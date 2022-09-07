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Крым (26017) оккупация (9509) Ташева (50)

Ташева обратилась к гражданам России в Крыму: Возвращайтесь туда, откуда понаехали

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

ташева

Постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева посоветовала россиянам в оккупированном Крыму как можно скорее возвращаться обратно в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Тамила Ташева рассказала во время брифинга.

"Отдельно обращаемся к гражданам России, которые незаконно приехали в Украину и находятся в оккупированном Крыму. Да, в Крыму тепло и очень душевно. Но уже сейчас мы просим вас отправляться к себе домой в Тюмень, Элисту, Саранск, Иркутск или откуда вы понаехали", - отметила она.

Ташева обратилась к украинцам в оккупированном Крыму, призвав уже сейчас позаботиться о базовых мерах безопасности и переехать от военных объектов как можно дальше.

Она подчеркнула, что выезд из Крыма через территорию РФ и третьи страны не будет считаться административным правонарушением, поскольку совершен в условиях крайней необходимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымчане, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства, - представитель президента Ташева

"Отдельно хочу сказать представителям незначительной группы лиц среди крымских татар - "саткъынам", или же "запроданцам": вы обязательно будете отвечать согласно украинскому законодательству, но ключевое, что уже есть, – вам дали оценку сами киримлы".
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Топ комментарии
+17
Мамулєчка пора валіть....
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07.09.2022 15:24
+15
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07.09.2022 15:29
+12
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07.09.2022 15:31
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Мамулєчка пора валіть....
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07.09.2022 15:24 Ответить
В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов
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07.09.2022 15:43 Ответить
Лозунг- спасибо деду за победу переходит в лозунг: Спасибо сыну за машину!
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07.09.2022 15:25 Ответить
Насправді, нічого нового


ГАЗ-М20 «Побєда»
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07.09.2022 15:29 Ответить
Теперь спасибо сыну за "Калину".
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07.09.2022 15:45 Ответить
Было у отца три сына: Гранта, Веста и Калина.
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К. Алина + П. Вова = ❤️
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07.09.2022 15:35 Ответить
И все - без мозгов и тормозов.
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07.09.2022 15:47 Ответить
Это по умолчанию.
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07.09.2022 16:30 Ответить
Лапатнікі-вазвращайтєсь все взад в радной свінарнік...
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07.09.2022 15:27 Ответить
У нас з-за екологію пакети подорожчали. Тому виїзжайте, бо пакетів на вас не напасешся
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07.09.2022 15:27 Ответить
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07.09.2022 15:27 Ответить
"Окремо звертаємося до громадян Росії, які незаконно приїхали до України і перебувають в окупованому Криму. Так, у Криму тепло і дуже душевно. Але вже зараз ми просимо вас вирушати до себе додому в Тюмень, Елісту, Саранськ, Іркутськ чи звідки ви понаїхали"
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Ось у чому є плюс "расейского языга", то це в тому, що іноді великі тексти можна передати лише двома-трьома словами.
Зокрема, замість наведеного вище тексту можна сказати всього два слова - "*********, *****", і сенс залишився колишній, а поетичності навіть додалося
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07.09.2022 15:29 Ответить
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07.09.2022 15:29 Ответить
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07.09.2022 15:31 Ответить
**********.
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07.09.2022 15:44 Ответить
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07.09.2022 16:18 Ответить
Сергеи Лоико

ТАНЕЦ СМЕРТИ (Ансамбль "БереZка")

БАЛАКЛЕЯ!

затем БАЛАКЛАВА!

далее БАЛАШИХА!

Спецоперация идет по плану!

Паники нет!

Цели будут достигнуты!

photo Efrem Lukatsky (на фото сбитый не так давно российский вертолет с командой)
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07.09.2022 15:44 Ответить
В широком смысле в Крыму все кроме татар понаехавшие.
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07.09.2022 15:45 Ответить
Уйобен зе бітте )))
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07.09.2022 15:51 Ответить
чемодан-вокзал-колыма
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07.09.2022 15:52 Ответить
Дедушке пора скинуться на венок. Убогая серая моль. В России готовы умирать за это ничтожество, укравшее ваше настоящее и будущее Ваших детей. А ВВП я просто напомню - в преступлениях культа личности Сталина обвинили его же подчиненные на 20 съезде партии. ВВП будут проклинать гороздо больше, чем сталина. КГБ не способно созидать. Оно может только разрушать. Все, с чем соприкасается. Это нужно понять Всем!!! На что способна тварь ради сохранения своей жижни и влвсти ? На ВСЕ!
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07.09.2022 15:55 Ответить
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07.09.2022 15:56 Ответить
Знакомый приехал в Крымнаш, после 2014, купил участок, построился и звонил с пафосом ко мне в первые дни войны, что скоро будем в одной стране и полный комплект кремлёвских наративов... Недавно правда отзванивался и уже истерически блеял - у меня же семья!
Карл, после всего, что натворила орда насильников и убийц в Украине.
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07.09.2022 16:01 Ответить
nado bilo emu skazati - shob musar vesj ubral pered tem jak drapatj
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07.09.2022 16:20 Ответить
Брысь в свой мухосранск, понаехали тут.
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07.09.2022 17:46 Ответить
***** з пляжу!!!
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08.09.2022 07:19 Ответить
 
 