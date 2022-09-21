ВСУ получит от Литвы дроны-камикадзе в октябре-ноябре
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Дроны-камикадзе, приобретенные на собранные в рамках компании Legion Of Boom средства.
Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Литовской Республике Петр Бешта на онлайн-брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы все помним в мае первый литовский марафон по сбору средств на "Байрактар". Также (журналист - ред.) Андрюс Тапинас в августе провел марафон для закупки для Украины дронов-камикадзе. Этот проект реализуется. Мы ожидаем, что где-то в октябре-ноябре эти дроны-камикадзе будут уже в украинской армии", - сказал Бешта.
С начала российской агрессии Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 120 млн. евро, что составляет примерно 2% ВВП страны. Средства для Украины собирали и простые литовцы.
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Благодаря усилиям Шпеера военная промышленность Германии наращивала объём производства вплоть до осени 1944 года.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
К тому же есть возможность работать в кооперации. Например с Польшей.
Польский беспилотник камикадзе "волмарт" сейчас мог быть совместной разработкой, и совместным производством. Если бы мы , как обычно, не ********.
ви вже давно воюєте в Україні -
40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
https://twitter.com/i/status/1549109196028788737
Проте, маю питаннячко, яке точно буде незручним для Банкової.
Так от: де наші ''громи''???
Чому півтора року не було замовлення на перевірені роками ''фурії'' та старанно виконані ''громи''?
І ще одне незручне питаннячко - хто за це відповідатиме?)))
Прекрасно розумію, що ці питання перейдуть в розряд риторичних, але, такі питання тре ставити, врешті решт кількість перейде в якість, і відповідати таки доведеться.