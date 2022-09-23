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На деокупованій території Харківщині виявлено 18 російських катівень, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

На деокупованій території Харківщині правоохоронці виявили 18 місць, де російські загарбники катували українських громадян.

Про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У ході відпрацювання звільнених населених пунктів поліцією виявлено 18 місць, в яких росіяни незаконно утримували та катували наших громадян. Приміщення цих катівень вже оглянуті, докази воєнних злочинів зафіксовані і зібрані", - сказав поліцейський.

За словами посадовця, працівники Нацполіції створили реєстр російських військових, які на Харківщині катували людей. У реєстрі - уже понад тисяча осіб, особи яких достеменно відомі українським правоохоронцям.

Крім того, правоохоронці відпрацювали понад дві тисячі осіб на предмет їх співпраці з ворогом.

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Автор: Володимир Янченко
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А ми з них пилюку здуваємо, щоб "гамнестіінтернейшл" не смерділо!
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23.09.2022 20:09 Відповісти
Вибачаюся ,що не по темі,але сили немає мовчати, вскрилася консерва зелена- Розумовський.Комусь дуже не подобається .що Порох допомогає ЗСУ,та заважає зрадникам здати Україну. але те ще не все, країни гаранти просто відмовляться нам допомогатьи,зекерівницьтво все робить.щоб в Україні був хаос та безлад ,інакше вони не зможуть здати Україну.а вони за для цього і були поставлені при владі колаборантами.
Блог Разумовського
Щойно! Смертний вирок для сивочолого: наказ на столі. Роттердам + все - відповість кожен!
https://www.youtube.com/watch?v=1**********&t=8s&ab_channel=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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23.09.2022 20:26 Відповісти
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23.09.2022 20:40 Відповісти
Разумовський , скільки вам заплатив зеБеня за чергову і відверту брехню проти Президента Порошенка ?

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23.09.2022 20:46 Відповісти
Розумовськи це теж зелене тільки з іншого боку ,і мета цього бруду , щоб Беня залишився теньовим президетом і уникнув покарання разом із зешоблою.Все просто.
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23.09.2022 21:06 Відповісти
200к підписників? Хто такий? Я так розумію до певного часу був типа в «опозиції»
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23.09.2022 22:25 Відповісти
 
 