Білогорівка зачищена і повністю під контролем ЗСУ, - Гайдай

Білогорівка на Луганщині зачищена і повністю під контролем ЗСУ.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож "парадом" не зайдемо.

Люди нас чекають. Ми готуємося. Українська влада одразу почне працювати в деокупованих громадах. Час і терпіння. Слідкуйте за офіційною інформацією", - зазначив він.

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