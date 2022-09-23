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13 тис. вчителів перебувають за межами України, - МОН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа,учитель,ноутбук

З початку навчального року понад 3,5 тис. вчителів повернулися до України, 13 13 тисяч перебувають за кордоном.

Мро це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"Перемогою є повернення наших вчителів із-за кордону. З початку нового навчального року понад 3,5 тисячі з них повернулися в Україну і продовжують викладати, проте ще 13 тисяч перебувають за межами країни", - зазначив Шкарлет.

За його словами, навчальні заклади мають автономію у питаннях організації освітнього процесу, тому рішення щодо форми роботи вчителів ухвалюють керівники закладів.

"Якщо школа працює в онлайні чи змішаному режимі, то вчитель, який перебуває за кордоном, може працювати дистанційно", - пояснив міністр.

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Автор: Володимир Янченко
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Здебільшого жінки з дітьми...
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23.09.2022 18:57 Відповісти
Усе вони розуміють.
І знають, чим це скінчиться.
Буде як завжди.
Сьогодні в одній із російських шкіл
____________________________________________________________________________________
"...Учительница русского сегодня начала урок со слов "Ну давайте готовиться к ЕГЭ, вдруг оно у вас все таки будет".
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23.09.2022 18:58 Відповісти
Ну а тепер нехай кожен себе запитає чи повернувся б він/вона на місці вчительки з мізерною зарплатнею в країну яка є жертвою "великого крадійництва", знаходиться в стані війни і де надвисокі ціни на все? Пристосуватися тут до існуючих умов значно важче ніж вивчити мову і почати нове життя за кордоном. Головне це добратись до Канади. Так щоб подалі від ***** і українських ************** яких кришує зє.
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23.09.2022 20:02 Відповісти
Нарешті по 5000 доларів заробляють
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23.09.2022 22:06 Відповісти
 
 