Кто-то должен вправить мозг руководству РФ, - Зеленский

Мобилизованные граждане РФ гибнут в Украине из-за амбиций президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на ежегодном филантропическом саммите Forbes400, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, мобилизация в РФ идет уже давно.

"Все это время скрытая мобилизация в РФ происходила. Это было просто непублично. Людей принудительно мобилизовали, их бросали сюда, чтобы они погибли. …Когда закончились кадровые офицеры, они начали брать разных пенсионеров, когда закончились пенсионеры, они начали брать молодых курсантов – это просто дети, приехавшие сюда погибать ради амбиций одного человека в мире, который хочет воевать. Он будет отправлять этих людей, ему все равно сколько этих людей. Даже я сейчас, президент страны, которая борется за свою свободу и против пришедших к нам военных России, но даже я сейчас говорю, что они (российские мобилизованные. - Ред.) люди, а для него (Путина. - Ред.) они куски мяса. Вот и все. Я не хотел бы думать, что война завершится тогда, когда кончатся эти люди, которых он отправляет на войну. Я считаю, что война должна завершиться раньше, но кто-то должен вправить мозг их военно-политическому руководству РФ", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что для Украины война закончится тогда, когда "мы вернем свое, а лишнее нам не нужно".

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