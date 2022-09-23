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Новости Экономика
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зима (164) Тарифы на отопление (691) ТЭС (240) Укрэнерго (440)

В Украине стремительно увеличилось количество ТЭС, находящихся в аварийных ремонтах

Новости Цензор.НЕТ Экономика

тес,донбасенерго,словянська

В энергосистеме Украины началось сезонное увеличение потребления электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Сейчас совокупная мощность находящихся в аварийном ремонте энергоблоков ТЭС ежедневно вдвое и больше превышает показатель аналогичного периода 2021 года.
Количество энергоблоков, ранее не работавших из-за отсутствия топлива, пока уменьшилось", - говорится в сообщении.

Однако, несмотря на отсутствие производства электроэнергии на Запорожской АЭС, собственная генерация покрывает все потребности украинских потребителей, а также обеспечивает экспорт электроэнергии в Европу.

В НЭК "Укрэнерго" подчеркнули, что для успешного прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов необходимо обеспечить бесперебойную работу тепловой генерации и сделать все необходимое для завершения подготовки энергоблоков к зиме и надежной работы энергосистемы в этот период.

Также смотрите: Украина полностью обеспечена топливным ресурсом на зиму, - Буславец. ВИДЕО
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керівників ТЕС до кримінальної відповідальності з конфіскаціею майна.... дотягнули до холодів і встають на ремонти... саботаж *****.....
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23.09.2022 10:32 Ответить
Звісно. Бо вкладати треба гроші в модернізайію, а не класти в кармани зеленому лайну Та і не тільки зеленому
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23.09.2022 10:33 Ответить
Нужны дизель-генераторы,и много...Йенс Столтенберг говорил об этом совсем недавно...но ЗеКодломоцским не доходит...
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23.09.2022 10:33 Ответить
Ремонтировать нужно не ТЭС, а ПВО!
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23.09.2022 10:41 Ответить
Абсолютно з Вами згоден!Кацапи не можуть нічого зробити з нами на полі бою,але можуть влаштувати гуманітарну кризу і геноцид,розбомблюючи електростанції і іншу енергетичну інфраструктуру!
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23.09.2022 10:49 Ответить
нежданчик?
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23.09.2022 10:45 Ответить
Потрібно підривати російські ТЕЦ, 1) щоб їм не повадно було, 2) щоб кацапи не заробляли на продажу електрики, 3) і щоб Європа перестала у кацапів щось купувати взагалі.
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23.09.2022 11:21 Ответить
Цiкаво це все наслiдкi обстрiлiв чи Рудий знову за свое взявся?
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23.09.2022 12:14 Ответить
Країна готова до опалювального сезону на 85 відсотків так каже уряд Стало тепліше?
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23.09.2022 14:18 Ответить
 
 