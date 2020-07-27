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Україна повністю забезпечена паливним ресурсом на зиму, - Буславець. ВIДЕО

Тимчасова виконувачка обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець запевнила, що Україна повністю забезпечена паливним ресурсом до початку опалювального сезону 2020/2021.

Про це сказала Буславець на брифінгу в Києві 27 липня, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми повністю забезпечені паливним ресурсом до початку опалювального сезону, як вугіллям, так і газом", - сказала Буславець.

За її словами, в плановому режимі проводяться всі ремонтні програми енергообладнання і вживаються всі заходи з підготовки до початку опалювального сезону, в тому числі щодо запобігання можливим проблемам.

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Автор: 

зима (150) Буславець Ольга (146) Міненерго (1412)


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Зима покаже...
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27.07.2020 11:53 Відповісти
ну пока . что объявили о подорожании за отопление ещё до начала отопительного .
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27.07.2020 12:20 Відповісти
сожалеет Буславец с Коломойским, Ажметовым и Герусом.
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27.07.2020 11:56 Відповісти
А якщо зима буде не такою як торік?)
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27.07.2020 11:59 Відповісти
бубачка полное хранилище напукал. точно-точно.
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27.07.2020 12:03 Відповісти
27 июля 2020
Путина на Камчатке провалилась по неизвестной причине.

«Порядка 80 тысяч тонн прогноза подходов горбуши на восточном побережье не оправдалось, и на сегодняшний день вылов составил всего порядка 14 тысяч тонн», - объяснил чиновник. По его словам, основная проблема связана с ситуацией на восточном побережье полуострова.
Ранее руководитель информационного агентства по рыболовству https://lenta.ru/tags/persons/saveliev-aleksandr/ Александр Савельев https://lenta.ru/news/2020/02/21/ikra/ рассказал , что лососевая икра востребована только в России, Белоруссии и на Украине, а в остальном мире она никому не нужна.
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27.07.2020 12:06 Відповісти
Это смотря, какая зима будет. Если как прошлогодняя - тогда проблем меньше. А если морозная?
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27.07.2020 12:11 Відповісти
дрянь охметовская
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27.07.2020 13:08 Відповісти
после закрытия атомных станций она имеет ввиду коровий кизяк
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27.07.2020 16:35 Відповісти
 
 