13 тис. вчителів перебувають за межами України, - МОН

З початку навчального року понад 3,5 тис. вчителів повернулися до України, 13 13 тисяч перебувають за кордоном.

Мро це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"Перемогою є повернення наших вчителів із-за кордону. З початку нового навчального року понад 3,5 тисячі з них повернулися в Україну і продовжують викладати, проте ще 13 тисяч перебувають за межами країни", - зазначив Шкарлет.

За його словами, навчальні заклади мають автономію у питаннях організації освітнього процесу, тому рішення щодо форми роботи вчителів ухвалюють керівники закладів.

"Якщо школа працює в онлайні чи змішаному режимі, то вчитель, який перебуває за кордоном, може працювати дистанційно", - пояснив міністр.

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