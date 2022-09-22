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Крым (26017) Аксенов (360) мобилизация (1618)

В оккупированном Крыму "мобилизованным" РФ обещает по 200 тысяч рублей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

росія,мобілізація

Каждый "мобилизованный" Российской Федерацией житель оккупированного Крыма получит единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, об этом заявил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.

"По моему поручению каждому мобилизованному крымчанину единовременно будет выплачено 200 тысяч рублей. Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей. Заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение 5 рабочих дней", - заявил предатель.

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Аксенов называет частичную мобилизацию вынужденной мерой "для защиты права оставаться собой":

"По сути мы отстаиваем наше право оставаться собой, наше право на жизнь. К величайшему сожалению, нам эту войну навязали".

В то же время стало известно, что в Москве мобилизованным в случае тяжелого ранения обещают выплаты в размере 1 000 000 рублей, если ранение легкое – 500 тысяч рублей. Также при прохождении службы мобилизованным дополнительно будут выплачивать 50 тыс. рублей в месяц. А иностранцам, которые в Москве подпишут контракты на службу в российской армии, обещают оказать ту же социальную поддержку, что и призванным в рамках частичной мобилизации москвичам.

На этом "привилегии частичной мобилизации" не заканчиваются. Банк России информирует, что к финучреждениям по реструктуризации кредитов смогут обратиться родственники мобилизованных, если у них есть кредиты. При этом, заявили в банке, кредиторы и бюро кредитных историй не должны рассматривать такую ​​реструктуризацию как ухудшающуюся кредитную историю заемщика. Кроме того, близкие родственники, которые находятся на содержании у мобилизованных, еще и смогут обратиться по поводу "каникул" и относительно собственнымх кредитов.
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Топ комментарии
+13
...це ж класика
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22.09.2022 17:47
+10
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22.09.2022 17:53
+9
Ванька, тобі буде не просто Ж. Тобі буде срака!
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22.09.2022 18:11
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обещал не значит женился
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22.09.2022 17:45 Ответить
Ну, це на пару-трійку місяців. А скільки за чорний пакет дають?
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22.09.2022 17:46 Ответить
...це ж класика
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22.09.2022 17:47 Ответить
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22.09.2022 17:53 Ответить
🤣😂🤣😂
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22.09.2022 18:09 Ответить
-Я дам тебе сто миллионов.

-Ха! Катерина старая!

-Да, ты что, действительные! Вот подпись и печать! Министр финансов и адъютант Попандопуло из Одессы. На тебе сто миллионов! Слушай, возьми их все! Я себе еще нарисую.(с)
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22.09.2022 18:17 Ответить
А эти 200 тыщ положит в мешок для трупов. Для полного комплекта.
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22.09.2022 17:50 Ответить
Дело в том что в Крыму плохо с работой а здесь 200 тысяч .
И будут естественно идти воевать они не думают что могут погибнуть -потому что врут в Украине нет армии и нет даже пулемета а потом орут когда происходт наступление.
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22.09.2022 17:50 Ответить
Пишуть москалі в пабліках....що можуть назбирати 2-3 ляма МОБІКІВ....

Уявляєте, як всі ці лями фаршу десь утилізується під Херсоном? Це ж буде СПРАВЖНІЙ ГЕНОЦИД РУСНІ....
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22.09.2022 17:50 Ответить
якщо стільки назбирають, то нам буде жопа(
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22.09.2022 17:56 Ответить
Ванька, тобі буде не просто Ж. Тобі буде срака!
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22.09.2022 18:11 Ответить
...натягнута на вуха
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22.09.2022 18:12 Ответить
пнх
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22.09.2022 18:19 Ответить
очень простой вопрос, - "Что они будут все жрать?" даже один миллион?
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22.09.2022 19:47 Ответить
По суті ми відстоюємо наше право залишатися собою, наше право на життя. На превеликий жаль нам цю війну нав'язали". Джерело: https://censor.net/ua/n3368967

право быть гандонами у вас никто никогда не отнимет.
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22.09.2022 17:57 Ответить
Ну разве что посмертно.
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22.09.2022 17:58 Ответить
раньше крысчане эти бабки легко за тот же месяц поднимали. Причем абсолютно нечем не рискуя
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22.09.2022 17:59 Ответить
$ 3 300(по русскому официальному курсу). Средний вес мужчины - 80 кг. Т.е., мясо русского солдата стоит где-то $6,75 за кг.
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22.09.2022 18:02 Ответить
пока чуть дороже свинины)
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22.09.2022 18:13 Ответить
взагалі не дорого
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22.09.2022 19:54 Ответить
Ціну м'яса треба рахувати без голови, кісток і "лівера". Тільки м'якоть.
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22.09.2022 23:41 Ответить
чем больше сдадим, тем лучше...

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22.09.2022 18:07 Ответить
«Нам эту войну навязали» - а с гоблина/аксенова штраф за то, что назвал спецоперацию войной взяли? «Навязанные» наши, тьфу …
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22.09.2022 18:13 Ответить
Просто шалена деномінація вартості орків: з 3 млн. до 1 за тяжке поранення.
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22.09.2022 18:17 Ответить
******...
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22.09.2022 18:19 Ответить
Это уж обязательно! К гадалке не ходи! Если каждому дятлу бабки давать то на что путлеру дворцы строить и икру жрать…
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22.09.2022 19:32 Ответить
Якраз на труну і поховання вистачить.
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22.09.2022 18:48 Ответить
Окуеть, если сейчас в рашке один бакс стоит 62 рубля, то жизнь путлеровского барана призваного в рашистскую армию оценена аж в 3,3 тыс. баксов. И то не факт, что в случае смерти барана, эти бабки его семья получит.
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22.09.2022 19:30 Ответить
ні,то їм відразу ще до бойні 3к$ по 6.75 за кг..Я би купив з три жопи для песика.
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22.09.2022 20:03 Ответить
и билет на концерт Кобзона в придачу)
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22.09.2022 19:46 Ответить
300 тысяч? Бездомные собаки и волки, этой зимой будут сыты....
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22.09.2022 19:48 Ответить
 
 