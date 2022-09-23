Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что указ президента России Владимира Путина о мобилизации не будет исполняться в его республике.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кавказ. Реалии".
Сообщается, что сюжет с выступлением Кадырова вышел в вечернем выпуске новостей на ЧГТРК "Грозный". По его словам, мобилизации в Чечне не будет, поскольку за время войны в Украине республика "перевыполнила план".
Кадыров также отметил, что в боевых действиях приняли участие 20 тысяч чеченцев. Якобы регион перевыполнил "спущенный план" на 254%, но о каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, не уточнялось.
Отметим, сегодня Кадыров раскритиковал обмен пленными между Украиной и Россией, в ходе которого были освобождены 215 человек, в том числе бойцы и командиры "Азова".
Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил мобилизацию, в РФ проходят немногочисленные протесты, а некоторые регионы уже запретили выезжать мужчинам призывного возраста.
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Напоминаю:
1.) Казахстан, Узбекистан и еще кто-то напомнил, что будет сажать на 10 лет любого, кто пойдет воевать за кацапов (в армию или ЧВК).
2.) Чеченцы послали вас к черту с мобилизацией.
3.) Те чеченцы, дагестаны и также среднеазиаты, что уже есть, объединяться на фронте в одну группировку и никогда не пойдут под обстрелы, сдавая русню на обещание от наших военных не стрелять по их казармам. Если будут непрерывно сливать всю информацию и давать побольше убитых урусов, то мы сдержим обещание и дадим им возможность сидеть в неприкасаемой казарме. Нет проблем.
И в это время в Москве что будет, а, Наташки? Готовьтесь носить паранжу и брать в рот по очереди у всех узбеков. Все равно для узбека любая немусульманка не может быть первой женой, а просто шлюхой. Ваши Иваны живыми домой не вернуться. Никто. Их отправят подыхать и с них же снимут все обмундирование хоть сколько-нибудь ценное в будущей войне за Москву, отправив его своему тейпу (это у чечен, у других наций иное название) на Родину. У всей Средней Азии с древними цивилизациями хватает причин ненавидеть русню и уничтожить ее. Не меньше, чем у нас.
А остальных рабов из низших сословий - кто не убежал или не откупился - будут как скот на убой загонять. По другому в феодальных империях не бывает