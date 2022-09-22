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Силовикам Беларуси приказали отслеживать скрывающихся от мобилизации граждан РФ, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Белорусские силовики получили устное распоряжение идентифицировать приехавших в республику граждан РФ, скрывающихся от мобилизации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Наша Ніва" со ссылкой на источники.
"Пока на уровне устных распоряжений сказано наблюдать за сдаваемыми на сутки квартирами и входить в контакт с владельцами жилья. Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать", - отметил белорусский оперативник.
Силовик также сообщил, что, по его мнению, уклоняющихся от армии будут в дальнейшем выдавать России.
"Общая система штрафов налажена, а поймать уклоняющегося от армии - простая задача", - добавил он.
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