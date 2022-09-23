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Латвія (861) Литва (1538) Росія (47244) Естонія (1040) електроенергія (1910) Каллас Кая (115)

Естонія готується до перебоїв з електрикою взимку через енергетичний шантаж Росії, - прем’єрка Каллас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

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Перебої у подачі електроенергії в Естонії можливі, якщо Росія виключить країни Балтії із загальної енергосистеми.

Про це заявила прем'єр-міністр Кая Каллас та оголосила про проведення раптових навчань із оборонної готовності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми також маємо бути готові до того, що Росія може відключити Естонію, Латвію та Литву від своїх електромереж. Було б розумно бути готовим до можливих відключень електроенергії, включаючи державні органи, компанії та кожну людину", - сказала вона у телезверненні ввечері 22 вересня, назвавши будь-які перебої "тимчасовими".

Майже 3000 резервістів було викликано у четвер на щорічні тижневі оборонні навчання в Естонії, але прем'єр-міністр заявила, що безпосередньої військової загрози країні немає.

Вона закликала громадян Росії, які проживають в Естонії, ігнорувати будь-які заклики воювати в Україні: "не ходіть, бо дороги назад немає".

Через 30 років після виходу з Радянського Союзу та 17 років з моменту вступу до ЄС країни Балтії Литва, Латвія та Естонія, як і раніше, залежать від стабільного енергопостачання Росії.

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Проєкт вартістю 1,6 млрд євро, який фінансується ЄС, спрямований на відключення країн Балтії від їхньої спільної енергосистеми з Росією та Білоруссю у 2025 році на користь децентралізованої енергосистеми континентальної Європи.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив у червні, що його країна готова, якщо Росія відключить її від регіональної енергосистеми, щоб помститися за блокування залізничних поставок деяких російських товарів у калінінградський ексклав.

Європейська мережа електромереж ENTSO-E підключиться до мереж країн Балтії протягом 24 годин, якщо країни буде відключено Росією, що допоможе уникнути відключень електроенергії, заявив у липні литовський оператор електромереж Litgrid.

"Якщо Росія нас відключить, вже сьогодні ми будемо готові. Наш аналіз показує, що енергопостачання не буде нормуватися, серйозних збоїв не очікується", - сказав глава Litgrid.

Автор: Ірина Дашківська
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втарая армія міра на марше
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23.09.2022 11:02 Відповісти
нагадаю цим гвинтівкам 127 років
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23.09.2022 11:04 Відповісти
oni tak i vygljadae....esho i so shtikom oni tam cho - v rukopashku poidut ? debili 🤬
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23.09.2022 11:07 Відповісти
А где же автоматы, пропили?
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23.09.2022 11:19 Відповісти
Ото вже дійсно , за стільки часу не змогли якось забезпечити себе електрикою. Кацапи із залежності від них зроблять зброю і шантажуватимуть
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23.09.2022 11:17 Відповісти
ce nemozhliva tak . po pershe treba elektro-liniji postroiti - sho i robitsa vzhe 2-3 roki
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23.09.2022 11:20 Відповісти
Балтійскі країни вже декілка років не купують у мордора електроенергію , але система синхронізацїі поки пов'язана, оскільки лінії з Польщі та свої синхронізатори будувались. Відключення від BRELL буде , але якщо мордор це робить різко і без попередження це може в принципі призвести до короткочасного збою, нічого більше.
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23.09.2022 17:55 Відповісти
На жаль - це колись мало трапитись . . Бо енергетична та інша залежність від кацапні , ні до чого хорошого не може призвести . Це стосується не лише Естонії , а і всього ЕС , і України .
Кацапія це суцільне - зло , з нею неможливо мати якісь справи , чим раніше людство це усвідомить , тим краще .
Загнати їх назад в печери , замурувати , і нехай там сидять . Поки не передохнуть всі до одного . .
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23.09.2022 11:19 Відповісти
Росія може відключити країни Прибалтики у відповідь на заборону в'їзду
Але західні країни повинні були про це думати раніше ще коли Прибалтика вийшла з СРСР і бути незалежними не на папері а насправді.
Бо так виявляється що жодна країна Європи на має цілковитої незалежності -вона на папері а політично і економічно залежні.
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23.09.2022 11:36 Відповісти
 
 