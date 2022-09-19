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Белогоровка зачищена и полностью под контролем ВСУ, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

луганщина,білогорівка

Белогоровка в Луганской области зачищена и полностью под контролем ВСУ.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Нам всем стоит запастись терпением в предвкушении масштабной деоккупации Луганщины. Этот процесс будет значительно тяжелее, чем на Харьковщине. За каждый сантиметр луганской земли будет тяжелая борьба. Враг готовится к обороне, так что "парадом" не зайдем.
Люди нас ждут. Мы готовимся. Украинские власти сразу начнут работать в деоккупированных громадах. Время и терпение. Следите за официальной информацией", - отметил он.

Также смотрите: На Харьковщине ВСУ форсировали реку Оскол: теперь контролируют и левый берег, - Стратком. ВИДЕО
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Топ комментарии
+42
Слава ЗСУ!
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19.09.2022 16:02
+37
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19.09.2022 16:08
+30
5 км до Лисичанська
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19.09.2022 16:11
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Слава ЗСУ!
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19.09.2022 16:02 Ответить
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19.09.2022 16:08 Ответить
5 км до Лисичанська
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19.09.2022 16:11 Ответить
до Лисичанска 10 км по дороге!
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19.09.2022 16:53 Ответить
Нах. Нам ще зі своїми прокацапленими розбиратись роками. Нехай БНР процвітає собі сама. Хіба дуже попроситься до нас.
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19.09.2022 16:18 Ответить
ніхт. нехай воює за незалежність з московським улусом до останнього кацапа в обох паханатах. А ми, якщо дуже попросять, допоможемо. Всебічним занепокоєнням. Та глибокою стурбованістю.
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19.09.2022 17:50 Ответить
І я так вважаю.
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19.09.2022 20:16 Ответить
Гаона новина .Слава ЗСУ!!!Смерть ворогам .
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19.09.2022 16:18 Ответить
Гайдай ещё тот фантаст. Ждём сообщени от генштаба
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19.09.2022 16:23 Ответить
От зовсім не зрозумілий цей Гайдай..."...кожна п*ядь луганської землі,"парадом" не зайдемо..."-це що агітка для кацапів.Заклик чинити опір?ВСУ буде звільняти свою українську землю.І де це було зроблено легко?Чи Гайдай ведеться на кацапські "плановый отвод войск"-"жест доброй воли"?Краще б розказав скільки вибухів в Луганську він сам організував,скільки казарм з кацапами спалив разом з кацапами.
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19.09.2022 16:32 Ответить
А у твою розумну голову не приходила думка, що його повідомлення узгоджені? Дивно!
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19.09.2022 18:18 Ответить
Фантаст не фантаст, а с самого утрам куча фото с нашими флагами в этом населенном пункте. Или ты опечален этим фактом?
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19.09.2022 17:08 Ответить
Щоб в цьому переконатися, то подивись це відео: https://twitter.com/666_mancer/status/1571739186696273920?s=20&t=1TrchmwXntEt5CzNlgwM9Q
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19.09.2022 17:17 Ответить
Переконатися в чому? Що зранку телеграм канали постять українські прапори з Білогірівки, а Гайдай тільки зараз це озвучив? Навіщо одну тему перебивати їншою???
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19.09.2022 17:43 Ответить
Тим паче є відео і фото зруйнованої автостанції у Сватово
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19.09.2022 17:44 Ответить
Прекрасная новость.
А вот варежку этому гайдаю надо давно что бы СБУ или ВСУ заткнули. Гжде оно было и куда сдрыстнуло со своего поста сразу, 24 февраля, лучше пускай расскажет, чем теперь красоваться на чужих подвигах.
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19.09.2022 16:24 Ответить
А бункерный упырь уже за "освобождение Луганской НР" медали и ордена раздал. Интересно, отбирать будут?
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19.09.2022 16:29 Ответить
отберут и засунут им в резиновые ж...
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19.09.2022 16:53 Ответить
А Белогоровка была в оккупации? Это разве не то последнее село, которое свинорылы не взяли?
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19.09.2022 16:47 Ответить
Нет єто то предпоследнее где кацапам не по детски наваляли.они уже там его городом русской слави успели назвать.
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19.09.2022 17:16 Ответить
Під Білогорівкою наші кацапам влаштували "жуковську трьохрядку" - вони тричі пробували річку форсувать і тричі наші хлопці переправу і техніку розбивали, а кацапів "на фарш пускали"
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19.09.2022 20:01 Ответить
гайдай не может не болтать зря? Уже столько раз было обьявлено, о всех новостях обьявляет Генштаб.
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19.09.2022 16:49 Ответить
Пишуть: https://t.me/operativnoZSU/42751
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19.09.2022 16:53 Ответить
У Гайдая язик як помело. Він своїми пустими заявами себе так вже скомпрометував, що в колах військових про нього вже жарти ходять. Він більше шкодить від того що робить необгрунтовані вкиди які часто не відповідають дійсності
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19.09.2022 17:02 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь, рідненькі
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19.09.2022 17:40 Ответить
Ху а гай енд дай 🤔🧐😁
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19.09.2022 17:46 Ответить
Слава ЗСУ!
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19.09.2022 17:53 Ответить
Це яка така Білогорівка? Та сама, де оркам при переправі сафарі влаштували і розстрілювали їх, як у тирі?
Даремно вони на цей берег переправилися... Їх тільки роZебошили ще сильніше.
Не всякий російський окупант допливе до середини Сіверського Дінця - знову актуально!!!)))
Слава ЗСУ!!!
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19.09.2022 19:59 Ответить
Як на мене, то хєр би з тим звільненням тої Луганщини, там українців не лишилось. Землю цю можна звільнити пізніше, давши виздихати всьому на цій території. Зберегти життя наших воїнів, звільнити південь та Кримзначно важливіше.
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19.09.2022 20:04 Ответить
Тактика 1000 порезов. Берегите людей. Быстро только кошки родят.
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19.09.2022 21:53 Ответить
 
 