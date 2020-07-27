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Украина полностью обеспечена топливным ресурсом на зиму, - Буславец. ВИДЕО

Временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заверила, что Украина полностью обеспечена топливным ресурсом к началу отопительного сезона 2020/2021.

Об этом сказала Буславец на брифинге в Киеве 27 июля, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня мы полностью обеспечены топливным ресурсом к началу отопительного сезона, как углем, так и газом", – сказала Буславец.

По ее словам, в плановом режиме проводятся все ремонтные программы энергооборудования и предпринимаются все меры по подготовке к началу отопительного сезона, в том числе, упреждающие возможные проблемы.

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Автор: 

зима (174) Буславец Ольга (71) Минэнерго (366)


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Зима покаже...
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27.07.2020 11:53 Ответить
ну пока . что объявили о подорожании за отопление ещё до начала отопительного .
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27.07.2020 12:20 Ответить
сожалеет Буславец с Коломойским, Ажметовым и Герусом.
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27.07.2020 11:56 Ответить
А якщо зима буде не такою як торік?)
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27.07.2020 11:59 Ответить
бубачка полное хранилище напукал. точно-точно.
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27.07.2020 12:03 Ответить
27 июля 2020
Путина на Камчатке провалилась по неизвестной причине.

«Порядка 80 тысяч тонн прогноза подходов горбуши на восточном побережье не оправдалось, и на сегодняшний день вылов составил всего порядка 14 тысяч тонн», - объяснил чиновник. По его словам, основная проблема связана с ситуацией на восточном побережье полуострова.
Ранее руководитель информационного агентства по рыболовству https://lenta.ru/tags/persons/saveliev-aleksandr/ Александр Савельев https://lenta.ru/news/2020/02/21/ikra/ рассказал , что лососевая икра востребована только в России, Белоруссии и на Украине, а в остальном мире она никому не нужна.
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27.07.2020 12:06 Ответить
Это смотря, какая зима будет. Если как прошлогодняя - тогда проблем меньше. А если морозная?
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27.07.2020 12:11 Ответить
дрянь охметовская
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27.07.2020 13:08 Ответить
после закрытия атомных станций она имеет ввиду коровий кизяк
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27.07.2020 16:35 Ответить
 
 