Ташева обратилась к гражданам России в Крыму: Возвращайтесь туда, откуда понаехали
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева посоветовала россиянам в оккупированном Крыму как можно скорее возвращаться обратно в Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Тамила Ташева рассказала во время брифинга.
"Отдельно обращаемся к гражданам России, которые незаконно приехали в Украину и находятся в оккупированном Крыму. Да, в Крыму тепло и очень душевно. Но уже сейчас мы просим вас отправляться к себе домой в Тюмень, Элисту, Саранск, Иркутск или откуда вы понаехали", - отметила она.
Ташева обратилась к украинцам в оккупированном Крыму, призвав уже сейчас позаботиться о базовых мерах безопасности и переехать от военных объектов как можно дальше.
Она подчеркнула, что выезд из Крыма через территорию РФ и третьи страны не будет считаться административным правонарушением, поскольку совершен в условиях крайней необходимости.
"Отдельно хочу сказать представителям незначительной группы лиц среди крымских татар - "саткъынам", или же "запроданцам": вы обязательно будете отвечать согласно украинскому законодательству, но ключевое, что уже есть, – вам дали оценку сами киримлы".
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Ось у чому є плюс "расейского языга", то це в тому, що іноді великі тексти можна передати лише двома-трьома словами.
Зокрема, замість наведеного вище тексту можна сказати всього два слова - "*********, *****", і сенс залишився колишній, а поетичності навіть додалося
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БАЛАКЛЕЯ!
затем БАЛАКЛАВА!
далее БАЛАШИХА!
Спецоперация идет по плану!
Паники нет!
Цели будут достигнуты!
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