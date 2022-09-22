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Україна сподівається на якнайшвидше нарощування військової допомоги та санкційного тиску на РФ, - Кулеба
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Україна очікує нарощування військової допомоги від ЄС та санкційного тиску на Росію.
Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вдячний Жозепу Боррелю та міністрам закордонних справ ЄС за те, що вони зробили саме те, про що я просив їх учора: нарощування військової допомоги Україні та санкційного тиску на Росію. ЄС продовжує доводити свою рішучість. Ми сподіваємося на якнайшвидше виконання обох рішень", - наголосив міністр.
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«Радіоактивні аерозолі, які вдихаються, можуть піддавати радіації внутрішні органи протягом тривалого часу та можуть викликати спектр функціональних і морфологічних змін, таких як генетичні мутації та канцерогенез12,13. Їх тяжкість може бути пов'язана з поглиненою дозою радіації в різних специфічних тканинах, які також залежить від кількості вдихнутих радіоактивних часток, тривалості їх перебування та типу випромінювання. На відміну від жиру та м'язів, які є основним внутрішнім захистом від зовнішнього опромінення, немає нічого, що захищало б клітини та тканини чутливих органів від внутрішні шкідливі ефекти. Після вдихання в легені значна частина енергії випромінювання поглинається клітинами, тканинами та органами. Зв'язок радіоактивного опромінення та раку легенів був добре задокументований у популяціях, які зазнали впливу радону в житлових приміщеннях14,15, дітей у ядерних -забруднених територій16, робітників Маяка17,18, шахтарів плавикового шпату19 та працівників уранових шахт20,21, млинів22,23 або збагачувальних24. Кореляцію між карциномою легенів і внутрішніми депонованими радіонуклідами розглянули Bair25, Harrison і Stather26, Harrison і Muirhrad27 і Raabe28. Однак слід зазначити, що радіоактивне опромінення твердими частинками, навіть коли вони знаходяться в легенях, може впливати на організм у цілому, а не на легені лише, оскільки периферична доза може бути доставлена до сусідніх органів. Біологічні шляхи від дихальних шляхів до решти тіла залежать від розчинення частинок у рідині легенів і всмоктування в кров, а потім перенесення до інших органів. "
https://www.nature.com/articles/s41598-019-54040-1