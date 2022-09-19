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Білогорівка зачищена і повністю під контролем ЗСУ, - Гайдай
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Білогорівка на Луганщині зачищена і повністю під контролем ЗСУ.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож "парадом" не зайдемо.
Люди нас чекають. Ми готуємося. Українська влада одразу почне працювати в деокупованих громадах. Час і терпіння. Слідкуйте за офіційною інформацією", - зазначив він.
Топ коментарі
+42 U A 03b737e8
показати весь коментар19.09.2022 16:02
+37 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар19.09.2022 16:08
+30 Алекс Мышкевич
показати весь коментар19.09.2022 16:11
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Будь ласка, зачекайте...
А вот варежку этому гайдаю надо давно что бы СБУ или ВСУ заткнули. Гжде оно было и куда сдрыстнуло со своего поста сразу, 24 февраля, лучше пускай расскажет, чем теперь красоваться на чужих подвигах.
Даремно вони на цей берег переправилися... Їх тільки роZебошили ще сильніше.
Не всякий російський окупант допливе до середини Сіверського Дінця - знову актуально!!!)))
Слава ЗСУ!!!