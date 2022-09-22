УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4987 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
1 341 5
Велика Британія (3668) дипломатія (675) Польща (5156) Кулеба Дмитро (3171) Рау Збіґнев (105) Клеверлі (76)

Україна, Польща й Британія обговорили протидію російській агресії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кулеба

Міністри закордонних справ України, Польщі й Великої Британії, які перебувають у Нью-Йорку для участі у Генасамблеї ООН, зустрілися у тристоронньому форматі та скоординували кроки для протидії російській агресії з огляду на рішення Путіна про часткову мобілізацію.

Про це повідомили в МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Україну на зустрічі представляв Дмитро Кулеба, Польщу - глава МЗС Збіґнев Рау, Британію - Джеймс Клеверлі.

У спільній підсумковій заяві міністри " засудили подальшу мобілізацію сил в Росії, що лише відкидає можливість встановлення миру", та зафіксували домовленість:

  • продовжувати непохитну підтримку України з боку Польщі та Великої Британії в протидії агресії Росії до перемоги України;

  • розробити пропозиції щодо довготривалої підтримки України, аби допомогти їй попереджати та відбивати майбутні напади;

  • розвивати тристороннє співробітництво, зокрема зміцнювати оборонні можливості трьох країн та східного флангу НАТО.

Також читайте: Трасс про ядерний шантаж Путіна: "Це не спрацює"

Нагадаємо, тристоронній формат співпраці заснували невдовзі перед початком повномасштабної війни.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніхто з цієї трійки, окрім України, воювати за звільнення української землі не буде.
показати весь коментар
22.09.2022 13:47 Відповісти
Как же мне хочется чтобы эти три страны объединились в союз, назвать его УПА и поджигать ватные пердаки
показати весь коментар
22.09.2022 13:56 Відповісти
Нічого нового!
показати весь коментар
22.09.2022 13:57 Відповісти
 
 