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Кто-то должен вправить мозг руководству РФ, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Мобилизованные граждане РФ гибнут в Украине из-за амбиций президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на ежегодном филантропическом саммите Forbes400, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, мобилизация в РФ идет уже давно.

"Все это время скрытая мобилизация в РФ происходила. Это было просто непублично. Людей принудительно мобилизовали, их бросали сюда, чтобы они погибли. …Когда закончились кадровые офицеры, они начали брать разных пенсионеров, когда закончились пенсионеры, они начали брать молодых курсантов – это просто дети, приехавшие сюда погибать ради амбиций одного человека в мире, который хочет воевать. Он будет отправлять этих людей, ему все равно сколько этих людей. Даже я сейчас, президент страны, которая борется за свою свободу и против пришедших к нам военных России, но даже я сейчас говорю, что они (российские мобилизованные. - Ред.) люди, а для него (Путина. - Ред.) они куски мяса. Вот и все. Я не хотел бы думать, что война завершится тогда, когда кончатся эти люди, которых он отправляет на войну. Я считаю, что война должна завершиться раньше, но кто-то должен вправить мозг их военно-политическому руководству РФ", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что для Украины война закончится тогда, когда "мы вернем свое, а лишнее нам не нужно".

Смотрите также: Украинцы захватили две российские гаубицы "Мста-Б". ВИДЕО
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Топ комментарии
+22
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23.09.2022 11:25
+21
"Бо плач не дав свободи ще нікому,

А хто борець - той здобуває світ".

Гімн ОУН
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23.09.2022 11:22
+21
Мозок керівництву РФ можуть вправити тільки ЗСУ, а не хтось, і тільки тоді, коли м'ясо відмовиться йти на забій в Україну.
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23.09.2022 11:23
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"Бо плач не дав свободи ще нікому,

А хто борець - той здобуває світ".

