ЗСУ отримає від Литви дрони-камікадзе у жовтні-листопаді
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Дрони-камікадзе, придбані на зібрані у рамках компанії Legion Of Boom кошти.
Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Литовській Республіці Петро Бешта на онлайн-брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми всі пам’ятаємо у травні перший литовський марафон по збору коштів на "Байрактар". Також (журналіст - ред.) Андрюс Тапінас у серпні провів марафон для закупівлі для України дронів-камікадзе. Цей проєкт реалізовується. Ми очікуємо, що десь у жовтні-листопаді ці дрони-камікадзе будуть уже в українській армії", - сказав Бешта.
З початку російської агресії Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 120 млн євро, що становить приблизно 2% ВВП країни. Кошти для України збирали й прості литовці.
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Благодаря усилиям Шпеера военная промышленность Германии наращивала объём производства вплоть до осени 1944 года.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
К тому же есть возможность работать в кооперации. Например с Польшей.
Польский беспилотник камикадзе "волмарт" сейчас мог быть совместной разработкой, и совместным производством. Если бы мы , как обычно, не ********.
ви вже давно воюєте в Україні -
40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
https://twitter.com/i/status/1549109196028788737
Проте, маю питаннячко, яке точно буде незручним для Банкової.
Так от: де наші ''громи''???
Чому півтора року не було замовлення на перевірені роками ''фурії'' та старанно виконані ''громи''?
І ще одне незручне питаннячко - хто за це відповідатиме?)))
Прекрасно розумію, що ці питання перейдуть в розряд риторичних, але, такі питання тре ставити, врешті решт кількість перейде в якість, і відповідати таки доведеться.