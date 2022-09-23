В Україні стрімко збільшилася кількість ТЕС, які перебувають в аварійних ремонтах

В енергосистемі України розпочалося сезонне збільшення споживання електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Зараз сукупна потужність енергоблоків ТЕС, що знаходяться в аварійному ремонті, щодня вдвічі й більше перевищує показник аналогічного періоду 2021 року.

Кількість енергоблоків, що раніше не працювали через відсутність палива наразі зменшилася", - йдеться в повідомленні.

Проте попри відсутність виробництва електроенергії на Запорізькій АЕС, наразі власна генерація покриває всі потреби українських споживачів, а також забезпечує експорт електроенергії до Європи.

В НЕК "Укренерго" наголосили, що для успішного проходження опалювального сезону 2022-2023 років необхідно забезпечити безперебійну роботу теплової генерації та зробити все необхідне для завершення підготовки енергоблоків до зими та надійної роботи енергосистеми в цей період.

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