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армія РФ (13489) хвороба (294) мобілізація (1458)

До російської армії будуть мобілізувати зі сколіозом та плоскостопістю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Плоскостопість та сколіоз більше не врятують. У Росії пропонують скоротити кількість захворювань, що дають право не призиватися до армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ресурси. 

З ідеєю виступила сенатор від Криму Ковітіді. На її думку, воювати можна і з певними захворюваннями, які раніше вважалися неприйнятними.

"Необхідно оновити критерії придатності до військової служби, виключити захворювання, при яких призовник визнається непридатним до служби", - сказала Ковітіді, підкресливши, що до таких захворювань можна віднести плоскостопість та сколіоз.

Обгрунтувала вона це тим, що "зараз Росії необхідна як добровольча професійна армія, а й збільшення резерву придатних до служби молодих людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму "мобілізованим" РФ обіцяє по 200 тисяч рублів

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
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22.09.2022 18:32
+23
Чекаємо на сліпих, глухих, безруких...
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22.09.2022 18:30
+14
Ура атакам быть - как во второй мировой. Я об этом писал еще пол года назад. ***** сейчас не до территорий и не до имперских амбиций, оно будет хранить свою дырявую шкуру до последнего русского дурака.

Гребут на рашке всех подряд - думаю что сказ о 300 тысяч это ложь чтобы обмануть противника - судя по размаху, там 3 миллиона хотят призвать.
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22.09.2022 18:34
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Чекаємо на сліпих, глухих, безруких...
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22.09.2022 18:30 Відповісти
...бійся, НАТА, руснявага салдата
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22.09.2022 18:36 Відповісти
всім пи.да
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22.09.2022 18:48 Відповісти
@буков

> Чекаємо на сліпих, глухих, безруких...

А шо?

"Хорошо тому живется,
У кого одна нога,
И портянок меньше трется,
И не надо сапога".

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22.09.2022 19:37 Відповісти
сколіозніків поставлять стріляти з-за кута, а плоскостопнік нє отступіт

В хозяйстве всё сгодится. Кредо бережливого, рачительного хозяина, находящего применение любой, даже, на первый взгляд, ненужной вещи.
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22.09.2022 20:10 Відповісти
Хорошо тому живётся,
у кого совсем нет ног.
Между ног ничё не трётся,
И не надобно сапог !
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23.09.2022 01:47 Відповісти
Батальйон сліпих буде взаємодіяти з батальйоном безногих, яких будуть нести сліпі
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23.09.2022 00:35 Відповісти
Яка армія, таких і мобілізують.
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22.09.2022 18:30 Відповісти
это секретные экипажи на т-34 ...
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22.09.2022 18:32 Відповісти
Ма'ть не подобаються їм вояки без сколіозу та плоскостопості!
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22.09.2022 18:32 Відповісти
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22.09.2022 18:32 Відповісти
а что вы хотели. вторая армия мира ведь

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22.09.2022 18:32 Відповісти
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22.09.2022 20:16 Відповісти
pravilno - vseh lutshih urodov na uboi
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22.09.2022 18:32 Відповісти


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22.09.2022 18:33 Відповісти
Цікаво - як вони просто носитимуть бронежилет при сколіозі? А треба ще й зброю з ************ тягать!
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22.09.2022 19:02 Відповісти
А нафіга їм броник? Щоб більше страждань? Їм краще роздягнутися до білих стуселів та бігти з піднятими руками на позиції ЗСУ.
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22.09.2022 19:14 Відповісти
Там скособоченные броники выпускают, правда придётся доплачевать (сложность изготовления)
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22.09.2022 23:29 Відповісти
Для Вас це "сміх" А для людини - мука! Бачив я таких людей! Навіть у цивільному житті при перенесенні якогось значного за вагою предмета навантаження на хребет у них таке, що не дозволяє тривалий час виконувать подібну роботу
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23.09.2022 07:25 Відповісти
Ура атакам быть - как во второй мировой. Я об этом писал еще пол года назад. ***** сейчас не до территорий и не до имперских амбиций, оно будет хранить свою дырявую шкуру до последнего русского дурака.

