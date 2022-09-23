Кто-то должен вправить мозг руководству РФ, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мобилизованные граждане РФ гибнут в Украине из-за амбиций президента РФ Владимира Путина.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на ежегодном филантропическом саммите Forbes400, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, мобилизация в РФ идет уже давно.
"Все это время скрытая мобилизация в РФ происходила. Это было просто непублично. Людей принудительно мобилизовали, их бросали сюда, чтобы они погибли. …Когда закончились кадровые офицеры, они начали брать разных пенсионеров, когда закончились пенсионеры, они начали брать молодых курсантов – это просто дети, приехавшие сюда погибать ради амбиций одного человека в мире, который хочет воевать. Он будет отправлять этих людей, ему все равно сколько этих людей. Даже я сейчас, президент страны, которая борется за свою свободу и против пришедших к нам военных России, но даже я сейчас говорю, что они (российские мобилизованные. - Ред.) люди, а для него (Путина. - Ред.) они куски мяса. Вот и все. Я не хотел бы думать, что война завершится тогда, когда кончатся эти люди, которых он отправляет на войну. Я считаю, что война должна завершиться раньше, но кто-то должен вправить мозг их военно-политическому руководству РФ", - подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что для Украины война закончится тогда, когда "мы вернем свое, а лишнее нам не нужно".
Пожалуйста, подождите...
А хто борець - той здобуває світ".
Гімн ОУН
Війна закінчується або перемогою або поразкою і ніякі дипломатичні переговори на війні не варті тому що через деякий час знову почнеться війна .
Гівно недороблене!
Там не безкінечні людські ресурси...
Вони володіють інформацією про втрати на фронті.А нам треба більше бк,щоб втрати їхні удвоїлися.
1) "Людей примусово мобілізували, їх кидали сюди, щоби вони загинули" Москалі сюди потрапили за їх волею, бо у них завжди є вибір. Та і твердження, що вони тут, що б вони загинули може бути далекою побічною ціллю, але основна ціль вони тут, оскільки виконують завдання по знищенню українства.
2) "Коли закінчилися кадрові офіцери, вони почали брати різних пенсіонерів, коли закінчилися пенсіонери, вони почали брати молодих курсантів - це просто діти, які приїхали сюди гинути заради амбіцій однієї людини у світі, яка хоче воювати" - в московії не закінчилися кадрові офіцери (їх ще багато у в/ч півночі, центральної та східної московії), а ні пенсіонери. Молодих курсантів не варто називати дітьми (применшуючи їх відповідальність), вони нічим не відрізняються від більш дорослих москалів і мають тіж самі звірячі нахили. Ця війна не амбіції однієї людини (яку він не називає), це реалізація бажання того народу, що живе на сході від нас, з яким ми воюємо вже не одне століття.
3) "Я не хотів би думати, що війна завершиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну. Я вважаю, що війна має завершитися раніше, але хтось має вправити мозок їхньому військово-політичному керівництву РФ" - Краще б сказав, що таке завершення війни у його розумінні. Бо як на мене війна може й ніколи не закінчитися, вона лише перейде у іншу фазу "холодної" війни, а бойові дії можуть і не закінчитися після визволення всіх наших територій та продовжуватися на кордонах, прикладів у світі вистачає.
Але, схоже, доведеться асфольтом по них **@шити...
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Украина должна признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. Украинские патриоты зарегистрировали петицию о признании независимости Ичкерии. Для того, чтобы его рассмотрел Президент Украины, нужно не менее 25 тысяч. подписи. Чеченские борцы за свободу в составе батальонов Джохара Дудаева и Шейха Мансура проливает кровь за свободу Украины в борьбе с российскими оккупантами. Следовательно, это необходимо по моральным и политическим причинам. Победа Украины зависит не только от помощи Запада, но и от сопротивления оккупированных Россией стран внутри самой России. Все граждани Украины могут подписать эту петицию по ссылке:
[[https://petition.president.gov.ua/petition/156398]
Якщо не знешкодити остаточно РФ то через 10 років вона відновиться і знову лесь нападе!
|Україна вже втратила не тільки $1 трильйон зруйнованого майна, а й 15 років економічного розвитку щоб це відбудувати.
Міфічні репарації повинні бути під контролем світової спільноти, щоб ніякий сучий друг з влади не прибрав поток під себе.
Пуйло - міжнародний терорист номер 1, після трибуналу повинні бути повішенні разом зі своїми родинами, кремлівськими, силовиками РФ, змконниками, держдумою, політичними партіями (а краще втоплені в гівні).
В ідеалі - влаштувати ток шоу з цього процесу (кому повільна страта за місяць чи навіть рік, потихеньку: біль та приниження, кому швидко - повісили, 20 хвилин посмикався і розплатився).