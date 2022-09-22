Гроші за скасоване пробне ЗНО, за бажанням, можна перерахувати на потреби ЗСУ

Учасники, які реєструвалися на участь у пробному ЗНО-2022, що було скасоване в Україні на тлі повномасштабної війни, вже можуть повернути кошти.

Про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки, інформує Цензор.НЕТ.

"Особам, які зареєструвалися для проходження пробного ЗНО, буде повернуто частину сплачених, але не використаних для підготовлення тестувань коштів", – йдеться в повідомленні.

Розмір суми, що підлягає поверненню, буде залежати від регіону, де вступник планував складати тестування. Крім того, українці, за бажанням, можуть перерахувати повернені кошти на підтримку Збройних сил.

Охочі перерахувати кошти на ЗСУ мають підтвердити згоду на переказ коштів, вписавши свої прізвище та ім’я так, як зазначили їх під час реєстрації для участі у пробному ЗНО.

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