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Обмін військовополонених з РФ відбувався одночасно на трьох локаціях, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Обмін військовополонених між Україною та Російською Федерацією відбувався одночасно на трьох локаціях.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Обмін відбувався одночасно на трьох локаціях. Один літак – це десять громадян іноземних держав, які вилетіли з Російської Федерації та полетіли до Об'єднаних Арабських Еміратів. Інший літак – це наших п'ять командирів із "Азовсталі" - полетіли до Туреччини. І локація, де безпосередньо я брав участь, – це Чернігівська область на кордоні з Білоруссю. Ми одночасно приймали 200 наших героїв та героїнь і віддавали 55 військовополонених Російської Федерації", - розповів Лубінець.

За його словами, на Чернігівщині українських героїв зустрічали 30 машин швидкої допомоги з лікарями та парамедиками.

"Усе було підготовлено… Ми розуміли, що нам потрібна вода, медицина, комфортні умови, їжа, ковдри, щоб усе забезпечити, якнайшвидше прийняти і з перших хвилин надавати медичну допомогу", - зазначив омбудсмен.

Лубінець наголосив, що умови тримання українських громадян у російському полоні були жахливими та не відповідали міжнародним стандартам.

"Багатьох наших хлопців та дівчат тримали в одиночних камерах, дуже мало давали їжі, практично не давали засобів особистої гігієни… За нашою інформацією, вчора наших героїв тримали шість годин із зав'язаними очима. Знаючи, що їх віддають, їх все одно тримали в автобусах із замотаними очима і лише після того, як уже розпочався процес, пізно ввечері їм нарешті дозволили зняти ці пов'язки", - розповів Лубінець.

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Омбудсмен підкреслив, що Україна, на відміну від Росії, суворо дотримується Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. "Навіть під час обміну, коли приїхали росіяни, вони сиділи в автобусі, на фотографіях у них відкриті обличчя, вони розуміють, що їх повертають, вони розслаблені", - сказав Лубінець.

Автор: Володимир Янченко
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22.09.2022 17:22 Відповісти
окремими кавалками
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22.09.2022 17:25 Відповісти
Чому тільки онуфрія, усіх феесбешних попів московського патріархату за наших полонених навіть не дивлячись який у них паспорт. Не знаю чи насправді серед ПЦ МП є справжні духовники, бо їх релігія і ідеологія від московії, і видаються вони більше служителями московітського диявола, а ніж священниками.
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22.09.2022 19:46 Відповісти
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22.09.2022 17:24 Відповісти
Врятувало двохсот п'ятнадцяти... а, втім ще 4243 в/с ЗСУ (тільки ЗСУ! а ще скільки просто патріотів...) знаходяться в полоні...
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22.09.2022 17:48 Відповісти
Зеле надо отдать должное за красоту развода.Один раз сдать....и до следующего срока обменивать....А каждый обмен плюсик в карму да процентик в рейтинг.
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22.09.2022 21:10 Відповісти
Ці договірні групи по обміну працювали і торгувалися вже давно ...
Та прийшлося прискоритися !
Може і здали якісь умови
Але після 23-27 вересня - ситуація стане зовсім іншою
Путін заліз в жопу і пішов ва-банк ...
Як Раша , і якими втратами , вилізе звідтам - невідомо .
Але і Україна , і увесь світ , мають розмовляти з москалями уже зовсім інакше
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23.09.2022 09:41 Відповісти
 
 