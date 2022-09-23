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У Мелітополі пролунав гучний вибух, - мер Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 23 вересня, о 7 ранку в окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Терор окупантів наростає. О 7 ранку в Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре відчули мешканці в центрі міста. Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам - в перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома", - зазначає він.
"Уточнюємо інформацію, проте одне можна сказати точно. Мелітопольцям триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки. Поряд з ними постійно щось вибухає", - додає Федоров.
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Війна до речі і так почалась.
І ядерну зброю рф і так застосує коли вмре около мільйона росіян і навіть ідіотам в кремлі стане зрозуміло що "не шмогла".