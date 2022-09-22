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Українські морпіхи за добу знищили російський гелікоптер Мі-24 та 2 ворожі гармати

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мі24

21 вересня воїни ВМС завдали ударів по окупантах та знищили ворожий гвинтокрил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ВМС ЗС України.

"21 вересня, військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Минулої доби морські піхотинці знищили російський гелікоптер Мі-24", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Повітряні Сили ЗСУ завдали групових ударів по окупантах: знищено техніку та позиції ППО

Зазначається, що артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 3 ворожі гармати. Остаточні втрати ворога уточнюються.
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22.09.2022 15:02 Відповісти
Морпіхи знову дали прикурити --- низькии уклін.
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22.09.2022 15:06 Відповісти
Респект и уважуха! Героям - слава!!!
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22.09.2022 15:07 Відповісти
малувато.за погрози путіна застосувати ядерну зброю,вчора потрібно було розхєрячити військові бази в криму щільним вогнем з декількох стволів синхронно.не чекати,як сказав Ходжес,що після ядерної атаки США позбавить путіна цих баз.але і сьогодні не пізно.
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22.09.2022 15:11 Відповісти
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22.09.2022 15:11 Відповісти
 
 