Українські морпіхи за добу знищили російський гелікоптер Мі-24 та 2 ворожі гармати

21 вересня воїни ВМС завдали ударів по окупантах та знищили ворожий гвинтокрил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ВМС ЗС України.

"21 вересня, військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Минулої доби морські піхотинці знищили російський гелікоптер Мі-24", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 3 ворожі гармати. Остаточні втрати ворога уточнюються.