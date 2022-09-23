В Украине стремительно увеличилось количество ТЭС, находящихся в аварийных ремонтах

В энергосистеме Украины началось сезонное увеличение потребления электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Сейчас совокупная мощность находящихся в аварийном ремонте энергоблоков ТЭС ежедневно вдвое и больше превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Количество энергоблоков, ранее не работавших из-за отсутствия топлива, пока уменьшилось", - говорится в сообщении.

Однако, несмотря на отсутствие производства электроэнергии на Запорожской АЭС, собственная генерация покрывает все потребности украинских потребителей, а также обеспечивает экспорт электроэнергии в Европу.

В НЭК "Укрэнерго" подчеркнули, что для успешного прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов необходимо обеспечить бесперебойную работу тепловой генерации и сделать все необходимое для завершения подготовки энергоблоков к зиме и надежной работы энергосистемы в этот период.

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