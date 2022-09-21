В окупованому Криму оголошено вирок заступнику голови Меджлісу Джелялу
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Російські окупанти в Криму "винесли вирок" у справі Нарімана Джеляла, а також Асана та Азіза Ахтемових.
Про це повідомила постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ.
Нарімана Джеляла окупанти вирішили на 17 років позбавити волі, Асана Ахтемова – на 15 років, Азіза Ахтемова – на 13 років. Окрім того, Наріману ще й присудили штраф у розмірі 700 тис. рос. руб., Асану та Азізу - ще по 500 тис. рос. руб.
"Без доказів і лише за те, що захотілося покарати за участь у Кримській платформі. Зрозуміло, що ця участь Нарімана у заході була "останньою краплею" у їхньому "терпінні", бо він жив у Криму всі ці роки окупації, чинив опір, висловлював позицію і був зі своїми людьми, підтримував їх. Звичайно, це не влаштовувало окупантів", – написала Ташева.
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Кстати, туристы, как отдых? Кого-то выпустят назад из числа мужчин? Прямо там и заберут с пляжа на учебку. Это вообще говоря не шутка, а именно то, что с вами СЕГОДНЯ уже сделают.
Така ж сама ситуація була, коли Україна видала росії беркутів та терористів-підривників. Їх обміняли в пакеті з Цемахом. Суд на прохання виконавчої влади вивів справи з власної компетенції та дозволив урядовцям робити з засудженими, що забажається. Звичайно, це - виключення. Але воно існує.