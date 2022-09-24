Мобілізація в РФ та псевдореферендуми нічого не змінюють з точки зору стратегічних цілей України, - Шмигаль
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Міжнародні партнери готові підтримувати Україну, аби звільнити від російських загарбників окуповані території.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Питання, яке зараз всіх турбує - це російська мобілізація та їхні фейкові референдуми. Для нас це нічого не змінює з точки зору стратегічних цілей. Ми будемо робити все, аби звільнити наші території. Партнери готові підтримувати нас у цьому. І так само вони готові підтримувати наше відновлення та розбудову нової потужної європейської держави", - наголосив глава уряду.
Також Шмигаль нагадав, що на полях Генасамблеї ООН обговорювали продовження зернової угоди, демілітаризацію ЗАЕС, додаткове бюджетне фінансування для України, план відновлення для нашої держави та нові санкції проти Росії.
Всі ці теми були на порядку денному перемовин із керівництвом багатьох країн та міжнародних організацій, додав прем'єр.
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Це спроба налякати українців , а по друге - спроба підняти моральний дух своїй отарі ( який у них зараз - нижче плінтуса ) ,, мовляв - ух-х , нє падайтє духом , поруччік Голіцин ,, ми єщьо могьом , у нас єшьо есть порох в пороховніцах . Та порох то може й є , але він занадто сируватий . .
***** заліз в глухий кут , і не знає як з нього виповзти , то ж все більше починає панікувати , роблячи кроки , які погіршують становище , в першу чергу - для самої ж кацапії . Так чи інакше , у кацапні вже немає ніякого виходу , крім як підіймати ставки . Але ж безкінечно підіймати їх не можливо , за всяким підйомом обов'язково слідує обвал .
паРаші - амінь , це вже ясно як Божий день ,, але вона ще поборсається деякий час , і що саме найгірше - потягне з собою в могилу ще багато українців .