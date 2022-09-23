На деокупованій території Харківщині виявлено 18 російських катівень, - Нацполіція

На деокупованій території Харківщині правоохоронці виявили 18 місць, де російські загарбники катували українських громадян.

Про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У ході відпрацювання звільнених населених пунктів поліцією виявлено 18 місць, в яких росіяни незаконно утримували та катували наших громадян. Приміщення цих катівень вже оглянуті, докази воєнних злочинів зафіксовані і зібрані", - сказав поліцейський.

За словами посадовця, працівники Нацполіції створили реєстр російських військових, які на Харківщині катували людей. У реєстрі - уже понад тисяча осіб, особи яких достеменно відомі українським правоохоронцям.

Крім того, правоохоронці відпрацювали понад дві тисячі осіб на предмет їх співпраці з ворогом.

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