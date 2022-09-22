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безпілотник (2094) Латвія (857) Україна (5208) Байрактар (158)

На гроші, зібрані у Латвії на закупівлю Bayraktar для ЗСУ, хочуть придбати 45 безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байрактар

Організатори латвійської акції зі збору коштів на Bayraktar для ЗСУ наразі звернулися до усіх благодійників, які переказали гроші, щоб отримати дозвіл змінити ціль проєкту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України в Латвії

"З огляду на сучасну військову ситуацію, а також на тривалість збору коштів у рамках цього проєкту, його організаторами та учасниками було запропоновано використати зібрані пожертви на придбання 45 тактичних безпілотників латвійського виробництва і 15 позашляховиків для ЗСУ, які можуть бути готові до відправки найближчим часом", – йдеться у повідомленні. 

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс наголосив на незмінності позиції Латвії щодо подальшої підтримки нашої держави в боротьбі з російським агресором до повної перемоги України.

Організатори латвійської акції зі збору коштів на Bayraktar для ЗСУ повідомили, що було зібрано понад 900 тисяч євро.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
За це Вам, щире українське дякую! За вашу і нашу свободу! Перемога буде за нами!
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22.09.2022 14:14
+9
Всё очень просто : литовцы собрали нам на Байрик, а латыши насобирали только 900К евро, чего не хватает. Поэтому и приняли решение купить по деньгам. То что, Литва, Латвия и Эстония - это 3 разные страны в Украине в курсе
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22.09.2022 13:48
+5
Беспилотники, внедорожники - все это необходимо.
А ВСУ сами не могут покупать что-либо за границей. Так что не факт, что смогли бы потратить более целенаправлено.
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22.09.2022 14:23
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ця швидка війна змінює пріоритети
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22.09.2022 13:42 Відповісти
молодці латиші, великий респект, про себе не забувають )..., ось в них є тактичні безпілотники й тому їх можна придбати, а в нас?
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22.09.2022 13:42 Відповісти
Censor , tak ja niponjal , Latviskoi akcii , ili Litovskoi ? V dnoi stati obe strani , neputaites !!
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22.09.2022 13:43 Відповісти
Всё очень просто : литовцы собрали нам на Байрик, а латыши насобирали только 900К евро, чего не хватает. Поэтому и приняли решение купить по деньгам. То что, Литва, Латвия и Эстония - это 3 разные страны в Украине в курсе
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22.09.2022 13:48 Відповісти
tak - nemogut sabratj shvidko....s takimi tempami mi do konca voini nesoberem....da i te kto "pridumal etu akciju" tozhe molodci - napisali paru twitov i sdristnuli - tishena. U nas tak eto nerabotaet - treba reklamirovatj i napominatj - inache ljudi prosto ne vkurse i zabivajut pra ce.
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22.09.2022 13:53 Відповісти
Так, зі статті виглядає наче Латвія вирішує, що робити із зібраними Литвою грошима
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22.09.2022 13:51 Відповісти
Latvija i Litva , eta dve raznie strani , LOL
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22.09.2022 13:44 Відповісти
Щось не зрозумів - Організатори литовської акції чи латвійської акції?
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22.09.2022 13:48 Відповісти
Організатори литовської акції зі збору коштів на Bayraktar для ЗСУ наразі звернулися до усіх благодійників, які переказали гроші, щоб отримати дозвіл змінити ціль проєкту. Джерело: https://censor.net/ua/n3368886
Притула теж звернувся за дозволом змінити ціль проекту?
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22.09.2022 13:59 Відповісти
А Притулі ні до чого це було, бо 3 Байрактари, на які він збирав кошти, нам поставили - тобто ціль збору коштів виконана.
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22.09.2022 14:13 Відповісти
lutshe otdali bi ZSU te dengi shto smogli sobratj....
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22.09.2022 14:09 Відповісти
Почему лучше? Беспилотники ВСУ нужны, внедорожники тоже. Сами ВСУ те же подержанные внедорожники купить не могут.
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22.09.2022 14:15 Відповісти
ja dumaju ZSU bi potratili ce dengi bole celenapravleno
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22.09.2022 14:16 Відповісти
Беспилотники, внедорожники - все это необходимо.
А ВСУ сами не могут покупать что-либо за границей. Так что не факт, что смогли бы потратить более целенаправлено.
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22.09.2022 14:23 Відповісти
Кому? ЗСУ не имеет право покупать что либо. Этим занимается МО. А там люди дерьмака. Куда уйдут деньги? То что хлопцы покупают за своё, то уже отдельная история. Так что правильно, собрали - купили - передали. Потребность в транспорте просто колоссальная.
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22.09.2022 14:38 Відповісти
ok. vam vidnee.
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22.09.2022 14:40 Відповісти
Я уверен, что связались со своими контактами в Украине и спросили, чего действительно не хватает.
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22.09.2022 15:31 Відповісти
За це Вам, щире українське дякую! За вашу і нашу свободу! Перемога буде за нами!
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22.09.2022 14:14 Відповісти
и мне польских консервов мивины и картошки купите а то не ел 2 дня..шайтнаме..((и этих вонючих не вкусных вафлей рошен..когда берешь их и за обе щьоки суешь и жрешь...ну ладно..спс))()(
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22.09.2022 14:28 Відповісти
tebe rjuzke - tolko chlenom po gubam polagaetsa
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22.09.2022 14:34 Відповісти
idi ***** moldovansky cigan
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22.09.2022 16:16 Відповісти
sho take , rjuzke ?
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22.09.2022 16:18 Відповісти
фамилия твоей мамки
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22.09.2022 16:57 Відповісти
Да, это вам не придворный Притулка, который ухнул уйму денег в дыру из которой выглядывают хитрые зеленые мордочки.
И это... надо на балтийских волонтеров натравить псов, а то как-то некрасиво получается - украинских щемят, а балтийских нет. Давайте уж, если пробивать дно, то до самого ада.
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22.09.2022 14:33 Відповісти
Дякуємо друзі ! 🇺🇦🇱🇻
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22.09.2022 14:58 Відповісти
 
 