В оккупированном Крыму оглашен приговор заместителю председателя Меджлиса Джелялу
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Российские оккупанты в Крыму "вынесли приговор" по делу Наримана Джеляла, а также Асана и Азиза Ахтемовых.
Об этом сообщила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева, сообщает Цензор.НЕТ.
Наримана Джеляла оккупанты решили на 17 лет лишить свободы, Асана Ахтемова – на 15 лет, Азиза Ахтемова – на 13 лет. Кроме того, Нариману еще и присудили штраф в размере 700 тыс. рус. руб., Асану и Азизу – еще по 500 тыс. рус. руб.
"Без доказательств и только за то, что захотелось наказать за участие в Крымской платформе. Понятно, что это участие Наримана в мероприятии было "последней каплей" в их "терпении", потому что он жил в Крыму все эти годы оккупации, сопротивлялся, выражал позицию и был со своими людьми, поддерживал их. Конечно, это не устраивало оккупантов", – написала Ташева.
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Кстати, туристы, как отдых? Кого-то выпустят назад из числа мужчин? Прямо там и заберут с пляжа на учебку. Это вообще говоря не шутка, а именно то, что с вами СЕГОДНЯ уже сделают.
Така ж сама ситуація була, коли Україна видала росії беркутів та терористів-підривників. Їх обміняли в пакеті з Цемахом. Суд на прохання виконавчої влади вивів справи з власної компетенції та дозволив урядовцям робити з засудженими, що забажається. Звичайно, це - виключення. Але воно існує.