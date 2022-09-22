Обмен военнопленными с РФ проводился одновременно в трех местах, - Лубинец

Обмен военнопленными между Украиной и Российской Федерацией проводился одновременно в трех местах.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обмен проводился одновременно в трех местах. Один самолет – это десять граждан иностранных государств, которые вылетели из Российской Федерации и полетели в Объединенные Арабские Эмираты. Другой самолет – это пять наших командиров из "Азовстали" - полетели в Турцию. И локация, где непосредственно я принимал участие, – это Черниговская область на границе с Беларусью. Мы одновременно принимали 200 наших героев и героинь и отдавали 55 военнопленных Российской Федерации", - рассказал Лубинец.

По его словам, в Черниговской области украинских героев встречали 30 машин скорой помощи с врачами и парамедиками.

"Все было подготовлено… Мы понимали, что нам нужна вода, медицина, комфортные условия, еда, одеяла, чтобы все обеспечить, как можно быстрее принять и с первых минут предоставлять медицинскую помощь", - отметил омбудсмен.

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Лубинец подчеркнул, что условия содержания украинских граждан в российском плену были ужасными и не отвечали международным стандартам.

"Многих наших парней и девушек держали в одиночных камерах, давали очень мало еды, практически не давали средств личной гигиены… По нашей информации, вчера наших героев держали шесть часов с завязанными глазами. Зная, что их отдают, их все равно держали в автобусах с замотанными глазами и только после того, как уже начался процесс, поздно вечером им наконец позволили снять эти повязки", - рассказал Лубинец.

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Омбудсмен подчеркнул, что Украина, в отличие от России, строго придерживается Женевской конвенции по обращению с военнопленными. "Даже во время обмена, когда приехали россияне, они сидели в автобусе, на фотографиях у них открытые лица, они понимают, что их возвращают, они расслаблены", - констатировал Лубинец.