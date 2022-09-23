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Хтось має вправити мозок керівництву РФ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Мобілізовані громадяни РФ гинуть в Україні заради амбіцій президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на щорічному філантропічному саміті Forbes400, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, мобілізація в РФ проходить вже давно.

"Весь цей час прихована мобілізація в РФ відбувалась. Це було просто непублічно. Людей примусово мобілізували, їх кидали сюди, щоби вони загинули. ... Коли закінчилися кадрові офіцери, вони почали брати різних пенсіонерів, коли закінчилися пенсіонери, вони почали брати молодих курсантів - це просто діти, які приїхали сюди гинути заради амбіцій однієї людини у світі, яка хоче воювати. Він відправлятиме цих людей, йому все одно, скільки цих людей. Навіть я зараз, президент країни, яка виборює свою свободу і проти військових Росії, які до нас прийшли, але навіть я зараз говорю, що вони (російські мобілізовані. - Ред.) люди, а для нього (Путіна. - Ред.) вони шматки м'яса. Ось і все. Я не хотів би думати, що війна завершиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну. Я вважаю, що війна має завершитися раніше, але хтось має вправити мозок їхньому військово-політичному керівництву РФ", - наголосив президент.

Зеленський додав, що для України війна закінчиться тоді, коли "ми повернемо своє, а зайве нам не потрібне".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російське рішення про мобілізацію - це визнання того, що їхня кадрова армія посипалася, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
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23.09.2022 11:25
+21
"Бо плач не дав свободи ще нікому,

А хто борець - той здобуває світ".

Гімн ОУН
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23.09.2022 11:22
+21
Мозок керівництву РФ можуть вправити тільки ЗСУ, а не хтось, і тільки тоді, коли м'ясо відмовиться йти на забій в Україну.
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23.09.2022 11:23
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"Бо плач не дав свободи ще нікому,

А хто борець - той здобуває світ".

