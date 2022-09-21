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Литва (1537) Україна (5204) дрони (2496)

ЗСУ отримає від Литви дрони-камікадзе у жовтні-листопаді

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

камікадзе

Дрони-камікадзе, придбані на зібрані у рамках компанії Legion Of Boom кошти.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Литовській Республіці Петро Бешта на онлайн-брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Ми всі пам’ятаємо у травні перший литовський марафон по збору коштів на "Байрактар". Також (журналіст - ред.) Андрюс Тапінас у серпні провів марафон для закупівлі для України дронів-камікадзе. Цей проєкт реалізовується. Ми очікуємо, що десь у жовтні-листопаді ці дрони-камікадзе будуть уже в українській армії", - сказав Бешта.

З початку російської агресії Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 120 млн євро, що становить приблизно 2% ВВП країни. Кошти для України збирали й прості литовці. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+14
Щиро дякуємо, браття.
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21.09.2022 15:47
+10
Треба налагоджувати власне виробництво дронів камікадзе тисячами
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21.09.2022 15:48
+9
дякуємо, Литва !

ви вже давно воюєте в Україні -
40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
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21.09.2022 16:00
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Щиро дякуємо, браття.
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21.09.2022 15:47 Відповісти
Треба налагоджувати власне виробництво дронів камікадзе тисячами
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21.09.2022 15:48 Відповісти
З налагоджуванням власного виробництва проблема, бо туди кожну хвилину може прилетіти якийсь кацапський калібр.
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21.09.2022 15:51 Відповісти
Опыт третьего рейха говорит об обратном .

Благодаря усилиям Шпеера военная промышленность Германии наращивала объём производства вплоть до осени 1944 года.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

К тому же есть возможность работать в кооперации. Например с Польшей.
Польский беспилотник камикадзе "волмарт" сейчас мог быть совместной разработкой, и совместным производством. Если бы мы , как обычно, не ********.
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21.09.2022 16:15 Відповісти
Tak delajut i Ukraine.S etimi polskimi dronami kamikadze,takze primerno 1mln evro zakupili i vasix dronov dlia Ukraini
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21.09.2022 15:58 Відповісти
дякуємо, Литва !

ви вже давно воюєте в Україні -
40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
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21.09.2022 16:00 Відповісти
Da znajem.Kak raz im podarili i obucili estonski dron Magyla 1410.1410 eto god kogda Vytovt vygral boj pod Griunvoldom,takze im podarili masini pikapi
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21.09.2022 16:06 Відповісти
7 peredali takix ,odin dlia 40 brigadi.Odin kacapi sbyli no udalos ego posadit,tak otremontirovali i opiat pojdiot v boj.Odna stuka 150 tysiac evro stojit on

https://twitter.com/i/status/1549109196028788737
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21.09.2022 16:15 Відповісти
Файно
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21.09.2022 16:27 Відповісти
Дякуємо, брати!!!
Проте, маю питаннячко, яке точно буде незручним для Банкової.
Так от: де наші ''громи''???
Чому півтора року не було замовлення на перевірені роками ''фурії'' та старанно виконані ''громи''?
І ще одне незручне питаннячко - хто за це відповідатиме?)))
Прекрасно розумію, що ці питання перейдуть в розряд риторичних, але, такі питання тре ставити, врешті решт кількість перейде в якість, і відповідати таки доведеться.
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21.09.2022 16:44 Відповісти
Такие штуки "Южмаш" вместе с "Антоновым" и "Лучом" должны были сотнями производить уже в мае 2014. Забросить нах..н все остальное, и заниматься дронами всех размеров и расцветки, чтобы бить заходящие на Донбасс колонны из России. И уже к осени все стало бы на свои места. Никаких иловайсков бы не было! Стратеги, б...!
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21.09.2022 20:16 Відповісти
 
 