Гімн ОУН
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23.09.2022 11:22 Ответить
до речі якого зараз ніде не чутно,на офіційних "каналах", максимум дуже політкоректна Червона калина...
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23.09.2022 14:29 Ответить
І українському також не завадило б
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23.09.2022 11:22 Ответить
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23.09.2022 11:25 Ответить
Мозок керівництву РФ можуть вправити тільки ЗСУ, а не хтось, і тільки тоді, коли м'ясо відмовиться йти на забій в Україну.
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23.09.2022 11:23 Ответить
тільки лоботерапія
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23.09.2022 11:26 Ответить
Низький уклiн Борiсу, що не тiльки вправляв мозок нашому "керiвництву", а ще й вставляв iм дебелого прутня...
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23.09.2022 14:58 Ответить
Там вже лікування не допоможе. Тільки лоботомія, або повна зачистка
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23.09.2022 11:23 Ответить
Путін - це такий стрижень, який навиліт пробив мізки десяткам мільйонів мешканців ерефії.
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23.09.2022 11:30 Ответить
Як Зе, - це якийсь дурман, що отруїв мозок "українцям".
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23.09.2022 15:28 Ответить
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23.09.2022 11:24 Ответить
То що росія країна терорист і навіть не обговорюється. А хто переконував країну в 40 мільйонів, щоб подивитися в очі, де там десь має бути мир?
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23.09.2022 11:24 Ответить
Ми щиро бажаємо кацапам згоріти ще до пекла, але для цього є наші спеціальні люди з відповідними знаряддями, які знають, що їм робити і коли.
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23.09.2022 11:25 Ответить
ну шо, есть ли хорошие росияне?
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23.09.2022 11:26 Ответить
56 тищ в мішках
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23.09.2022 11:31 Ответить
немає там ніякого мозку
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23.09.2022 11:29 Ответить
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23.09.2022 11:30 Ответить
боротьбі здобудеш ти право своє"(с)
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23.09.2022 11:30 Ответить
США -- бо якшо за півроку ми вибили 50 тис. -- то ше роки и роки.
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23.09.2022 11:34 Ответить
умножь на 3-4 раненых . и того .....? Думаю посчитать сумеешь. В Беларуси на учениях было 120000 ,все сюда зашли ,+ была скрытая мобилизация ,+ подтаскивали части ,даже с дальнего востока ,не говоря о закавказье и европейской части. Так что потери могут значительно больше . На окружной Харькова в начале стояли колоны машин с бтэрами ,по 80 шт ,даже представить трудно сколько там было. Джавелин выпаливает ,до тла ,в танке экипаж можно поместить в спичечный коробок.
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23.09.2022 13:36 Ответить
И еще ,не было столько оружия ,как сей час.
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23.09.2022 13:37 Ответить
Дикии з Аидару сказав шо для них це не показник -- 400 тис. -- 4 млн. погибших . Ціль знищити Украіну любою ціною.
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23.09.2022 14:19 Ответить
Ранiше в сiрниковий коробок могли покласти гiмно на аналiзи, а зараз- цiлий кацапський панцер-екiпаж.. Але вiдмiнностi в наповнювачi практично нема..))
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23.09.2022 15:06 Ответить
Зелень ватная. Русня не люди
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23.09.2022 11:36 Ответить
Зеленський мабуть сподівається що хтось зможе переконати рашистську Росію? Це хибна думка
Війна закінчується або перемогою або поразкою і ніякі дипломатичні переговори на війні не варті тому що через деякий час знову почнеться війна .
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23.09.2022 11:41 Ответить
Знову ця чухня з оні же дєті. Немає там дітей , є вилупки які прийшли нас убивати
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23.09.2022 11:42 Ответить
Ти мавпо задля перемоги під Залужного копаєш?
Гівно недороблене!
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23.09.2022 11:44 Ответить
Мозги кацапам могут вправить только вычеты из платёжек. Из пенсий, зарплат, пособий и всего остального. В строке назначения должно стоять - "Репарации по итогам войны с Украиной - вычтено 9,5%".
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23.09.2022 11:46 Ответить
55
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23.09.2022 12:49 Ответить
они не смогут работать, ослабнут.
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23.09.2022 15:42 Ответить
Я не поняв він орків жаліє,що їх убьють,курсанти,оніжедеті і тд
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23.09.2022 12:12 Ответить
Чому це повинно дививути?Ще зовсiм недавно вони могли бачити , як цей "жалiсливий" зi сцени крутив для них оголеними сiдницями, та дригав прутнем на ролях..
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23.09.2022 15:13 Ответить
Согласен и с вариантом когда закончатся российские мобилизованные. И чем быстрее тем спокойнее для остального мира.
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23.09.2022 12:15 Ответить
Фраза гарна, але все йде до того що раніше росіяни закінчаться.
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23.09.2022 12:22 Ответить
аж занадто він тупий!
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23.09.2022 12:28 Ответить
"(російські мобілізовані. - Ред.) люди"...ну ну... військовий, коли вбиває, не має бачити перед собою людину.
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23.09.2022 12:37 Ответить
...фактично свідома, чи несвідома деморалізація Української Армії.
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23.09.2022 13:01 Ответить
Зеля каже правду... опосередковано й завуаліровано називаючи ху... йла тупим долбой ... обом. Більш відкрито говорити не позволяє дипломатичний етікет.
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23.09.2022 12:58 Ответить
Байдену дипломатичний етикет дозволив назвати путіна вбивцею, Порошенку також... а Зєлє не дозволяє?
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23.09.2022 13:03 Ответить
Високодуховнаэ васпитание маммы Риммы не пазваляет...
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23.09.2022 15:14 Ответить
Він реально боїться вимовити слово "путін"!
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23.09.2022 16:28 Ответить
Если маскали закончатся раньше, тоже неплохо.
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23.09.2022 13:16 Ответить
желательно табакеркой, модная кружка размером с термос тоже подойдет
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23.09.2022 13:19 Ответить
Вони, він, вона, його. Схоже воно боїться навіть фамілію ***** озвучити, редакція в дужках свої здогадки подає.
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23.09.2022 13:23 Ответить
Давно вже пройшли ті часи, коли можна було в лоб наступати без великих втрат, лінія фронту дуже широка,, то без зусиль можна крізь неї проникати і відрізати противника від постачання. А без постачання й техніки ніяких шансів втримати що-небудь нема. Лінія зіткнення настільки неймовірно широка, що може бути прорвана будь-де і будь-коли.
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23.09.2022 13:29 Ответить
В мурляндії 87 млн реально,в не 140.
Там не безкінечні людські ресурси...
Вони володіють інформацією про втрати на фронті.А нам треба більше бк,щоб втрати їхні удвоїлися.
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23.09.2022 13:35 Ответить
Хтось має вправити мозок керівництву РФ, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3369090
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23.09.2022 13:37 Ответить
З деякими твердженнями не можу погодитися.
1) "Людей примусово мобілізували, їх кидали сюди, щоби вони загинули" Москалі сюди потрапили за їх волею, бо у них завжди є вибір. Та і твердження, що вони тут, що б вони загинули може бути далекою побічною ціллю, але основна ціль вони тут, оскільки виконують завдання по знищенню українства.
2) "Коли закінчилися кадрові офіцери, вони почали брати різних пенсіонерів, коли закінчилися пенсіонери, вони почали брати молодих курсантів - це просто діти, які приїхали сюди гинути заради амбіцій однієї людини у світі, яка хоче воювати" - в московії не закінчилися кадрові офіцери (їх ще багато у в/ч півночі, центральної та східної московії), а ні пенсіонери. Молодих курсантів не варто називати дітьми (применшуючи їх відповідальність), вони нічим не відрізняються від більш дорослих москалів і мають тіж самі звірячі нахили. Ця війна не амбіції однієї людини (яку він не називає), це реалізація бажання того народу, що живе на сході від нас, з яким ми воюємо вже не одне століття.
3) "Я не хотів би думати, що війна завершиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну. Я вважаю, що війна має завершитися раніше, але хтось має вправити мозок їхньому військово-політичному керівництву РФ" - Краще б сказав, що таке завершення війни у його розумінні. Бо як на мене війна може й ніколи не закінчитися, вона лише перейде у іншу фазу "холодної" війни, а бойові дії можуть і не закінчитися після визволення всіх наших територій та продовжуватися на кордонах, прикладів у світі вистачає.
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23.09.2022 13:53 Ответить
Пару прильотів з ОТРК Грім-2/Сапсан по кремлю могли б вправити мозок мокшанам.
Але, схоже, доведеться асфольтом по них **@шити...
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23.09.2022 13:58 Ответить
Хтось має вправити мозок Зевладі
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23.09.2022 14:12 Ответить
Битьё определяет сознание.
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23.09.2022 14:16 Ответить
Переходите по ссылке петиции и голосуйте , голос каждого человека важен .

