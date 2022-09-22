В российскую армию будут мобилизовать со сколиозом и плоскостопием
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Плоскостопие и сколиоз больше не спасут. В России предлагают сократить количество заболеваний, дающих право не призываться в армию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские ресурсы.
С идеей выступила сенатор от Крыма Ковитиди. По ее мнению, воевать можно и с определенными заболеваниями, ранее считавшимися неприемлемыми.
"Необходимо обновить критерии пригодности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается непригодным к службе", - сказала Ковитиди, подчеркнув, что к таким заболеваниям можно отнести плоскостопие и сколиоз.
Обосновала она это тем, что "сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных для службы молодых людей".
Пожалуйста, подождите...
> Чекаємо на сліпих, глухих, безруких...
А шо?
"Хорошо тому живется,
У кого одна нога,
И портянок меньше трется,
И не надо сапога".
В хозяйстве всё сгодится. Кредо бережливого, рачительного хозяина, находящего применение любой, даже, на первый взгляд, ненужной вещи.
у кого совсем нет ног.
Между ног ничё не трётся,
И не надобно сапог !
Гребут на рашке всех подряд - думаю что сказ о 300 тысяч это ложь чтобы обмануть противника - судя по размаху, там 3 миллиона хотят призвать.
Вы на иврите говорите?
А я в ответ на чистом идиш -
Ты что, в натуре, сам не видишь? (с)
А нет ноги - нет и плоскостопия.
З тих заявлених 300 тисяч мобіков мордор планує десь 150 тисяч примусово мобілізувати з новоокупованих територій - частин Запорізької, Херсонської, частин Донецької і Луганської областей, захоплених після 24.02 (Марік, Севєродрнецьк, Лисичанськ, Сватове і т.д.), відразу ж після проведення "референдумів".
Попередьте своїх родичів і знайомих!
Але так як це перша хвиля мобіків (останній раз росія проводила такий захід у далекому 1941 році)і ніхто не знає як це спрацює, то вони сподіваються бодай 300тис...
Але максимально, що можуть **********....із застосуванням всієї репресивної машини - до 3 млн ...Хоча вікіпедічткаже про 5 млн.резервістів....
З цього може вийти непоганий ГЕНОЦИД РУСНІ....Уявляєте, не вони нам ГОЛОДОМОР, БАТУРИН, БИКІВНЮ, БУЧУ....А ми їм...БУЧУ під Херсоном....перший раз в історії....
Але все буде залежати від підтримки Заходу для ЗСУ....Лендлізом, хаймарси, петріоти, Ф-16....все найкраще і передове, що має захід....весь захід повинен працювати на наше ЗСУ......
- Яку?
- В Росії формат паспорта змінять будуть!
- Як саме?
Там додадуть подвійний відривний вкладиш : на одній сторінці буде повістка у військкомат, а на другій - «похоронка» ...
В Кабардино-Балкарии родители встретились с представителями военкомата и заявили, что не позволят своим детям ехать на войну в Украину. В ходе эмоционального разговора родители заявили, что Украина ничего плохого им не сделала чтобы посылать туда своих сыновей
розширюють межі «часткової» могілізації
Гра в демократію у москалів скінчилася.