Гімн ОУН
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23.09.2022 11:22 Відповісти
до речі якого зараз ніде не чутно,на офіційних "каналах", максимум дуже політкоректна Червона калина...
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23.09.2022 14:29 Відповісти
І українському також не завадило б
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23.09.2022 11:22 Відповісти
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23.09.2022 11:25 Відповісти
Мозок керівництву РФ можуть вправити тільки ЗСУ, а не хтось, і тільки тоді, коли м'ясо відмовиться йти на забій в Україну.
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23.09.2022 11:23 Відповісти
тільки лоботерапія
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23.09.2022 11:26 Відповісти
Низький уклiн Борiсу, що не тiльки вправляв мозок нашому "керiвництву", а ще й вставляв iм дебелого прутня...
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23.09.2022 14:58 Відповісти
Там вже лікування не допоможе. Тільки лоботомія, або повна зачистка
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23.09.2022 11:23 Відповісти
Путін - це такий стрижень, який навиліт пробив мізки десяткам мільйонів мешканців ерефії.
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23.09.2022 11:30 Відповісти
Як Зе, - це якийсь дурман, що отруїв мозок "українцям".
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23.09.2022 15:28 Відповісти
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23.09.2022 11:24 Відповісти
То що росія країна терорист і навіть не обговорюється. А хто переконував країну в 40 мільйонів, щоб подивитися в очі, де там десь має бути мир?
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23.09.2022 11:24 Відповісти
Ми щиро бажаємо кацапам згоріти ще до пекла, але для цього є наші спеціальні люди з відповідними знаряддями, які знають, що їм робити і коли.
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23.09.2022 11:25 Відповісти
ну шо, есть ли хорошие росияне?
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23.09.2022 11:26 Відповісти
56 тищ в мішках
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23.09.2022 11:31 Відповісти
немає там ніякого мозку
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23.09.2022 11:29 Відповісти
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23.09.2022 11:30 Відповісти
боротьбі здобудеш ти право своє"(с)
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23.09.2022 11:30 Відповісти
США -- бо якшо за півроку ми вибили 50 тис. -- то ше роки и роки.
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23.09.2022 11:34 Відповісти
умножь на 3-4 раненых . и того .....? Думаю посчитать сумеешь. В Беларуси на учениях было 120000 ,все сюда зашли ,+ была скрытая мобилизация ,+ подтаскивали части ,даже с дальнего востока ,не говоря о закавказье и европейской части. Так что потери могут значительно больше . На окружной Харькова в начале стояли колоны машин с бтэрами ,по 80 шт ,даже представить трудно сколько там было. Джавелин выпаливает ,до тла ,в танке экипаж можно поместить в спичечный коробок.
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23.09.2022 13:36 Відповісти
И еще ,не было столько оружия ,как сей час.
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23.09.2022 13:37 Відповісти
Дикии з Аидару сказав шо для них це не показник -- 400 тис. -- 4 млн. погибших . Ціль знищити Украіну любою ціною.
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23.09.2022 14:19 Відповісти
Ранiше в сiрниковий коробок могли покласти гiмно на аналiзи, а зараз- цiлий кацапський панцер-екiпаж.. Але вiдмiнностi в наповнювачi практично нема..))
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23.09.2022 15:06 Відповісти
Зелень ватная. Русня не люди
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23.09.2022 11:36 Відповісти
Зеленський мабуть сподівається що хтось зможе переконати рашистську Росію? Це хибна думка
Війна закінчується або перемогою або поразкою і ніякі дипломатичні переговори на війні не варті тому що через деякий час знову почнеться війна .
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23.09.2022 11:41 Відповісти
Знову ця чухня з оні же дєті. Немає там дітей , є вилупки які прийшли нас убивати
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23.09.2022 11:42 Відповісти
Ти мавпо задля перемоги під Залужного копаєш?
Гівно недороблене!
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23.09.2022 11:44 Відповісти
Мозги кацапам могут вправить только вычеты из платёжек. Из пенсий, зарплат, пособий и всего остального. В строке назначения должно стоять - "Репарации по итогам войны с Украиной - вычтено 9,5%".
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23.09.2022 11:46 Відповісти
55
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23.09.2022 12:49 Відповісти
они не смогут работать, ослабнут.
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23.09.2022 15:42 Відповісти
Я не поняв він орків жаліє,що їх убьють,курсанти,оніжедеті і тд
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23.09.2022 12:12 Відповісти
Чому це повинно дививути?Ще зовсiм недавно вони могли бачити , як цей "жалiсливий" зi сцени крутив для них оголеними сiдницями, та дригав прутнем на ролях..
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23.09.2022 15:13 Відповісти
Согласен и с вариантом когда закончатся российские мобилизованные. И чем быстрее тем спокойнее для остального мира.
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23.09.2022 12:15 Відповісти
Фраза гарна, але все йде до того що раніше росіяни закінчаться.
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23.09.2022 12:22 Відповісти
аж занадто він тупий!
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23.09.2022 12:28 Відповісти
"(російські мобілізовані. - Ред.) люди"...ну ну... військовий, коли вбиває, не має бачити перед собою людину.
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23.09.2022 12:37 Відповісти
...фактично свідома, чи несвідома деморалізація Української Армії.
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23.09.2022 13:01 Відповісти
Зеля каже правду... опосередковано й завуаліровано називаючи ху... йла тупим долбой ... обом. Більш відкрито говорити не позволяє дипломатичний етікет.
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23.09.2022 12:58 Відповісти
Байдену дипломатичний етикет дозволив назвати путіна вбивцею, Порошенку також... а Зєлє не дозволяє?
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23.09.2022 13:03 Відповісти
Високодуховнаэ васпитание маммы Риммы не пазваляет...
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23.09.2022 15:14 Відповісти
Він реально боїться вимовити слово "путін"!
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23.09.2022 16:28 Відповісти
Если маскали закончатся раньше, тоже неплохо.
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23.09.2022 13:16 Відповісти
желательно табакеркой, модная кружка размером с термос тоже подойдет
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23.09.2022 13:19 Відповісти
Вони, він, вона, його. Схоже воно боїться навіть фамілію ***** озвучити, редакція в дужках свої здогадки подає.
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23.09.2022 13:23 Відповісти
Давно вже пройшли ті часи, коли можна було в лоб наступати без великих втрат, лінія фронту дуже широка,, то без зусиль можна крізь неї проникати і відрізати противника від постачання. А без постачання й техніки ніяких шансів втримати що-небудь нема. Лінія зіткнення настільки неймовірно широка, що може бути прорвана будь-де і будь-коли.
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23.09.2022 13:29 Відповісти
В мурляндії 87 млн реально,в не 140.
Там не безкінечні людські ресурси...
Вони володіють інформацією про втрати на фронті.А нам треба більше бк,щоб втрати їхні удвоїлися.
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23.09.2022 13:35 Відповісти
Хтось має вправити мозок керівництву РФ, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3369090
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23.09.2022 13:37 Відповісти
З деякими твердженнями не можу погодитися.
1) "Людей примусово мобілізували, їх кидали сюди, щоби вони загинули" Москалі сюди потрапили за їх волею, бо у них завжди є вибір. Та і твердження, що вони тут, що б вони загинули може бути далекою побічною ціллю, але основна ціль вони тут, оскільки виконують завдання по знищенню українства.
2) "Коли закінчилися кадрові офіцери, вони почали брати різних пенсіонерів, коли закінчилися пенсіонери, вони почали брати молодих курсантів - це просто діти, які приїхали сюди гинути заради амбіцій однієї людини у світі, яка хоче воювати" - в московії не закінчилися кадрові офіцери (їх ще багато у в/ч півночі, центральної та східної московії), а ні пенсіонери. Молодих курсантів не варто називати дітьми (применшуючи їх відповідальність), вони нічим не відрізняються від більш дорослих москалів і мають тіж самі звірячі нахили. Ця війна не амбіції однієї людини (яку він не називає), це реалізація бажання того народу, що живе на сході від нас, з яким ми воюємо вже не одне століття.
3) "Я не хотів би думати, що війна завершиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну. Я вважаю, що війна має завершитися раніше, але хтось має вправити мозок їхньому військово-політичному керівництву РФ" - Краще б сказав, що таке завершення війни у його розумінні. Бо як на мене війна може й ніколи не закінчитися, вона лише перейде у іншу фазу "холодної" війни, а бойові дії можуть і не закінчитися після визволення всіх наших територій та продовжуватися на кордонах, прикладів у світі вистачає.
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23.09.2022 13:53 Відповісти
Пару прильотів з ОТРК Грім-2/Сапсан по кремлю могли б вправити мозок мокшанам.
Але, схоже, доведеться асфольтом по них **@шити...
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23.09.2022 13:58 Відповісти
Хтось має вправити мозок Зевладі
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23.09.2022 14:12 Відповісти
Битьё определяет сознание.
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23.09.2022 14:16 Відповісти
Переходите по ссылке петиции и голосуйте , голос каждого человека важен .

