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Кадыров (771) мобилизация (1618)

Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что указ президента России Владимира Путина о мобилизации не будет исполняться в его республике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кавказ. Реалии".

Сообщается, что сюжет с выступлением Кадырова вышел в вечернем выпуске новостей на ЧГТРК "Грозный". По его словам, мобилизации в Чечне не будет, поскольку за время войны в Украине республика "перевыполнила план".

Кадыров также отметил, что в боевых действиях приняли участие 20 тысяч чеченцев. Якобы регион перевыполнил "спущенный план" на 254%, но о каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, не уточнялось.

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Отметим, сегодня Кадыров раскритиковал обмен пленными между Украиной и Россией, в ходе которого были освобождены 215 человек, в том числе бойцы и командиры "Азова".

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил мобилизацию, в РФ проходят немногочисленные протесты, а некоторые регионы уже запретили выезжать мужчинам призывного возраста.
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Топ комментарии
+60
вот и все, вот и сказочке конец, поимел кадырка путина, и выкинул как использованный гандон, одно дело видосики снимать, и русню за бабло кошмарить, а другое идти на фронт , конечно лучше сидеть в горах и наблюдать как русня дохнет , но это не спасет , и в горах найдут , и на бутылку посадят , за то бабло что в него вложили.
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23.09.2022 00:57
+60
Мобілізація тільки для російських холопів,,і любителів російського світу.***
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23.09.2022 00:58
+46
ага ..точно.. бо ж свої поріжуть на куски
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23.09.2022 00:55
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зачем мобилизовывать чеченцев когда есть еще буряты?
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23.09.2022 07:31 Ответить
Что такое " лада седан цвет баклажан " чеченцы прошли в 2000 после 2 Чеченской войны ..Для них минимальный показатель Тойота Камри шестого поколения xv40 но никак не жигули Гранта
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23.09.2022 07:34 Ответить
Ага, і бажано з двигуном 3,5 літра)
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23.09.2022 08:32 Ответить
КаДИРКА обісцявся залишитись без охоронців, йому зразу ж чеченці відріжуть не тільки яйця, а й голову. А план він дійсно перевиконав, план по вживанню наркоти і відснятих фейковим відосикам у Тік-Токі. Але мені сподобалось, як він смачно харкнув у пику *****, а той мовчки обітерся.
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23.09.2022 07:49 Ответить
вот это он *****, на пипирке раскрутил
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23.09.2022 07:53 Ответить
Шо, Наташки, как дела?

Напоминаю:
1.) Казахстан, Узбекистан и еще кто-то напомнил, что будет сажать на 10 лет любого, кто пойдет воевать за кацапов (в армию или ЧВК).
2.) Чеченцы послали вас к черту с мобилизацией.
3.) Те чеченцы, дагестаны и также среднеазиаты, что уже есть, объединяться на фронте в одну группировку и никогда не пойдут под обстрелы, сдавая русню на обещание от наших военных не стрелять по их казармам. Если будут непрерывно сливать всю информацию и давать побольше убитых урусов, то мы сдержим обещание и дадим им возможность сидеть в неприкасаемой казарме. Нет проблем.

