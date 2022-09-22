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Силовикам Беларуси приказали отслеживать скрывающихся от мобилизации граждан РФ, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

окупанти

Белорусские силовики получили устное распоряжение идентифицировать приехавших в республику граждан РФ, скрывающихся от мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Наша Ніва" со ссылкой на источники.

"Пока на уровне устных распоряжений сказано наблюдать за сдаваемыми на сутки квартирами и входить в контакт с владельцами жилья. Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать", - отметил белорусский оперативник.

Силовик также сообщил, что, по его мнению, уклоняющихся от армии будут в дальнейшем выдавать России.

"Общая система штрафов налажена, а поймать уклоняющегося от армии - простая задача", - добавил он.

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Топ комментарии
+15
Оце "по братски"!
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22.09.2022 17:20
+11
Росіянців як чуму по всьому світі сцяними ганчірками гоняють, всі кому не лінь
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22.09.2022 17:13
+6
Беларусія суровая страна !

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22.09.2022 17:11
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Беларусія суровая страна !

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22.09.2022 17:11 Ответить
Росіянців як чуму по всьому світі сцяними ганчірками гоняють, всі кому не лінь
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22.09.2022 17:13 Ответить
Совок.....
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22.09.2022 17:18 Ответить
нехай вже Лука бяларусав мобілізує,скільки їм ще сидіти на шиї рашки і жити за її рахунок?
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22.09.2022 17:19 Ответить
Оце "по братски"!
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22.09.2022 17:20 Ответить
не всеж кадырке потеть
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22.09.2022 17:27 Ответить
Сябри будуть брать зайчиками или долларами ?
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22.09.2022 17:32 Ответить
Два раза в рот и три раза с тыла
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22.09.2022 20:05 Ответить
рашисти в курсі, що куйло і лука "два сапога пара"
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22.09.2022 17:40 Ответить
Кацраб,тебе не скрыться от могилы!Даже,,брат,,тебя направит,если ты сбился с пути!
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22.09.2022 19:45 Ответить
Білорусів вербують у стукачі! Якщо вони не інше не здатні.
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22.09.2022 20:45 Ответить
 
 