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Новини За кордономВійна в Україні Мобілізація в РФ
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Крим (12756) Аксьонов (192) мобілізація (1458)

В окупованому Криму "мобілізованим" РФ обіцяє по 200 тисяч рублів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

росія,мобілізація

Кожен "мобілізований" Російською Федерацією житель окупованого Криму отримає одноразову виплату у розмірі 200 тисяч рублів.

Як інформуєх Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про це заявив підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов.

"За моїм дорученням кожному мобілізованому кримчанину одноразово буде виплачено 200 тисяч рублів. Це додаткова фінансова допомога для наших воїнів та їхніх сімей. Заяву можна заповнити у військовій частині, до якої мобілізований буде направлений. Виплата перераховується на банківську картку протягом 5 робочих днів", - заявив зрадник.

Також читайте: Силовикам Білорусі наказали відстежувати громадян РФ, які ховаються від мобілізації, - ЗМІ

Аксьонов називає часткову мобілізацію вимушеним заходом "задля захисту права залишатися собою":

"По суті ми відстоюємо наше право залишатися собою, наше право на життя. На превеликий жаль нам цю війну нав’язали".

Водночас стало відомо, що у Москві мобілізованим у випадку тяжкого поранення обіцяють виплати у розмірі 1 000 000 рублів, якщо поранення легке — 500 тисяч рублів. Також — під час проходження служби мобілізованим додатково виплачуватимуть 50 тис. рублів на місяць. А ще іноземцям, які у Москві підпишуть контракти на службу в російській армії, обіцяють надати ту ж соціальну підтримку, що і призваним у межах часткової мобілізації москвичам.

На цьому "привілеї часткової мобілізації" не закінчуються. Банку Росії інформує, що до фінустанов щодо реструктуризації кредитів зможуть звернутися родичі мобілізованих, якщо ті мають кредити. При цьому, заявили у банку, кредитори та бюро кредитних історій не повинні розглядати таку реструктуризацію як кредитну історію позичальника, яка погіршується. Крім того — близькі родичі, які перебувають на утриманні у мобілізованих, ще й зможуть звернутися щодо "канікул" і за власними кредитами.

Також дивіться: Нові протести проти мобілізації планують провести у Росії. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
...це ж класика
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22.09.2022 17:47
+10
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22.09.2022 17:53
+9
Ванька, тобі буде не просто Ж. Тобі буде срака!
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22.09.2022 18:11
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обещал не значит женился
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22.09.2022 17:45 Відповісти
Ну, це на пару-трійку місяців. А скільки за чорний пакет дають?
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22.09.2022 17:46 Відповісти
...це ж класика
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22.09.2022 17:47 Відповісти
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22.09.2022 17:53 Відповісти
🤣😂🤣😂
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22.09.2022 18:09 Відповісти
-Я дам тебе сто миллионов.

-Ха! Катерина старая!

-Да, ты что, действительные! Вот подпись и печать! Министр финансов и адъютант Попандопуло из Одессы. На тебе сто миллионов! Слушай, возьми их все! Я себе еще нарисую.(с)
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22.09.2022 18:17 Відповісти
А эти 200 тыщ положит в мешок для трупов. Для полного комплекта.
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22.09.2022 17:50 Відповісти
Дело в том что в Крыму плохо с работой а здесь 200 тысяч .
И будут естественно идти воевать они не думают что могут погибнуть -потому что врут в Украине нет армии и нет даже пулемета а потом орут когда происходт наступление.
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22.09.2022 17:50 Відповісти
Пишуть москалі в пабліках....що можуть назбирати 2-3 ляма МОБІКІВ....

Уявляєте, як всі ці лями фаршу десь утилізується під Херсоном? Це ж буде СПРАВЖНІЙ ГЕНОЦИД РУСНІ....
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22.09.2022 17:50 Відповісти
якщо стільки назбирають, то нам буде жопа(
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22.09.2022 17:56 Відповісти
Ванька, тобі буде не просто Ж. Тобі буде срака!
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22.09.2022 18:11 Відповісти
...натягнута на вуха
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22.09.2022 18:12 Відповісти
пнх
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22.09.2022 18:19 Відповісти
очень простой вопрос, - "Что они будут все жрать?" даже один миллион?
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22.09.2022 19:47 Відповісти
По суті ми відстоюємо наше право залишатися собою, наше право на життя. На превеликий жаль нам цю війну нав'язали". Джерело: https://censor.net/ua/n3368967

право быть гандонами у вас никто никогда не отнимет.
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22.09.2022 17:57 Відповісти
Ну разве что посмертно.
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22.09.2022 17:58 Відповісти
раньше крысчане эти бабки легко за тот же месяц поднимали. Причем абсолютно нечем не рискуя
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22.09.2022 17:59 Відповісти
$ 3 300(по русскому официальному курсу). Средний вес мужчины - 80 кг. Т.е., мясо русского солдата стоит где-то $6,75 за кг.
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22.09.2022 18:02 Відповісти
пока чуть дороже свинины)
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22.09.2022 18:13 Відповісти
взагалі не дорого
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22.09.2022 19:54 Відповісти
Ціну м'яса треба рахувати без голови, кісток і "лівера". Тільки м'якоть.
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22.09.2022 23:41 Відповісти
чем больше сдадим, тем лучше...

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22.09.2022 18:07 Відповісти
«Нам эту войну навязали» - а с гоблина/аксенова штраф за то, что назвал спецоперацию войной взяли? «Навязанные» наши, тьфу …
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22.09.2022 18:13 Відповісти
Просто шалена деномінація вартості орків: з 3 млн. до 1 за тяжке поранення.
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22.09.2022 18:17 Відповісти
******...
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22.09.2022 18:19 Відповісти
Это уж обязательно! К гадалке не ходи! Если каждому дятлу бабки давать то на что путлеру дворцы строить и икру жрать…
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22.09.2022 19:32 Відповісти
Якраз на труну і поховання вистачить.
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22.09.2022 18:48 Відповісти
Окуеть, если сейчас в рашке один бакс стоит 62 рубля, то жизнь путлеровского барана призваного в рашистскую армию оценена аж в 3,3 тыс. баксов. И то не факт, что в случае смерти барана, эти бабки его семья получит.
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22.09.2022 19:30 Відповісти
ні,то їм відразу ще до бойні 3к$ по 6.75 за кг..Я би купив з три жопи для песика.
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22.09.2022 20:03 Відповісти
и билет на концерт Кобзона в придачу)
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22.09.2022 19:46 Відповісти
300 тысяч? Бездомные собаки и волки, этой зимой будут сыты....
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22.09.2022 19:48 Відповісти
 
 