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Белогоровка зачищена и полностью под контролем ВСУ, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Белогоровка в Луганской области зачищена и полностью под контролем ВСУ.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Нам всем стоит запастись терпением в предвкушении масштабной деоккупации Луганщины. Этот процесс будет значительно тяжелее, чем на Харьковщине. За каждый сантиметр луганской земли будет тяжелая борьба. Враг готовится к обороне, так что "парадом" не зайдем.
Люди нас ждут. Мы готовимся. Украинские власти сразу начнут работать в деоккупированных громадах. Время и терпение. Следите за официальной информацией", - отметил он.
Топ комментарии
+42 U A 03b737e8
показать весь комментарий19.09.2022 16:02
+37 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий19.09.2022 16:08
+30 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий19.09.2022 16:11
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А вот варежку этому гайдаю надо давно что бы СБУ или ВСУ заткнули. Гжде оно было и куда сдрыстнуло со своего поста сразу, 24 февраля, лучше пускай расскажет, чем теперь красоваться на чужих подвигах.
Даремно вони на цей берег переправилися... Їх тільки роZебошили ще сильніше.
Не всякий російський окупант допливе до середини Сіверського Дінця - знову актуально!!!)))
Слава ЗСУ!!!