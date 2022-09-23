Хтось має вправити мозок керівництву РФ, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мобілізовані громадяни РФ гинуть в Україні заради амбіцій президента РФ Володимира Путіна.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на щорічному філантропічному саміті Forbes400, передає Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, мобілізація в РФ проходить вже давно.
"Весь цей час прихована мобілізація в РФ відбувалась. Це було просто непублічно. Людей примусово мобілізували, їх кидали сюди, щоби вони загинули. ... Коли закінчилися кадрові офіцери, вони почали брати різних пенсіонерів, коли закінчилися пенсіонери, вони почали брати молодих курсантів - це просто діти, які приїхали сюди гинути заради амбіцій однієї людини у світі, яка хоче воювати. Він відправлятиме цих людей, йому все одно, скільки цих людей. Навіть я зараз, президент країни, яка виборює свою свободу і проти військових Росії, які до нас прийшли, але навіть я зараз говорю, що вони (російські мобілізовані. - Ред.) люди, а для нього (Путіна. - Ред.) вони шматки м'яса. Ось і все. Я не хотів би думати, що війна завершиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну. Я вважаю, що війна має завершитися раніше, але хтось має вправити мозок їхньому військово-політичному керівництву РФ", - наголосив президент.
Зеленський додав, що для України війна закінчиться тоді, коли "ми повернемо своє, а зайве нам не потрібне".
Будь ласка, зачекайте...
А хто борець - той здобуває світ".
Гімн ОУН
Війна закінчується або перемогою або поразкою і ніякі дипломатичні переговори на війні не варті тому що через деякий час знову почнеться війна .
Гівно недороблене!
Там не безкінечні людські ресурси...
Вони володіють інформацією про втрати на фронті.А нам треба більше бк,щоб втрати їхні удвоїлися.
1) "Людей примусово мобілізували, їх кидали сюди, щоби вони загинули" Москалі сюди потрапили за їх волею, бо у них завжди є вибір. Та і твердження, що вони тут, що б вони загинули може бути далекою побічною ціллю, але основна ціль вони тут, оскільки виконують завдання по знищенню українства.
2) "Коли закінчилися кадрові офіцери, вони почали брати різних пенсіонерів, коли закінчилися пенсіонери, вони почали брати молодих курсантів - це просто діти, які приїхали сюди гинути заради амбіцій однієї людини у світі, яка хоче воювати" - в московії не закінчилися кадрові офіцери (їх ще багато у в/ч півночі, центральної та східної московії), а ні пенсіонери. Молодих курсантів не варто називати дітьми (применшуючи їх відповідальність), вони нічим не відрізняються від більш дорослих москалів і мають тіж самі звірячі нахили. Ця війна не амбіції однієї людини (яку він не називає), це реалізація бажання того народу, що живе на сході від нас, з яким ми воюємо вже не одне століття.
3) "Я не хотів би думати, що війна завершиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну. Я вважаю, що війна має завершитися раніше, але хтось має вправити мозок їхньому військово-політичному керівництву РФ" - Краще б сказав, що таке завершення війни у його розумінні. Бо як на мене війна може й ніколи не закінчитися, вона лише перейде у іншу фазу "холодної" війни, а бойові дії можуть і не закінчитися після визволення всіх наших територій та продовжуватися на кордонах, прикладів у світі вистачає.
Але, схоже, доведеться асфольтом по них **@шити...
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Украина должна признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. Украинские патриоты зарегистрировали петицию о признании независимости Ичкерии. Для того, чтобы его рассмотрел Президент Украины, нужно не менее 25 тысяч. подписи. Чеченские борцы за свободу в составе батальонов Джохара Дудаева и Шейха Мансура проливает кровь за свободу Украины в борьбе с российскими оккупантами. Следовательно, это необходимо по моральным и политическим причинам. Победа Украины зависит не только от помощи Запада, но и от сопротивления оккупированных Россией стран внутри самой России. Все граждани Украины могут подписать эту петицию по ссылке:
[[https://petition.president.gov.ua/petition/156398]
Якщо не знешкодити остаточно РФ то через 10 років вона відновиться і знову лесь нападе!
|Україна вже втратила не тільки $1 трильйон зруйнованого майна, а й 15 років економічного розвитку щоб це відбудувати.
Міфічні репарації повинні бути під контролем світової спільноти, щоб ніякий сучий друг з влади не прибрав поток під себе.
Пуйло - міжнародний терорист номер 1, після трибуналу повинні бути повішенні разом зі своїми родинами, кремлівськими, силовиками РФ, змконниками, держдумою, політичними партіями (а краще втоплені в гівні).
В ідеалі - влаштувати ток шоу з цього процесу (кому повільна страта за місяць чи навіть рік, потихеньку: біль та приниження, кому швидко - повісили, 20 хвилин посмикався і розплатився).