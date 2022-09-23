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У Мелітополі пролунав гучний вибух, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 23 вересня, о 7 ранку в окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Терор окупантів наростає. О 7 ранку в Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре відчули мешканці в центрі міста. Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам - в перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома", - зазначає він.

"Уточнюємо інформацію, проте одне можна сказати точно. Мелітопольцям триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки. Поряд з ними постійно щось вибухає", - додає Федоров. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителів Мелітополя закликають негайно залишити територію окупованого міста маршрутом "Крим - Грузія". ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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А чого не в москві пролунав гучний вибух? Треба воювати на території противника. Знищити табори де він буде розміщувати мобіків.
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23.09.2022 08:04 Відповісти
Мы не можем, будет выглядеть как излишне ранняя эскалация в глазах европейцев, а пока у нас нету своих заводов 155/105мм и ракет к химарсам, то это надо учитывать. А вот те, кто могли это сделать (Ходорковский, навальнята непомню фамилии, только Певчих помню, потом еще с телеканала дождь и другие) ничего не сделали. Могли бы объявить о государственном перевороте и насильственном свержении военной хунты Путина и объявить открытый террор против представителей хунты, действуя в том числе и на нас. Самим брать ответственность на себя за взрывы и ликвидации. Но там не просто идиоты, но еще и куча фсбшников кадровых, то есть номер просто тухлый и безнадежный. Там все пропитано агентами фсб сверху донизу, притом многие завербованы за какие-то 500 евро в месяц, вызывая тотальное отвращение к себе. Но может быть когда-нибудь появятся с парой олигархов лидеры хороших русских, кто начнет взрывать Россию изнутри и убивать представителей власти, платя деньги за совершение диверсий и терактов. Вот этой группировке и мы сможем тайно поставлять необходимую взрывчатку и другие нужные вещи, но не сразу, сначала они сами должны все сделать и взять ответственность.
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23.09.2022 08:16 Відповісти
Я перепрошую, але це лиш виправдання на рівні ми не можемо розбомбити війська рф які розміщенні зручною мішенню на кордоні бо почнеться війна.

Війна до речі і так почалась.

І ядерну зброю рф і так застосує коли вмре около мільйона росіян і навіть ідіотам в кремлі стане зрозуміло що "не шмогла".
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23.09.2022 08:27 Відповісти
Потужній вибух на залізничному вузлі в окупованій Ясинуватій. Очевидці кажуть, що на станції стояли ешалони з бронетехнікоюhttps://t.me/Ukraine_365News/37166/
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23.09.2022 08:07 Відповісти
 
 