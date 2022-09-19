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Білогорівка зачищена і повністю під контролем ЗСУ, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина,білогорівка

Білогорівка на Луганщині зачищена і повністю під контролем ЗСУ.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож "парадом" не зайдемо.
Люди нас чекають. Ми готуємося. Українська влада одразу почне працювати в деокупованих громадах. Час і терпіння. Слідкуйте за офіційною інформацією", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти повернулись у Кремінну, позривали українські прапори та вимкнули інтернет, - Гайдай

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+42
Слава ЗСУ!
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19.09.2022 16:02
+37
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19.09.2022 16:08
+30
5 км до Лисичанська
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19.09.2022 16:11
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Слава ЗСУ!
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19.09.2022 16:02 Відповісти
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19.09.2022 16:08 Відповісти
5 км до Лисичанська
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19.09.2022 16:11 Відповісти
до Лисичанска 10 км по дороге!
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19.09.2022 16:53 Відповісти
Нах. Нам ще зі своїми прокацапленими розбиратись роками. Нехай БНР процвітає собі сама. Хіба дуже попроситься до нас.
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19.09.2022 16:18 Відповісти
ніхт. нехай воює за незалежність з московським улусом до останнього кацапа в обох паханатах. А ми, якщо дуже попросять, допоможемо. Всебічним занепокоєнням. Та глибокою стурбованістю.
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19.09.2022 17:50 Відповісти
І я так вважаю.
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19.09.2022 20:16 Відповісти
Гаона новина .Слава ЗСУ!!!Смерть ворогам .
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19.09.2022 16:18 Відповісти
Гайдай ещё тот фантаст. Ждём сообщени от генштаба
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19.09.2022 16:23 Відповісти
От зовсім не зрозумілий цей Гайдай..."...кожна п*ядь луганської землі,"парадом" не зайдемо..."-це що агітка для кацапів.Заклик чинити опір?ВСУ буде звільняти свою українську землю.І де це було зроблено легко?Чи Гайдай ведеться на кацапські "плановый отвод войск"-"жест доброй воли"?Краще б розказав скільки вибухів в Луганську він сам організував,скільки казарм з кацапами спалив разом з кацапами.
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19.09.2022 16:32 Відповісти
А у твою розумну голову не приходила думка, що його повідомлення узгоджені? Дивно!
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19.09.2022 18:18 Відповісти
Фантаст не фантаст, а с самого утрам куча фото с нашими флагами в этом населенном пункте. Или ты опечален этим фактом?
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19.09.2022 17:08 Відповісти
Щоб в цьому переконатися, то подивись це відео: https://twitter.com/666_mancer/status/1571739186696273920?s=20&t=1TrchmwXntEt5CzNlgwM9Q
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19.09.2022 17:17 Відповісти
Переконатися в чому? Що зранку телеграм канали постять українські прапори з Білогірівки, а Гайдай тільки зараз це озвучив? Навіщо одну тему перебивати їншою???
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19.09.2022 17:43 Відповісти
Тим паче є відео і фото зруйнованої автостанції у Сватово
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19.09.2022 17:44 Відповісти
Прекрасная новость.
А вот варежку этому гайдаю надо давно что бы СБУ или ВСУ заткнули. Гжде оно было и куда сдрыстнуло со своего поста сразу, 24 февраля, лучше пускай расскажет, чем теперь красоваться на чужих подвигах.
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19.09.2022 16:24 Відповісти
А бункерный упырь уже за "освобождение Луганской НР" медали и ордена раздал. Интересно, отбирать будут?
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19.09.2022 16:29 Відповісти
отберут и засунут им в резиновые ж...
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19.09.2022 16:53 Відповісти
А Белогоровка была в оккупации? Это разве не то последнее село, которое свинорылы не взяли?
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19.09.2022 16:47 Відповісти
Нет єто то предпоследнее где кацапам не по детски наваляли.они уже там его городом русской слави успели назвать.
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19.09.2022 17:16 Відповісти
Під Білогорівкою наші кацапам влаштували "жуковську трьохрядку" - вони тричі пробували річку форсувать і тричі наші хлопці переправу і техніку розбивали, а кацапів "на фарш пускали"
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19.09.2022 20:01 Відповісти
гайдай не может не болтать зря? Уже столько раз было обьявлено, о всех новостях обьявляет Генштаб.
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19.09.2022 16:49 Відповісти
Пишуть: https://t.me/operativnoZSU/42751
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19.09.2022 16:53 Відповісти
У Гайдая язик як помело. Він своїми пустими заявами себе так вже скомпрометував, що в колах військових про нього вже жарти ходять. Він більше шкодить від того що робить необгрунтовані вкиди які часто не відповідають дійсності
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19.09.2022 17:02 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь, рідненькі
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19.09.2022 17:40 Відповісти
Ху а гай енд дай 🤔🧐😁
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19.09.2022 17:46 Відповісти
Слава ЗСУ!
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19.09.2022 17:53 Відповісти
Це яка така Білогорівка? Та сама, де оркам при переправі сафарі влаштували і розстрілювали їх, як у тирі?
Даремно вони на цей берег переправилися... Їх тільки роZебошили ще сильніше.
Не всякий російський окупант допливе до середини Сіверського Дінця - знову актуально!!!)))
Слава ЗСУ!!!
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19.09.2022 19:59 Відповісти
Як на мене, то хєр би з тим звільненням тої Луганщини, там українців не лишилось. Землю цю можна звільнити пізніше, давши виздихати всьому на цій території. Зберегти життя наших воїнів, звільнити південь та Кримзначно важливіше.
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19.09.2022 20:04 Відповісти
Тактика 1000 порезов. Берегите людей. Быстро только кошки родят.
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19.09.2022 21:53 Відповісти
 
 