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Новини Економіка
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ТЕС (219) Центр Разумкова (175) енергетика (1652)

Завдяки понаднормовій роботі приватних ТЕС, державні можуть провести планові ремонти, – Центр Разумкова

Новини Цензор.НЕТ Економіка

тец

Приватні ТЕС несуть найбільше балансуюче навантаження в українській енергосистемі та перевиконують план "Укренерго", що дозволяє державним станціям завершувати планові ремонти.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив провідний експерт енергетичних програм "Центру Разумкова" Максим Білявський, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо розуміти, що на ТЕС зараз припадає найбільше навантаження. Базове навантаження відпускають атомні електростанції, а регулювання частоти відбувається за рахунок ГЕС, ГАЕС, ТЕС і ТЕЦ. На сьогодні теплову генерацію фактично витягує приватна генеруюча компанія. Наскільки мені відомо, вони перевиконують свій план, який був доведений диспетчером "Укренерго". Завдяки приватній генерації державні має зараз можливість провести планові ремонтні роботи", - розповів експерт.

Коментуючи підготовку до проходження Україною опалювального сезону та до чого готуватися українцям взимку він підкреслив, що завзяття у енергетиків не менше, ніж у українських захисників.

"Наша галузь і люди у ній фантастичні. Це герої енергетичного фронту. Вони зробили і роблять все для того, аби незважаючи на усі безпрецедентні ситуації і виклики, опалювальний сезон пройшов успішно. Тому я налаштований не настільки песимістично, як деякі мої колеги. І закликаю українців довіряти енергетикам так само, як ми довіряємо ЗСУ", - розповів Білявський.

Також читайте: В Україні стрімко збільшилася кількість ТЕС, які перебувають в аварійних ремонтах

Нагадаємо, раніше компанія ДТЕК Ріната Ахметова допомогла державним ТЕС з постачанням вугілля. Державна генерація отримала близько 50 тисяч тон.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Хм, таку інформацію мав би подавати міністр енергетики, а не "опитувальник" разумкова
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23.09.2022 19:48
+9
Опять Рыжий-НЕ олигарх на сцене, давно не видно было. И снова спасает страну, в основном невероятными усилиями своих пиарщиков и лоббистов
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23.09.2022 19:41
+8
Эксперт из центра Разумкова . Каким боком это контора к энергобезопасности государства ? Рисовать рейтинг клоуну у нее лучше получается
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23.09.2022 19:57
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Не треба робити жодних заяв про критичні галузі. Або пишить: пуйло все розбомбив, нічого не працює.
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23.09.2022 19:40 Відповісти
Опять Рыжий-НЕ олигарх на сцене, давно не видно было. И снова спасает страну, в основном невероятными усилиями своих пиарщиков и лоббистов
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23.09.2022 19:41 Відповісти
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23.09.2022 19:41 Відповісти
І знову падло без прізвища
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23.09.2022 20:25 Відповісти
Цікаво,де зараз молодший разумков боронить Україну? Щось давно його не видно
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23.09.2022 19:43 Відповісти
мабудь у Торонто, там ж теж вчився
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23.09.2022 20:06 Відповісти
віртуально
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23.09.2022 20:38 Відповісти
Хм, таку інформацію мав би подавати міністр енергетики, а не "опитувальник" разумкова
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23.09.2022 19:48 Відповісти
Эксперт из центра Разумкова . Каким боком это контора к энергобезопасности государства ? Рисовать рейтинг клоуну у нее лучше получается
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23.09.2022 19:57 Відповісти
зайдіть на їх сайт - головної сторінки вистачить
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23.09.2022 20:08 Відповісти
Мадам. Вы разницу между экспертом и аналитиком знаете?. И да.. О икакой наднагрузке СЕЙЧАС рассказывает этот "эксперд"? Напоминаю. Отопительный сезон в Украине еще не начался. А школы и д\с в большинстве регионов в отопительный сезон и работать не будут. Так что медаль ему не положена
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23.09.2022 20:33 Відповісти
Давненько не було чути Центру Разумкова,
видно, АхмАтов грошенят для піару підкинув
Ахмет-сіла!
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23.09.2022 19:57 Відповісти
Гудок знову загудів і просе дотацій
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23.09.2022 20:24 Відповісти
кстати, когда там с 91 года "наши" "бизнесмены" построили последнюю тэс\гес\аэс?
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23.09.2022 20:52 Відповісти
или первую?
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23.09.2022 20:55 Відповісти
Нафік їм той гемор, набагато комфортніше доїти залишки держави і утримувати заради безпеки процесу одноразові партєйкі, телеканали, центри разумкових, київські школи економіки, etc.
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24.09.2022 00:15 Відповісти
БЛYA, а у нас є приватні ТЕС ⁉️ ПЗЦ
Кучмівський олігархічний комунізм, як він задовбав, переприватизація як вихід.
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23.09.2022 22:13 Відповісти
 
 