Гребут на рашке всех подряд - думаю что сказ о 300 тысяч это ложь чтобы обмануть противника - судя по размаху, там 3 миллиона хотят призвать.
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22.09.2022 18:34 Відповісти
Это уничтожение БК ВСУ по кремлевски.
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22.09.2022 18:44 Відповісти
Ну шойгу ж убрал нолик, когда говорил о потерях, так и тут в десять раз меньше соврали
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22.09.2022 18:45 Відповісти
Вже можна починати донатити на психологічну допомогу кулеметникам ЗСУ. Бо зафігачити 2000+ за добу це спражній нервовий стресс.
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22.09.2022 19:17 Відповісти
отбой!
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22.09.2022 18:35 Відповісти
Хаммерсу начхати- плоскостопіє в кацапа, чи енурез.
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22.09.2022 18:36 Відповісти
друзья.сейчас по крайней мере в Израилеъ рашисты снова поднимают голову. они надеються что сейчас пуйло накажет ЗСУ. дураков у них 140 млн.
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22.09.2022 18:37 Відповісти
А ви там їх не можете чмирити?!!
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22.09.2022 18:42 Відповісти
Кажіть будьласка, а що в Ізраєлі не можна запровадити мовні патрулі які відловлять усіх хто не розмовляє Івріт?
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22.09.2022 19:27 Відповісти
Меня спросили на иврите -
Вы на иврите говорите?

А я в ответ на чистом идиш -
Ты что, в натуре, сам не видишь? (с)
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22.09.2022 19:50 Відповісти
Ідіш це не проблема Українців Це проблема Ізраїля
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22.09.2022 22:04 Відповісти
І дійсно! "А кто вам, быдло копеешное, сказал, что вы будете жить? Ваше дело холопье - с криком УРРРЯЯЯ пробежать стометровку и сдохнуть (хотя про стометровку это не точно). А попробуете дезертирить - семьи ваши пойдут на тушёнку, вона уже чичас жрать нечего!"
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22.09.2022 18:39 Відповісти
Сколиоз могила исправит.
А нет ноги - нет и плоскостопия.
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22.09.2022 18:39 Відповісти
А гильотина - самое радикальное средство от зубной боли
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22.09.2022 19:44 Відповісти
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22.09.2022 18:44 Відповісти
Виявляється, це смертельні хвороби для володарів хромосомних відхилень.
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22.09.2022 18:45 Відповісти
***,руки прочь от плоскостопия-это святое,врачи из комиссий с него живут
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22.09.2022 18:48 Відповісти
Пока только предлагают. Если не удастся наловить достаточно боевиков - тогда да, придётся облегчать критерии отбора, воевать-то кому-то всё равно надо, иначе путлер потеряет свой пост.
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22.09.2022 18:53 Відповісти
Товариство!
З тих заявлених 300 тисяч мобіков мордор планує десь 150 тисяч примусово мобілізувати з новоокупованих територій - частин Запорізької, Херсонської, частин Донецької і Луганської областей, захоплених після 24.02 (Марік, Севєродрнецьк, Лисичанськ, Сватове і т.д.), відразу ж після проведення "референдумів".
Попередьте своїх родичів і знайомих!
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22.09.2022 18:55 Відповісти
Насправді вони хочуть 1 млн....,
Але так як це перша хвиля мобіків (останній раз росія проводила такий захід у далекому 1941 році)і ніхто не знає як це спрацює, то вони сподіваються бодай 300тис...

Але максимально, що можуть **********....із застосуванням всієї репресивної машини - до 3 млн ...Хоча вікіпедічткаже про 5 млн.резервістів....
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22.09.2022 19:09 Відповісти
короче: "не много ежик, не много черепаха"
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22.09.2022 18:55 Відповісти
Кажуть москалі на пабліках, що максимально можуть назбирати 2-3лями мобіків....Це найбільше що росія зможе мобілізувати...разом із сколіозниками та плоскостопниками...

З цього може вийти непоганий ГЕНОЦИД РУСНІ....Уявляєте, не вони нам ГОЛОДОМОР, БАТУРИН, БИКІВНЮ, БУЧУ....А ми їм...БУЧУ під Херсоном....перший раз в історії....

Але все буде залежати від підтримки Заходу для ЗСУ....Лендлізом, хаймарси, петріоти, Ф-16....все найкраще і передове, що має захід....весь захід повинен працювати на наше ЗСУ......
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22.09.2022 18:58 Відповісти
Путин обьявил 300к мобилизацию, а по факту будет мобилизировано во много раз больше и ядерное оружие будет применять тоже! Украине нужна поддержка воисками блока НАТО, и нужно срочно много ПВО и ПРО и нужно модернизация ПРО, ПВО, лазерного оружия, и т.д. Чтобы можно было уничтожить ядерное оружие России, которое не долетит до западной границы России. Потому что ядерная начинка взорвавшись даже в небе, все ровно накроет и создаст зону поражения огромную. Нужно на все спутники Илона Маска вокруг планеты - разместить лазерное оружие. Чтобы можно было взорвать ядерное оружие России, когда откроется пусковая шахта!
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22.09.2022 19:04 Відповісти
...чувак, да ты просто-таки готовый НГШ! Пиши петицию зезиденту о срочном назначении тебя на посаду!
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22.09.2022 19:33 Відповісти
Самый результативный протест против мобилизации прошёл среди самих же мобилизованных россиян. Один из них просто взял и... умер. Что может быть более бескомпромиссным, чем просто взять и умереть до того, как тебя отправят умирать в Украину?
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22.09.2022 19:09 Відповісти
- Куме! Ви новину чули?

