Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні, - ЗМІ
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Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що указ президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію не буде виконуватись у його республіці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кавказ. Реалії".
Повідомляється, що сюжет із виступом Кадирова вийшов у вечірньому випуску новин на ЧДТРК "Грозний". За його словами, мобілізації у Чечні не буде, оскільки за час війни в Україні республіка "перевиконала план".
Кадиров також зазначив, що у бойових діях взяли участь 20 тисяч чеченців. Нібито регіон перевиконав "спущений план" на 254%, але про який план мова йде, ким і яким чином він був затверджений, не уточнювалося.
Зазначимо, сьогодні Кадиров розкритикував обмін полоненими між Україною та Росією, у ході якого було звільнено 215 осіб, у тому числі бійці та командири "Азова".
Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін оголосив мобілізацію, в РФ проходять нечисленні протести , а деякі регіони вже заборонили виїжджати чоловікам призовного віку.
Будь ласка, зачекайте...
Напоминаю:
1.) Казахстан, Узбекистан и еще кто-то напомнил, что будет сажать на 10 лет любого, кто пойдет воевать за кацапов (в армию или ЧВК).
2.) Чеченцы послали вас к черту с мобилизацией.
3.) Те чеченцы, дагестаны и также среднеазиаты, что уже есть, объединяться на фронте в одну группировку и никогда не пойдут под обстрелы, сдавая русню на обещание от наших военных не стрелять по их казармам. Если будут непрерывно сливать всю информацию и давать побольше убитых урусов, то мы сдержим обещание и дадим им возможность сидеть в неприкасаемой казарме. Нет проблем.
И в это время в Москве что будет, а, Наташки? Готовьтесь носить паранжу и брать в рот по очереди у всех узбеков. Все равно для узбека любая немусульманка не может быть первой женой, а просто шлюхой. Ваши Иваны живыми домой не вернуться. Никто. Их отправят подыхать и с них же снимут все обмундирование хоть сколько-нибудь ценное в будущей войне за Москву, отправив его своему тейпу (это у чечен, у других наций иное название) на Родину. У всей Средней Азии с древними цивилизациями хватает причин ненавидеть русню и уничтожить ее. Не меньше, чем у нас.
А остальных рабов из низших сословий - кто не убежал или не откупился - будут как скот на убой загонять. По другому в феодальных империях не бывает