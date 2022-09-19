Видатки на утримання військових зросли в серпні на понад 40%

У серпні касові видатки на утримання військовослужбовців порівняно з липнем зросли на 41,6% або з 62 мільярдів гривень до 87,8 мільярдів гривень.

Про це свідчать дані Держказначейства, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Зазначається, що у загальній структурі касових витрат їхня частка досягла 41,3% з 35,4% у липні. А всі касові видатки держбюджету в серпні зросли до 212,7 млрд грн із 174,9 млрд грн у липні.

З початку великої війни Росії проти України, на виплати грошового утримання військовослужбовцям було направлено 375,6 млрд грн, або 31,3% від усіх видатків загального фонду держбюджету (понад 1,2 трлн грн).

Видатки на оплату праці з нарахуваннями у серпні становили 112,4 млрд грн, або 52,8% видатків, а з початку війни - 499 млрд грн, або 41,6%.

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Також з кінця лютого на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі воєнної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту було витрачено ще 149,7 млрд грн, або 12,5% видатків загального фонду держбюджету. Зокрема у серпні - 14,6 млрд грн, чи 6,9%.

Також з початку війни пʼята частина (21,7%) усіх витрат, або 257,4 млрд грн (у серпні - 43,2 млрд грн), припало на соціальне забезпечення. З них:

111,3 млрд грн - трансферт Пенсійного фонду України;

78,2 млрд грн - виплати Мінсоцполітики допомоги, компенсацій, пільг та житлових субсидій, а також щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам;

30,4 млрд грн - допомога в рамках програми "єПідтримка".

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Ще від 5,9 до 6,5% припало на Нацслужбу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 73,9 млрд грн (у серпні - 11,7 млрд грн). А також обслуговування держборгу - 77,5 млрд грн (у серпні - 12,3 млрд грн) та трансферти місцевим бюджетам - 70,5 млрд грн (у серпні - 6,4 млрд грн).