- Яку?

- В Росії формат паспорта змінять будуть!

- Як саме?

Там додадуть подвійний відривний вкладиш : на одній сторінці буде повістка у військкомат, а на другій - «похоронка» ...
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22.09.2022 19:36 Відповісти
ИЧСХ, за два года до начала мобилизации.
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22.09.2022 20:01 Відповісти
Кацапи,якщо є велике бажання здохнути за *****- то тоді ласкаво просимо! Здохнете всі!
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22.09.2022 19:10 Відповісти
Сколіоз херово - штабелями не дуже гарно вийде складати...
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22.09.2022 19:12 Відповісти
Мобилизация -это старінний руський метод лечения, называется "горбатого могила исправит".
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22.09.2022 19:18 Відповісти
Та нормально всё будет. Поехал с плоскостопием, вернулся без ног - вот и вылечился.
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22.09.2022 19:18 Відповісти
отчистят генофонд
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22.09.2022 19:27 Відповісти
Лучший геноцид страны (с) Янукович
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22.09.2022 19:40 Відповісти
Можна подумати в нашу беруть інакших.....
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22.09.2022 19:29 Відповісти
...якщо не враховувати тебе, то ні
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22.09.2022 19:35 Відповісти
тю, у нас такі ж самі нормативи як і наросії - бо все з совка залишилось, просто преамбулу замінили
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22.09.2022 19:34 Відповісти
...що, вже проходив комісію?
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22.09.2022 19:36 Відповісти
Ни в 3.14зду, ни в красную армию - Импотент с плоскостопием.
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22.09.2022 19:39 Відповісти
У роzzії оголошена моГілізація.
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22.09.2022 19:40 Відповісти
У нас зі сколіозом чи плоскостопістю не мобілізують?
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22.09.2022 19:47 Відповісти
Ні, бо у нас не бовдури і розуміють що то тяжкі захворювання.
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22.09.2022 20:03 Відповісти
В нас мобілізують, як що попадаєш в склянку струєю сечі.
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22.09.2022 22:14 Відповісти
А лопавухістю?
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22.09.2022 19:55 Відповісти
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22.09.2022 19:56 Відповісти
Kavkaz Center

В Кабардино-Балкарии родители встретились с представителями военкомата и заявили, что не позволят своим детям ехать на войну в Украину. В ходе эмоционального разговора родители заявили, что Украина ничего плохого им не сделала чтобы посылать туда своих сыновей
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22.09.2022 20:26 Відповісти
«обгрунтування» параші треба мясо на війну,
розширюють межі «часткової» могілізації
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22.09.2022 20:50 Відповісти
Ну, тупых же берут, причём таких большинство, а отсутствие мозгов это такое же заболевание, как и остальные. Так что ничего нового.
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22.09.2022 20:58 Відповісти
Бункерный и компания все таки решили россиянам показать их место в пищевой цепочке,царь-бояре-безмолвные крепостные,вопрос в другом когда у крепостных вскипит чувство бунтарства,или так и пойдут с селфи камерами подыхать на несправедливую войну с причитаниями , а что мы можем сделать за нас все уже порешали,им там в кремле видней что делать,ну утин сказал а он ошибаться не может надо так надо.
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22.09.2022 21:48 Відповісти
Энурезников тоже надо брать я считаю!
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22.09.2022 21:48 Відповісти
Яку команду дадуть у військкомати - таких і будуть брати. А лікарняні комісії лише проформа.
Гра в демократію у москалів скінчилася.
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22.09.2022 21:53 Відповісти
Чим більше інвалідів, тим більше добрива.
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23.09.2022 08:20 Відповісти
В полон не брати, тільки затрати на лікування і ніякої віддачі. Та ще й єврогуманісти вимагатимуть санаторного лікування.
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12.10.2022 19:39 Відповісти
 
 