ВСУ получит от Литвы дроны-камикадзе в октябре-ноябре

Дроны-камикадзе, приобретенные на собранные в рамках компании Legion Of Boom средства.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Литовской Республике Петр Бешта на онлайн-брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы все помним в мае первый литовский марафон по сбору средств на "Байрактар". Также (журналист - ред.) Андрюс Тапинас в августе провел марафон для закупки для Украины дронов-камикадзе. Этот проект реализуется. Мы ожидаем, что где-то в октябре-ноябре эти дроны-камикадзе будут уже в украинской армии", - сказал Бешта.

С начала российской агрессии Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 120 млн. евро, что составляет примерно 2% ВВП страны. Средства для Украины собирали и простые литовцы.

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