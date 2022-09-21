УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11762 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Окупація Криму
3 420 9
Крим (12756) Меджліс (325) суд (8039) Джелял Наріман (49)

В окупованому Криму оголошено вирок заступнику голови Меджлісу Джелялу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

меджліс

Російські окупанти в Криму "винесли вирок" у справі Нарімана Джеляла, а також Асана та Азіза Ахтемових.

Про це повідомила постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ.

Нарімана Джеляла окупанти вирішили на 17 років позбавити волі, Асана Ахтемова – на 15 років, Азіза Ахтемова – на 13 років.  Окрім того, Наріману ще й присудили штраф у розмірі 700 тис. рос. руб., Асану та Азізу - ще по 500 тис. рос. руб.

"Без доказів і лише за те, що захотілося покарати за участь у Кримській платформі. Зрозуміло, що ця участь Нарімана у заході була "останньою краплею" у їхньому "терпінні", бо він жив у Криму всі ці роки окупації, чинив опір, висловлював позицію і був зі своїми людьми, підтримував їх. Звичайно, це не влаштовувало окупантів", – написала Ташева.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джеляла можуть засудити до 20 років ув’язнення, - адвокат Полозов

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да хоть 170 лет. Какая разница? Все уголовные сроки до смерти плешивого гэбенка. Это же очевидно.

Кстати, туристы, как отдых? Кого-то выпустят назад из числа мужчин? Прямо там и заберут с пляжа на учебку. Это вообще говоря не шутка, а именно то, что с вами СЕГОДНЯ уже сделают.
показати весь коментар
21.09.2022 11:36 Відповісти
судя по тому, как развиваются события, следующие, кто услышат приговор, это судьи, которые приговор и вынесли.
показати весь коментар
21.09.2022 11:36 Відповісти
У Криму передсмертні судоми!
показати весь коментар
21.09.2022 11:42 Відповісти
А чому наша влада Мураєва не заарештувала? Ось би й обміняли. Хоча б на одного. Лєнку Бондаренку на іншого. Кузьміна на третього.
показати весь коментар
21.09.2022 11:56 Відповісти
арештувати потрібно, але приклад мєдвєдчука свідчить що шпана ***** по барабану
показати весь коментар
21.09.2022 12:36 Відповісти
Говорилося вже не раз, що вони і їм подібні не є комбатантами і не мають статус військовополонених, а є зрадниками і колаборантами, тому не можуть підлягати обміну згідно з женевською конвенцією, яку ми зобов'язалися виконувати, те що їх треба заарештувати і посадити на довго, це вже інша справа.
показати весь коментар
21.09.2022 13:47 Відповісти
В юридичній практиці є така форма: "політичне рішення". Наприклад, коли терористи захопили заручників та вимагають випустити інших терористів з тюрем. Таке часто трапиться в Ізраілі. Родичі загиблих від засуджених штурмують суди, мов, закон не дозволяє видачу, обмін, тощо. А їм суддя розʼяснює: це питання буде вирішено політичним рішенням, тобто урядом. Ми, суд, вийшли з компетенції на прохання урядовців, в першу чергу, військових.

Така ж сама ситуація була, коли Україна видала росії беркутів та терористів-підривників. Їх обміняли в пакеті з Цемахом. Суд на прохання виконавчої влади вивів справи з власної компетенції та дозволив урядовцям робити з засудженими, що забажається. Звичайно, це - виключення. Але воно існує.
показати весь коментар
21.09.2022 13:59 Відповісти
Почему у нас террористов и колаборантов судят на смешные сроки или даже отпускают со смешным штрафом? Если колаборанты так любят все росийское то и по росийским законам их нужно судить.
показати весь коментар
21.09.2022 11:56 Відповісти
не кажучи вже про "навідників"...
показати весь коментар
21.09.2022 12:38 Відповісти
 
 