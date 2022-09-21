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В оккупированном Крыму оглашен приговор заместителю председателя Меджлиса Джелялу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

меджліс

Российские оккупанты в Крыму "вынесли приговор" по делу Наримана Джеляла, а также Асана и Азиза Ахтемовых.

Об этом сообщила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева, сообщает Цензор.НЕТ.

Наримана Джеляла оккупанты решили на 17 лет лишить свободы, Асана Ахтемова – на 15 лет, Азиза Ахтемова – на 13 лет. Кроме того, Нариману еще и присудили штраф в размере 700 тыс. рус. руб., Асану и Азизу – еще по 500 тыс. рус. руб.

"Без доказательств и только за то, что захотелось наказать за участие в Крымской платформе. Понятно, что это участие Наримана в мероприятии было "последней каплей" в их "терпении", потому что он жил в Крыму все эти годы оккупации, сопротивлялся, выражал позицию и был со своими людьми, поддерживал их. Конечно, это не устраивало оккупантов", – написала Ташева.

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Да хоть 170 лет. Какая разница? Все уголовные сроки до смерти плешивого гэбенка. Это же очевидно.

Кстати, туристы, как отдых? Кого-то выпустят назад из числа мужчин? Прямо там и заберут с пляжа на учебку. Это вообще говоря не шутка, а именно то, что с вами СЕГОДНЯ уже сделают.
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21.09.2022 11:36 Ответить
судя по тому, как развиваются события, следующие, кто услышат приговор, это судьи, которые приговор и вынесли.
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21.09.2022 11:36 Ответить
У Криму передсмертні судоми!
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21.09.2022 11:42 Ответить
А чому наша влада Мураєва не заарештувала? Ось би й обміняли. Хоча б на одного. Лєнку Бондаренку на іншого. Кузьміна на третього.
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21.09.2022 11:56 Ответить
арештувати потрібно, але приклад мєдвєдчука свідчить що шпана ***** по барабану
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21.09.2022 12:36 Ответить
Говорилося вже не раз, що вони і їм подібні не є комбатантами і не мають статус військовополонених, а є зрадниками і колаборантами, тому не можуть підлягати обміну згідно з женевською конвенцією, яку ми зобов'язалися виконувати, те що їх треба заарештувати і посадити на довго, це вже інша справа.
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21.09.2022 13:47 Ответить
В юридичній практиці є така форма: "політичне рішення". Наприклад, коли терористи захопили заручників та вимагають випустити інших терористів з тюрем. Таке часто трапиться в Ізраілі. Родичі загиблих від засуджених штурмують суди, мов, закон не дозволяє видачу, обмін, тощо. А їм суддя розʼяснює: це питання буде вирішено політичним рішенням, тобто урядом. Ми, суд, вийшли з компетенції на прохання урядовців, в першу чергу, військових.

Така ж сама ситуація була, коли Україна видала росії беркутів та терористів-підривників. Їх обміняли в пакеті з Цемахом. Суд на прохання виконавчої влади вивів справи з власної компетенції та дозволив урядовцям робити з засудженими, що забажається. Звичайно, це - виключення. Але воно існує.
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21.09.2022 13:59 Ответить
Почему у нас террористов и колаборантов судят на смешные сроки или даже отпускают со смешным штрафом? Если колаборанты так любят все росийское то и по росийским законам их нужно судить.
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21.09.2022 11:56 Ответить
не кажучи вже про "навідників"...
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21.09.2022 12:38 Ответить
 
 