Силовикам Беларуси приказали отслеживать скрывающихся от мобилизации граждан РФ, - СМИ

Белорусские силовики получили устное распоряжение идентифицировать приехавших в республику граждан РФ, скрывающихся от мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Наша Ніва" со ссылкой на источники.

"Пока на уровне устных распоряжений сказано наблюдать за сдаваемыми на сутки квартирами и входить в контакт с владельцами жилья. Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать", - отметил белорусский оперативник.

Силовик также сообщил, что, по его мнению, уклоняющихся от армии будут в дальнейшем выдавать России.

"Общая система штрафов налажена, а поймать уклоняющегося от армии - простая задача", - добавил он.

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