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Новости Обмен пленными Война
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Обмен военнопленными с РФ проводился одновременно в трех местах, - Лубинец

полон,полонені,обмін

Обмен военнопленными между Украиной и Российской Федерацией проводился одновременно в трех местах.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обмен проводился одновременно в трех местах. Один самолет – это десять граждан иностранных государств, которые вылетели из Российской Федерации и полетели в Объединенные Арабские Эмираты. Другой самолет – это пять наших командиров из "Азовстали" - полетели в Турцию. И локация, где непосредственно я принимал участие, – это Черниговская область на границе с Беларусью. Мы одновременно принимали 200 наших героев и героинь и отдавали 55 военнопленных Российской Федерации", - рассказал Лубинец.

По его словам, в Черниговской области украинских героев встречали 30 машин скорой помощи с врачами и парамедиками.

"Все было подготовлено… Мы понимали, что нам нужна вода, медицина, комфортные условия, еда, одеяла, чтобы все обеспечить, как можно быстрее принять и с первых минут предоставлять медицинскую помощь", - отметил омбудсмен.

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Лубинец подчеркнул, что условия содержания украинских граждан в российском плену были ужасными и не отвечали международным стандартам.

"Многих наших парней и девушек держали в одиночных камерах, давали очень мало еды, практически не давали средств личной гигиены… По нашей информации, вчера наших героев держали шесть часов с завязанными глазами. Зная, что их отдают, их все равно держали в автобусах с замотанными глазами и только после того, как уже начался процесс, поздно вечером им наконец позволили снять эти повязки", - рассказал Лубинец.

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Омбудсмен подчеркнул, что Украина, в отличие от России, строго придерживается Женевской конвенции по обращению с военнопленными. "Даже во время обмена, когда приехали россияне, они сидели в автобусе, на фотографиях у них открытые лица, они понимают, что их возвращают, они расслаблены", - констатировал Лубинец.

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пленные (2127) Лубинец Дмитрий (454)


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22.09.2022 17:22 Ответить
окремими кавалками
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22.09.2022 17:25 Ответить
Чому тільки онуфрія, усіх феесбешних попів московського патріархату за наших полонених навіть не дивлячись який у них паспорт. Не знаю чи насправді серед ПЦ МП є справжні духовники, бо їх релігія і ідеологія від московії, і видаються вони більше служителями московітського диявола, а ніж священниками.
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22.09.2022 19:46 Ответить
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22.09.2022 17:24 Ответить
Врятувало двохсот п'ятнадцяти... а, втім https://t.me/tZEinform/20932 ще 4243 в/с ЗСУ (тільки ЗСУ! а ще скільки просто патріотів...) знаходяться в полоні...
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22.09.2022 17:48 Ответить
Зеле надо отдать должное за красоту развода.Один раз сдать....и до следующего срока обменивать....А каждый обмен плюсик в карму да процентик в рейтинг.
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22.09.2022 21:10 Ответить
Ці договірні групи по обміну працювали і торгувалися вже давно ...
Та прийшлося прискоритися !
Може і здали якісь умови
Але після 23-27 вересня - ситуація стане зовсім іншою
Путін заліз в жопу і пішов ва-банк ...
Як Раша , і якими втратами , вилізе звідтам - невідомо .
Але і Україна , і увесь світ , мають розмовляти з москалями уже зовсім інакше
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23.09.2022 09:41 Ответить
 
 