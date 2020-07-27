Україна повністю забезпечена паливним ресурсом на зиму, - Буславець. ВIДЕО

Тимчасова виконувачка обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець запевнила, що Україна повністю забезпечена паливним ресурсом до початку опалювального сезону 2020/2021.

Про це сказала Буславець на брифінгу в Києві 27 липня, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми повністю забезпечені паливним ресурсом до початку опалювального сезону, як вугіллям, так і газом", - сказала Буславець.

За її словами, в плановому режимі проводяться всі ремонтні програми енергообладнання і вживаються всі заходи з підготовки до початку опалювального сезону, в тому числі щодо запобігання можливим проблемам.

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