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Братская могила найдена в деоккупированной Казачьей Лопани

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

козача,лопань

Местные жители показали братскую могилу, в которой оккупанты хоронили своих жертв.

Об этом сообщил начальник Нацполиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время туда прибудут специализированные следственно-оперативные группы для проведения следственных действий. Кроме того, люди рассказали, что некоторых удерживаемых оккупанты при отступлении вывезли с собой, чтобы не оставлять следов своих преступлений", - сообщил Клименко.

Также в здании отдела полиции в Казачьей Лопане оккупанты устроили пыточную.

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от уроди
де не влізли - там катування кров і смерть
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23.09.2022 17:15 Ответить
а ведь кто-то допустил чтобы они туда так легко влезли....все на шашлыки(
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23.09.2022 17:19 Ответить
А світ і далі занепокоєний, а раша і далі в ООН, вбивці і гвалтівники, щоб ви здохли.
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23.09.2022 17:16 Ответить
ось так вони визволяють людей з-під ярма київського неонацистського режиму.Воістину путін-це антихрист,батько брехні.
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23.09.2022 17:38 Ответить
Ето так выглядит *мир-по руzки*. С расстрелами, братскими могилами, пыточными и разрушенными до тла городами.
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23.09.2022 17:58 Ответить
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23.09.2022 19:09 Ответить
Мир орды.
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23.09.2022 21:44 Ответить
 
 