И в это время в Москве что будет, а, Наташки? Готовьтесь носить паранжу и брать в рот по очереди у всех узбеков. Все равно для узбека любая немусульманка не может быть первой женой, а просто шлюхой. Ваши Иваны живыми домой не вернуться. Никто. Их отправят подыхать и с них же снимут все обмундирование хоть сколько-нибудь ценное в будущей войне за Москву, отправив его своему тейпу (это у чечен, у других наций иное название) на Родину. У всей Средней Азии с древними цивилизациями хватает причин ненавидеть русню и уничтожить ее. Не меньше, чем у нас.
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23.09.2022 08:02 Ответить
Кадиров показав хто на московії пан, а хто кріпак. Останнім виявився таки пляшивий.
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23.09.2022 08:25 Ответить
Вот шайтан! Сачкует от могилизации!
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23.09.2022 08:34 Ответить
******* оказался не такой дятел,дон.
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23.09.2022 08:45 Ответить
Но ведь для ******* он таки дятел
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23.09.2022 09:27 Ответить
лучше бы он стал жареным снегирем а не дятлом
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23.09.2022 10:18 Ответить
одно другому не мешает, гибридная война же.
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23.09.2022 10:34 Ответить
но это для *******.
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23.09.2022 12:47 Ответить
В Дагестане перекрыты все дороги,протестующие все сделали правильно...путлер Капут🦍
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23.09.2022 08:48 Ответить
Крысы путлера подбрасывают наркоту призывникам и говорят или уголовка или в армию на убой...выбирай чувак...
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23.09.2022 08:51 Ответить
Що бунт на кораблі?!..
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23.09.2022 09:16 Ответить
Виходить, шо Чечня - це не раська фєдєраська?
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23.09.2022 09:17 Ответить
Головний вівцейоп балалайні береже м'ясо для громадянської війни у лаптєстані. У відповідь бункерний опущенець має вкотре розбомбити Воронеж.
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23.09.2022 09:21 Ответить
Вот это поворот.
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23.09.2022 09:26 Ответить
А-ха-ха! Тиктокерам мобилизация не положена! А также работникам Газпрома, Руснефти, всем чиновникам и членам Единой Росии...
А остальных рабов из низших сословий - кто не убежал или не откупился - будут как скот на убой загонять. По другому в феодальных империях не бывает
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23.09.2022 09:29 Ответить
Третьего дня в Сватово одним хаймарсом убито 40 кадыровцев на их базе, столько же увезли раненых. это и есть причина протестов в Чечне. Ребятам не дают спокойно и безопасно заниматься зачисткой и мародёрством. Это протест против пропажи кормильцев и появления пустых холодильников, а не против войны.И Кадыров понимает, что его вынесут первым.Одно дело массово истерить на площади вместе с муллой о священной войне и верности Москве, а другое - умирать за среднестатистического Ваньку. Не, они на это не подписывались, только зачистки и фильтрационные отряды.
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23.09.2022 09:37 Ответить
Ичкерия, - это вам не россиюшка, дон. Тут у Дон Дона своя свадьба, дон=)
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23.09.2022 09:44 Ответить
А шо такоє?... Вівцейоби закінчились?
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23.09.2022 09:45 Ответить
Йой! А з кого ж тоді в заград-загони сформують для поповнення?
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23.09.2022 09:56 Ответить
Даже друг Путина Кадыров и тот послал Путина. То есть Чечня это уже не Россия и законы Путина на нее не распространяются. Вояки Кадырова это для парадов
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23.09.2022 10:01 Ответить
Вот теперь бы другой регион сказал: Пошел ты нафиг ботоксный, потом 3-й, 4-й
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23.09.2022 10:10 Ответить
скажут когда трупы будут обратно массово приезжать.
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23.09.2022 10:20 Ответить
Ну что кремлёвский педофил-*****, отсосал у кадырки? Так было и так будет всегда., уйх он положил на твои указы. Я скажу что кадыровцы воюют в Украине, но по имеющейся информации они стоят в заградотрядах, что бы *****вско-кацапское быдло, которое прибыло в Украину убивать,насиловать, грабить, мародёрить в Украине не убегало с поля битвы, а здыхало бы за кремлевского педофила-***** и становилось удобрением полей, лесов и посадок в Украине. Так что слава кадырову, он показал всему миру кто в *****вской кацапии истинный хозяин. Слава Украине и её ВСУ!!! Смерть врагам Украины!
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23.09.2022 10:23 Ответить
Якщо у чечні провести мобілізацію, то чеченці почнуть воювати за незалежність.
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23.09.2022 10:29 Ответить
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23.09.2022 10:39 Ответить
Тіктокери вже відвоювалися)
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23.09.2022 10:56 Ответить
Пуйло вже не в авторитеті
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23.09.2022 11:07 Ответить
Енто вам не рабсея, дон!
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23.09.2022 11:29 Ответить
бздливые овцы 🤣🤣🤣👎👎👎
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23.09.2022 11:43 Ответить
війна до останнього "рускава"
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23.09.2022 12:34 Ответить
Не буде. Бо свої ще ************ у боях за незалежність Чечні
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23.09.2022 12:37 Ответить
Мобилизация в Чечне обвалит TikTok !
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23.09.2022 12:41 Ответить
Вченими доведено,що нерегулярне статеве життя впливає на молочність самок.В Чечні кози почали давати значно менше молока,бо партнери поїхали перевиконувати план в Україну на війну,й багато не повернулося)
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23.09.2022 19:01 Ответить
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