До російської армії будуть мобілізувати зі сколіозом та плоскостопістю
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Плоскостопість та сколіоз більше не врятують. У Росії пропонують скоротити кількість захворювань, що дають право не призиватися до армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ресурси.
З ідеєю виступила сенатор від Криму Ковітіді. На її думку, воювати можна і з певними захворюваннями, які раніше вважалися неприйнятними.
"Необхідно оновити критерії придатності до військової служби, виключити захворювання, при яких призовник визнається непридатним до служби", - сказала Ковітіді, підкресливши, що до таких захворювань можна віднести плоскостопість та сколіоз.
Обгрунтувала вона це тим, що "зараз Росії необхідна як добровольча професійна армія, а й збільшення резерву придатних до служби молодих людей".
Топ коментарі
+24 Дмитрий Величко f50a5c94
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+23 буков
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+14 Виктор Дийнега
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Будь ласка, зачекайте...
> Чекаємо на сліпих, глухих, безруких...
А шо?
"Хорошо тому живется,
У кого одна нога,
И портянок меньше трется,
И не надо сапога".
В хозяйстве всё сгодится. Кредо бережливого, рачительного хозяина, находящего применение любой, даже, на первый взгляд, ненужной вещи.
у кого совсем нет ног.
Между ног ничё не трётся,
И не надобно сапог !
Гребут на рашке всех подряд - думаю что сказ о 300 тысяч это ложь чтобы обмануть противника - судя по размаху, там 3 миллиона хотят призвать.
Вы на иврите говорите?
А я в ответ на чистом идиш -
Ты что, в натуре, сам не видишь? (с)
А нет ноги - нет и плоскостопия.
З тих заявлених 300 тисяч мобіков мордор планує десь 150 тисяч примусово мобілізувати з новоокупованих територій - частин Запорізької, Херсонської, частин Донецької і Луганської областей, захоплених після 24.02 (Марік, Севєродрнецьк, Лисичанськ, Сватове і т.д.), відразу ж після проведення "референдумів".
Попередьте своїх родичів і знайомих!
Але так як це перша хвиля мобіків (останній раз росія проводила такий захід у далекому 1941 році)і ніхто не знає як це спрацює, то вони сподіваються бодай 300тис...
Але максимально, що можуть **********....із застосуванням всієї репресивної машини - до 3 млн ...Хоча вікіпедічткаже про 5 млн.резервістів....
З цього може вийти непоганий ГЕНОЦИД РУСНІ....Уявляєте, не вони нам ГОЛОДОМОР, БАТУРИН, БИКІВНЮ, БУЧУ....А ми їм...БУЧУ під Херсоном....перший раз в історії....
Але все буде залежати від підтримки Заходу для ЗСУ....Лендлізом, хаймарси, петріоти, Ф-16....все найкраще і передове, що має захід....весь захід повинен працювати на наше ЗСУ......
- Яку?
- В Росії формат паспорта змінять будуть!
- Як саме?
Там додадуть подвійний відривний вкладиш : на одній сторінці буде повістка у військкомат, а на другій - «похоронка» ...
В Кабардино-Балкарии родители встретились с представителями военкомата и заявили, что не позволят своим детям ехать на войну в Украину. В ходе эмоционального разговора родители заявили, что Украина ничего плохого им не сделала чтобы посылать туда своих сыновей
розширюють межі «часткової» могілізації
Гра в демократію у москалів скінчилася.