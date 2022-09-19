УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12632 відвідувача онлайн
Новини ЕкономікаВійна в Україні
2 138 10
армія (3486) Держказначейство (33) гроші (422) Мінфін (775) фінансування (989) економіка (714) ЗСУ (5696)

Видатки на утримання військових зросли в серпні на понад 40%

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

гроші,забезпечення,армія

У серпні касові видатки на утримання військовослужбовців порівняно з липнем зросли на 41,6% або з 62 мільярдів гривень до 87,8 мільярдів гривень.

Про це свідчать дані Держказначейства, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Зазначається, що у загальній структурі касових витрат їхня частка досягла 41,3% з 35,4% у липні. А всі касові видатки держбюджету в серпні зросли до 212,7 млрд грн із 174,9 млрд грн у липні.

З початку великої війни Росії проти України, на виплати грошового утримання військовослужбовцям було направлено 375,6 млрд грн, або 31,3% від усіх видатків загального фонду держбюджету (понад 1,2 трлн грн).

Видатки на оплату праці з нарахуваннями у серпні становили 112,4 млрд грн, або 52,8% видатків, а з початку війни - 499 млрд грн, або 41,6%.

Читайте: "Мінімалку" наступного року не підвищуватимуть через війну, - Мінфін

Також з кінця лютого на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі воєнної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту було витрачено ще 149,7 млрд грн, або 12,5% видатків загального фонду держбюджету. Зокрема у серпні - 14,6 млрд грн, чи 6,9%.

Також з початку війни пʼята частина (21,7%) усіх витрат, або 257,4 млрд грн (у серпні - 43,2 млрд грн), припало на соціальне забезпечення. З них:

  • 111,3 млрд грн - трансферт Пенсійного фонду України;
  • 78,2 млрд грн - виплати Мінсоцполітики допомоги, компенсацій, пільг та житлових субсидій, а також щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам;
  • 30,4 млрд грн - допомога в рамках програми "єПідтримка".

Також читайте: Державний борг України в 2023 році може перевищити 100% від ВВП

Ще від 5,9 до 6,5% припало на Нацслужбу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 73,9 млрд грн (у серпні - 11,7 млрд грн). А також обслуговування держборгу - 77,5 млрд грн (у серпні - 12,3 млрд грн) та трансферти місцевим бюджетам - 70,5 млрд грн (у серпні - 6,4 млрд грн).

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не хочеш кормити свою армію - будеш кормити чужу.
показати весь коментар
19.09.2022 17:19 Відповісти
Та хоч на 100%. Українські воїни на це заслуговують. Їхню відвагу ніякими грошима не оцінити!
показати весь коментар
19.09.2022 17:19 Відповісти
Та хоч на 1008%. )
показати весь коментар
19.09.2022 17:21 Відповісти
"З початку великої війни Росії проти України, на виплати грошового утримання військовослужбовцям було направлено 375,6 млрд грн, або 31,3% від усіх видатків загального фонду держбюджету (понад 1,2 трлн грн)."
Серйозно Прямо з початку вторнення
"Також з кінця лютого на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі воєнної техніки, озброєння, ***********, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту було витрачено ще 149,7 млрд грн, або 12,5% видатків загального фонду держбюджету. Зокрема у серпні - 14,6 млрд грн, чи 6,9%."
Це про що, конкретно
показати весь коментар
19.09.2022 17:28 Відповісти
Мені так "подобаються" оці ігри з цифрами по утриманню армії...За скільки хвилин,на заіржавленному калькуляторі,а ще краще на Феліксі,будь який бухгалтер,та що бухгалтер,кассир,вирахує скільки бійців призвали в армію?І навіщо Штірліци,навіщо Мата Харі,якщо наші харі в ЗМІ дають всім будь яку інформацію про ЗСУ?А от Бутусов прислав фото місячної давнини з фронту-"базікало","ворог" і "посібник оккупатів",ще забув-"наводить артилерію ворога"...
показати весь коментар
19.09.2022 18:39 Відповісти
Что гласит старинная пословица : надо кормить свою армию, а то прийдется кормить чужую.
Наши воины защищают нас от дикарей из выгребной ямы расеи, поэтому нельзя категорически экономить на нашей армии.
показати весь коментар
19.09.2022 17:30 Відповісти
А видатки на утримування Зеленого лайна ,,на скільки виросли ?
показати весь коментар
19.09.2022 17:35 Відповісти
ага. а ковдри, спальники, буржуйки знов волонтери відправляють. із зимової форми видали по 1-му комплекту термобілизни і по 1-й флісці. все.
показати весь коментар
19.09.2022 19:35 Відповісти
Знову понты у голому полі. Допоки знатиму, що волонтери зшибають гроші на армію, то доти знатиму, що влада тупить. І ніяка статистика мене не коливає.
показати весь коментар
19.09.2022 19:40 Відповісти
добре. зради нема.
показати весь коментар
20.09.2022 03:54 Відповісти
 
 