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Украина должна признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. Украинские патриоты зарегистрировали петицию о признании независимости Ичкерии. Для того, чтобы его рассмотрел Президент Украины, нужно не менее 25 тысяч. подписи. Чеченские борцы за свободу в составе батальонов Джохара Дудаева и Шейха Мансура проливает кровь за свободу Украины в борьбе с российскими оккупантами. Следовательно, это необходимо по моральным и политическим причинам. Победа Украины зависит не только от помощи Запада, но и от сопротивления оккупированных Россией стран внутри самой России. Все граждани Украины могут подписать эту петицию по ссылке:

[[https://petition.president.gov.ua/petition/156398]
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23.09.2022 14:24 Відповісти
Щось не зрозуміло про "чуже нам не потрібно", це звіт пуйлу?
Якщо не знешкодити остаточно РФ то через 10 років вона відновиться і знову лесь нападе!
|Україна вже втратила не тільки $1 трильйон зруйнованого майна, а й 15 років економічного розвитку щоб це відбудувати.
Міфічні репарації повинні бути під контролем світової спільноти, щоб ніякий сучий друг з влади не прибрав поток під себе.
Пуйло - міжнародний терорист номер 1, після трибуналу повинні бути повішенні разом зі своїми родинами, кремлівськими, силовиками РФ, змконниками, держдумою, політичними партіями (а краще втоплені в гівні).
В ідеалі - влаштувати ток шоу з цього процесу (кому повільна страта за місяць чи навіть рік, потихеньку: біль та приниження, кому швидко - повісили, 20 хвилин посмикався і розплатився).
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23.09.2022 14:25 Відповісти
и не только мозг.и еще гарной ***** навалить.и по всем раскладам это наша Украина.
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23.09.2022 14:36 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський закликав українські та іноземні компанії, фонди, а також приватних осіб приєднатися та підтримати гуманітарний Фонд першої леді України Олени Зеленської. Як повідомляє пресслужба президента, напередодні перша леді України Олена Зеленська презентувала свій Фонд на благодійному вечорі в Нью-Йорку. Він працюватиме за трьома основними напрямами: медицина, освіта та гуманітарна допомога. У рамках цих напрямів планується надавати адресну допомогу, інвестувати у відновлення дошкільної, шкільної освіти, поліклінік, амбулаторій та їхню матеріально-технічну базу, надавати гранти на навчання та наукові розробки. Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/860765.html
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23.09.2022 15:19 Відповісти
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23.09.2022 15:36 Відповісти
Родинам загиблих воїнів, вручать шматок асфальта замість 15 000 000 грн компенсації.
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23.09.2022 17:12 Відповісти
Заодно і Щеневтіку добре б вкласти трохи мозгів.
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23.09.2022 16:38 Відповісти
А нашому - хто вправить?
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23.09.2022 16:47 Відповісти
 
 