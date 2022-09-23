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13 тис. вчителів перебувають за межами України, - МОН
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З початку навчального року понад 3,5 тис. вчителів повернулися до України, 13 13 тисяч перебувають за кордоном.
Мро це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.
"Перемогою є повернення наших вчителів із-за кордону. З початку нового навчального року понад 3,5 тисячі з них повернулися в Україну і продовжують викладати, проте ще 13 тисяч перебувають за межами країни", - зазначив Шкарлет.
За його словами, навчальні заклади мають автономію у питаннях організації освітнього процесу, тому рішення щодо форми роботи вчителів ухвалюють керівники закладів.
"Якщо школа працює в онлайні чи змішаному режимі, то вчитель, який перебуває за кордоном, може працювати дистанційно", - пояснив міністр.
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Сьогодні в одній із російських шкіл
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"...Учительница русского сегодня начала урок со слов "Ну давайте готовиться к ЕГЭ, вдруг оно у вас все таки будет".