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07.09.2022 15:45 Відповісти
Уйобен зе бітте )))
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07.09.2022 15:51 Відповісти
чемодан-вокзал-колыма
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07.09.2022 15:52 Відповісти
Дедушке пора скинуться на венок. Убогая серая моль. В России готовы умирать за это ничтожество, укравшее ваше настоящее и будущее Ваших детей. А ВВП я просто напомню - в преступлениях культа личности Сталина обвинили его же подчиненные на 20 съезде партии. ВВП будут проклинать гороздо больше, чем сталина. КГБ не способно созидать. Оно может только разрушать. Все, с чем соприкасается. Это нужно понять Всем!!! На что способна тварь ради сохранения своей жижни и влвсти ? На ВСЕ!
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07.09.2022 15:55 Відповісти
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07.09.2022 15:56 Відповісти
Знакомый приехал в Крымнаш, после 2014, купил участок, построился и звонил с пафосом ко мне в первые дни войны, что скоро будем в одной стране и полный комплект кремлёвских наративов... Недавно правда отзванивался и уже истерически блеял - у меня же семья!
Карл, после всего, что натворила орда насильников и убийц в Украине.
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07.09.2022 16:01 Відповісти
nado bilo emu skazati - shob musar vesj ubral pered tem jak drapatj
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07.09.2022 16:20 Відповісти
Брысь в свой мухосранск, понаехали тут.
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07.09.2022 17:46 Відповісти
***** з пляжу!!!
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08.09.2022 07:19 Відповісти
 
 