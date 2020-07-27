Украина полностью обеспечена топливным ресурсом на зиму, - Буславец. ВИДЕО

Временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заверила, что Украина полностью обеспечена топливным ресурсом к началу отопительного сезона 2020/2021.

Об этом сказала Буславец на брифинге в Киеве 27 июля, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня мы полностью обеспечены топливным ресурсом к началу отопительного сезона, как углем, так и газом", – сказала Буславец.

По ее словам, в плановом режиме проводятся все ремонтные программы энергооборудования и предпринимаются все меры по подготовке к началу отопительного сезона, в том числе, упреждающие возможные проблемы.

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