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ЄС засудив вироки окупаційної влади в Криму Джелялу та братам Ахтемовим

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

джелял

Євросоюз засудив вироки псевдосудів в окупованому Криму щодо першого заступника "Меджлісу" кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та братів Асана й Азіза Ахметових

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву опублікував речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано.

"ЄС засуджує так званий "вирок", оголошений вчора у протиправно анексованому Криму нелегітимними російськими органами влад. ЄС очікує того, що усі українці, протиправно затримані російською владою, будуть негайно і безумовно звільнені", - ідеться у тексті.

У заяві зазначають, що окупаційна влада особливо активно переслідує саме представників кримськотатарського народу і ці дії посилилися з початку повномасштабної війни РФ проти України.

"ЄС закликає Росію дотримуватися зобов’язань згідно з міжнародним правом та припинити порушення прав людини жителів Криму, на чому наголошують і у спільній заяві учасників Кримської платформи від 23 серпня 2022 року. ЄС продовжує непохитно підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. ЄС не визнає і не визнає протиправну анексію Криму Росією", - ідеться у заяві.

Також читайте: В окупованому Криму оголошено вирок заступнику голови Меджлісу Джелялу

Автор: Анастасія Потіха
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Поки Ердоган не втрутиться, всі ці засудження до одного місця.
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22.09.2022 15:14 Відповісти
 
 