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Украина должна признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. Украинские патриоты зарегистрировали петицию о признании независимости Ичкерии. Для того, чтобы его рассмотрел Президент Украины, нужно не менее 25 тысяч. подписи. Чеченские борцы за свободу в составе батальонов Джохара Дудаева и Шейха Мансура проливает кровь за свободу Украины в борьбе с российскими оккупантами. Следовательно, это необходимо по моральным и политическим причинам. Победа Украины зависит не только от помощи Запада, но и от сопротивления оккупированных Россией стран внутри самой России. Все граждани Украины могут подписать эту петицию по ссылке:

[[https://petition.president.gov.ua/petition/156398]
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23.09.2022 14:24 Ответить
Щось не зрозуміло про "чуже нам не потрібно", це звіт пуйлу?
Якщо не знешкодити остаточно РФ то через 10 років вона відновиться і знову лесь нападе!
|Україна вже втратила не тільки $1 трильйон зруйнованого майна, а й 15 років економічного розвитку щоб це відбудувати.
Міфічні репарації повинні бути під контролем світової спільноти, щоб ніякий сучий друг з влади не прибрав поток під себе.
Пуйло - міжнародний терорист номер 1, після трибуналу повинні бути повішенні разом зі своїми родинами, кремлівськими, силовиками РФ, змконниками, держдумою, політичними партіями (а краще втоплені в гівні).
В ідеалі - влаштувати ток шоу з цього процесу (кому повільна страта за місяць чи навіть рік, потихеньку: біль та приниження, кому швидко - повісили, 20 хвилин посмикався і розплатився).
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23.09.2022 14:25 Ответить
и не только мозг.и еще гарной ***** навалить.и по всем раскладам это наша Украина.
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23.09.2022 14:36 Ответить
Президент України Володимир Зеленський закликав українські та іноземні компанії, фонди, а також приватних осіб приєднатися та підтримати гуманітарний Фонд першої леді України Олени Зеленської. Як повідомляє пресслужба президента, напередодні перша леді України Олена Зеленська презентувала свій Фонд на благодійному вечорі в Нью-Йорку. Він працюватиме за трьома основними напрямами: медицина, освіта та гуманітарна допомога. У рамках цих напрямів планується надавати адресну допомогу, інвестувати у відновлення дошкільної, шкільної освіти, поліклінік, амбулаторій та їхню матеріально-технічну базу, надавати гранти на навчання та наукові розробки. Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/860765.html
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23.09.2022 15:19 Ответить
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23.09.2022 15:36 Ответить
Родинам загиблих воїнів, вручать шматок асфальта замість 15 000 000 грн компенсації.
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23.09.2022 17:12 Ответить
Заодно і Щеневтіку добре б вкласти трохи мозгів.
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23.09.2022 16:38 Ответить
А нашому - хто вправить?
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23.09.2022 16:47 Ответить
 
 