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зима (116) опалення (349) ТЕС (219) Укренерго (572)

В Україні стрімко збільшилася кількість ТЕС, які перебувають в аварійних ремонтах

Новини Цензор.НЕТ Економіка

тес,донбасенерго,словянська

В енергосистемі України розпочалося сезонне збільшення споживання електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Зараз сукупна потужність енергоблоків ТЕС, що знаходяться в аварійному ремонті, щодня вдвічі й більше перевищує показник аналогічного періоду 2021 року.
Кількість енергоблоків, що раніше не працювали через відсутність палива наразі зменшилася", - йдеться в повідомленні. 

Проте попри відсутність виробництва електроенергії на Запорізькій АЕС, наразі власна генерація покриває всі потреби українських споживачів, а також забезпечує експорт електроенергії до Європи.

В НЕК "Укренерго" наголосили, що для успішного  проходження опалювального сезону 2022-2023 років необхідно забезпечити безперебійну роботу теплової генерації та зробити все необхідне для завершення підготовки енергоблоків до зими та надійної роботи енергосистеми в цей період. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В "Укренерго" готують резервні шляхи живлення на випадок ударів РФ

Автор: Марина Макєєва
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керівників ТЕС до кримінальної відповідальності з конфіскаціею майна.... дотягнули до холодів і встають на ремонти... саботаж *****.....
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23.09.2022 10:32 Відповісти
Звісно. Бо вкладати треба гроші в модернізайію, а не класти в кармани зеленому лайну Та і не тільки зеленому
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23.09.2022 10:33 Відповісти
Нужны дизель-генераторы,и много...Йенс Столтенберг говорил об этом совсем недавно...но ЗеКодломоцским не доходит...
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23.09.2022 10:33 Відповісти
Ремонтировать нужно не ТЭС, а ПВО!
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23.09.2022 10:41 Відповісти
Абсолютно з Вами згоден!Кацапи не можуть нічого зробити з нами на полі бою,але можуть влаштувати гуманітарну кризу і геноцид,розбомблюючи електростанції і іншу енергетичну інфраструктуру!
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23.09.2022 10:49 Відповісти
нежданчик?
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23.09.2022 10:45 Відповісти
Потрібно підривати російські ТЕЦ, 1) щоб їм не повадно було, 2) щоб кацапи не заробляли на продажу електрики, 3) і щоб Європа перестала у кацапів щось купувати взагалі.
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23.09.2022 11:21 Відповісти
Цiкаво це все наслiдкi обстрiлiв чи Рудий знову за свое взявся?
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23.09.2022 12:14 Відповісти
Країна готова до опалювального сезону на 85 відсотків так каже уряд Стало тепліше?
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23.09.2022 14:18 Відповісти
 
 