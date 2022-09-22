УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4982 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні ЗНО-2022
785 1
гроші (422) Міносвіти (1128) ЗСУ (5715) МОН (3)

Гроші за скасоване пробне ЗНО, за бажанням, можна перерахувати на потреби ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зно

Учасники, які реєструвалися на участь у пробному ЗНО-2022, що було скасоване в Україні на тлі повномасштабної війни, вже можуть повернути кошти.

Про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки, інформує Цензор.НЕТ

"Особам, які зареєструвалися для проходження пробного ЗНО, буде повернуто частину сплачених, але не використаних для підготовлення тестувань коштів", – йдеться в повідомленні. 

Розмір суми, що підлягає поверненню, буде залежати від регіону, де вступник планував складати тестування. Крім того, українці, за бажанням, можуть перерахувати повернені кошти на підтримку Збройних сил.

Охочі перерахувати кошти на ЗСУ мають підтвердити згоду на переказ коштів, вписавши свої прізвище та ім’я так, як зазначили їх під час реєстрації для участі у пробному ЗНО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Видатки на утримання військових зросли в серпні на понад 40%

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новина по суті ні про що. Ні більш повної інформації, ні алгоритму дій. Так, платили за пробне ЗНО, так хотіли би перерахувати на ЗСУ. Що далі?
показати весь коментар
22.09.2022 16:15 Відповісти
 
 