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Братську могилу знайдено в деокупованій Козачій Лопані

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

козача,лопань

Місцеві мешканці показали братську могилу, в якій окупанти хоронили своїх жертв.

Про це повідомив начальник Нацполіції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом туди прибудуть спеціалізовані слідчо-оперативні групи для проведення слідчих дій. Крім того, люди розповіли, що деяких утримуваних окупанти при відступі вивезли із собою, щоб не залишати слідів своїх злочинів", - повідомив Клименко. 

Також у будівлі відділу поліції в Козачій Лопані окупанти влаштували катівню.

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Автор: Марина Макєєва
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от уроди
де не влізли - там катування кров і смерть
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23.09.2022 17:15 Відповісти
а ведь кто-то допустил чтобы они туда так легко влезли....все на шашлыки(
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23.09.2022 17:19 Відповісти
А світ і далі занепокоєний, а раша і далі в ООН, вбивці і гвалтівники, щоб ви здохли.
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23.09.2022 17:16 Відповісти
ось так вони визволяють людей з-під ярма київського неонацистського режиму.Воістину путін-це антихрист,батько брехні.
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23.09.2022 17:38 Відповісти
Ето так выглядит *мир-по руzки*. С расстрелами, братскими могилами, пыточными и разрушенными до тла городами.
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23.09.2022 17:58 Відповісти
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23.09.2022 19:09 Відповісти
Мир орды.
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23.09.2022 21:44 Відповісти
 
 